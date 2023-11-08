Многочисленные модели планшетов для художников станут дешевле обычного

Уже не за горами долгожданное мероприятие 11.11 Global Shopping Festival. Это крупнейшая в году распродажа в магазине AliExpress, где многочисленные производители предлагают свои продукты по сниженным ценам. Среди таких производителей есть и XPPen, который с 11 по 17 ноября предложит свои устройства со скидкой до 78%. Стоимость некоторых товаров будет снижена до $9. Не упустите возможности стать их обладателем по таким выгодным ценам.Среди предлагаемых продуктов можно назвать планшеты XPen Artist Pro 16 (Gen 2) и Deco Pro (Gen 2) с революционным стилусом X3 Pro. Этот стилус предлагает рекордный уровень чувствительности к давлению, различая 16384 степеней. С его помощью художники и графические дизайнеры получат непревзойдённую точность при работе с цифровыми инструментами рисования. Для желающих получить недорогой цифровой экран для рисования или планшет формата 16K наступает самый подходящий момент.В планшете Artist Pro 16 (Gen 2) применяется полностью ламинированный экран без ошибок параллакса между наконечником стилуса и курсором, что позволяет повысить точность рисования и письма. Чтобы пользователю было удобнее, есть встроенная складная подставка. Продолжительность работы между зарядками достигает 300 часов, есть до 40 настраиваемых быстрых действий. Вы сможете приспособить этот планшет под свои творческие потребности и максимально раскрыть потенциал. Стилус XPPen Wireless Shortcut Remote является совершенным цифровым помощником для художников и входит в комплект поставки Artist Pro 16 (Gen 2). С ним вы поднимите свои навыки цифрового художника на новый уровень.Получив в комплекте поставки стилус X3, линейка планшетов Artist предлагает в полной мере проявить свои творческие навыки. Экран с диагональю 11,6 дюйма даёт достаточно рабочего пространства. Он поддерживает 8192 степеней давления, благодаря чему вы сможете повысить точность своих художественных произведений. Поддерживаются 8 настраиваемых быстрых действий, способных повысить вашу эффективность и ускорить творческий процесс. Предлагаются чёрный, зелёный, синий и розовый цветовые варианты планшета, из которых вы можете выбрать наиболее подходящий для себя.Будучи наиболее продаваемым продуктом производства XPPen в магазине AliExpress, планшет с полностью ламинированным экраном IPS 15,6 дюйма выдаёт высочайшую точность цветопередачи, покрывая 120% цветового диапазона sRGB. Работы художников на этом планшете будут обладать насыщенными и натуральными цветами. Также поддерживается наклон до 60° без задержек. С целью защиты экрана и сведения к минимуму бликов в комплекте поставки есть защитная плёнка. 8 настраиваемых быстрых действий и 2 диска призваны повысить удобство и производительность труда художников.Планшеты Deco Pro Series (Gen2) улучшают качество работы за счёт инновационного стилуса X3 Pro Stylus. Он предлагает около 16000 степеней нажатия, обеспечивая невероятный уровень точности при каждом касании экрана. Аккумулятор ёмкостью 3030 мАч/3,7 В обеспечивает более 10 часов творческой работы, позволяя не отвлекаться на зарядку. Находитесь вы на работе или дома, стандарт связи Bluetooth 5.0 обеспечит подключение без запутанных проводов и сложной настройки.Компактный и простой в работе планшет Deco mini7 предлагает 8 быстрых действий для оптимизации и ускорения вашей творческой деятельности. Пассивный стилус P05D без аккумулятора позволяет рисовать на протяжении многих часов. Он поддерживает 8192 уровней чувствительности, умея рисовать линии разной толщины. Это портативное устройство может подключаться к смартфонам на Android. Доступное по цене предложение позволит вам заняться творчеством даже на ходу.