В мире безграничных приключений KINGKONG 8 станет вашим надёжным помощником

Искатели приключений, любители путешествовать, просто активные люди скоро получат возможность оставаться на связи и исследовать мир благодаря новому защищённому смартфону KINGKONG 8.Аппарат KINGKONG 8 обладает ярким фонариком, способным осветить самые тёмные дороги. Если вы разбили лагерь в глуши, путешествуете по густым лесам и другим неизвестным территориям, этот фонарик поможет найти путь.Дальняя дорога требует много энергии, и KINGKONG 8 готов к этому. Внушительный аккумулятор ёмкостью 10600 мАч позволит не терять связь с внешним миром даже в самых дальних местах. Вы забудете о беспокойстве по поводу того, что останетесь без смартфона посреди пути.KINGKONG 8 способен пережить самые тяжёлые условия. Он обладает рейтингами защиты от воды и пыли IP68 и IP69K, в результате чего вы сможете смело брать его с собой куда угодно.KINGKONG 8 обладает набором отличных камер, которые способны запечатлеть интересные для вас моменты. Это могут быть как масштабные пейзажи, так и мельчайшие детали. Ваши приключения навсегда останутся с вами в высоком качестве.Этот защищённый смартфон пригодится вам не только в ваших приключениях и путешествиях. Он обладает всей функциональностью для современных пользователей, от стандарта беспроводной связи NFC для осуществления бесконтактных платежей до сканера отпечатков пальцев сбоку для надёжной защиты данных от посторонних.KINGKONG 8 является больше, чем просто смартфоном — это ваш билет в неизведанное. С ним вы сможете исследовать мир и сохранять результаты этих исследований. В этом устройстве долговечность сочетается с совершенным качеством, что навсегда изменит ваши приключения.Откройте для себя будущее исследований уже 11 ноября.