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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Защищённый смартфон CUBOT KINGKONG 8 поступает в продажу
В мире безграничных приключений KINGKONG 8 станет вашим надёжным помощником

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Искатели приключений, любители путешествовать, просто активные люди скоро получат возможность оставаться на связи и исследовать мир благодаря новому защищённому смартфону KINGKONG 8.



Осветите свои путешествия. Аппарат KINGKONG 8 обладает ярким фонариком, способным осветить самые тёмные дороги. Если вы разбили лагерь в глуши, путешествуете по густым лесам и другим неизвестным территориям, этот фонарик поможет найти путь.

Большая батарея обеспечивает длительную работу устройства. Дальняя дорога требует много энергии, и KINGKONG 8 готов к этому. Внушительный аккумулятор ёмкостью 10600 мАч позволит не терять связь с внешним миром даже в самых дальних местах. Вы забудете о беспокойстве по поводу того, что останетесь без смартфона посреди пути.

Аппарат для исследований. KINGKONG 8 способен пережить самые тяжёлые условия. Он обладает рейтингами защиты от воды и пыли IP68 и IP69K, в результате чего вы сможете смело брать его с собой куда угодно.

Сохраните воспоминания. KINGKONG 8 обладает набором отличных камер, которые способны запечатлеть интересные для вас моменты. Это могут быть как масштабные пейзажи, так и мельчайшие детали. Ваши приключения навсегда останутся с вами в высоком качестве.

Функциональность для активных людей. Этот защищённый смартфон пригодится вам не только в ваших приключениях и путешествиях. Он обладает всей функциональностью для современных пользователей, от стандарта беспроводной связи NFC для осуществления бесконтактных платежей до сканера отпечатков пальцев сбоку для надёжной защиты данных от посторонних.

KINGKONG 8 является больше, чем просто смартфоном — это ваш билет в неизведанное. С ним вы сможете исследовать мир и сохранять результаты этих исследований. В этом устройстве долговечность сочетается с совершенным качеством, что навсегда изменит ваши приключения.



Откройте для себя будущее исследований уже 11 ноября.

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