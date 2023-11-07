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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Oukitel начинает международные продажи защищённых смартфона WP30 Pro и планшета OT5
11 ноября можно будет приобрести новые защищённые мобильные устройства Oukitel

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С 11 по 17 ноября в магазине AliExpress начнутся продажи долгожданных защищённого смартфона WP30 Pro и планшета OT5 производства компании Oukitel. Желающие могут заранее сохранить одно или оба эти устройства у себя в корзине, чтобы затем быстро совершить покупку.

Oukitel WP30 Pro расширяет границы защищённых смартфонов на основе передовых технологий

Используя современный процессор MediaTek Dimensity 8050 5G, аппарат WP30 Pro способен достигать тактовой частоты 3 ГГц, что повышает скорость работы в тяжёлых приложениях и играх. Прочный смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт, благодаря которой внушительный аккумулятор ёмкостью 11000 мАч от нуля до 50% зарядится всего за 15 минут.





Объём оперативной памяти достигает 24 ГБ, объём хранилища 512 ГБ при скорости чтения данных до 1800 МБ/с. Главная камера основана на сенсоре Samsung с разрешением 108 Мп. Разрешение передней камеры на сенсоре Sony 32 Мп, а ещё есть камера ночного зрения Sony с разрешением 20 Мп.





Помимо основного экрана с диагональю 6,78 дюйма, сзади располагается панель AMOLED размером 1,8 дюйма для расширения функциональных возможностей устройства. Поддерживается eSIM, что может быть актуально при использовании устройства на открытом воздухе.





Oukitel OT5 выводит дизайн и производительность планшетов на новый уровень





Oukitel выпускается также защищённые планшеты. Очередной моделью этого производителя становится OT5. Этот планшет обладает экраном размером 12 дюймов с разрешением 2K, который занимает 86% передней части корпуса и выдаёт изображение высочайшего качества. Сертификат TÜV SÜD означает фильтрацию лишнего синего света для защиты глаз при слабом освещении. Такой планшет можно смело давать детям.





Устройство работает на процессоре MediaTek Helio G99 от аккумулятора ёмкостью 11000 мАч. Объём оперативной памяти составляет 12 ГБ и её можно увеличить до 36 ГБ. Объём хранилища 256 ГБ расширяется до 2 ТБ.





Размеры устройства равны 278,5 x 174 x 7,5 мм, весит планшет 560 г и доступен в сером, синем и зелёным цветовых вариантах. Подобное разнообразие позволит каждому выбрать версию планшета себе по вкусу.

Цены и доступность

В рамках мероприятия Double 11 между 11 и 17 ноября Oukitel WP30 Pro и OT5 будут предлагаться в магазине AliExpress. В момент начала продаж защищённый смартфон WP30 доступен по цене $339,99. Купон со скидкой на $30 и дополнительная скидка на сумму $10 позволят первым 300 покупателям стать обладателем этого устройства по цене $299,99.

Цена на планшет OT5 начинается от $199,99, а при наличии купона на сумму $20 первые 300 покупателей смогут забрать его за $179,99. В магазине AliExpress есть и дополнительные скидки, благодаря которым цена может стать ещё ниже.

Купить Oukitel WP30 Pro

Купить Oukitel OT5

#oukitel

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