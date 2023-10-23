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Ведущий мировой производитель защищённых мобильных устройств, компания Oukitel, снова собирается привлечь внимание покупателей из разных стран инновационным смартфоном премиального уровня WP30 Pro. В нём разработчики стремились избавиться от двух недостатков многих мобильных устройств: слабой производительности процессора и длительной зарядки. Официальный анонс WP30 Pro состоится в рамках мероприятия 2023 Double 11 Global Shopping Festival. Наряду со смартфоном, Oukitel представит стильный 12-дюймовый планшет OT5.
WP30 Pro заряжается до 50% за 15 минут благодаря зарядке мощностью 120 Вт
WP30 Pro принесёт две инновационные для защищённых аппаратов возможности. Во-первых, речь идёт о быстрой зарядке мощностью 120 Вт. С её помощью аппарат сможет заряжаться от 0 до 50% за 15 минут. Наполовину зарядить устройство можно будет, пока вы пьёте кофе. Останутся в прошлом утомительные часы ожидания зарядки аппарата до достаточно высокого уровня. В этом плане WP30 Pro опередит даже недавно представленный iPhone 15, который от 0 до 50% заряжается за 30 минут.
Другим значительным достижением WP30 Pro является тот факт, что первым среди защищённых смартфонов он получил флагманский процессор с поддержкой стандарта связи 5G. Речь идёт о системе на чипе MediaTek 5G Dimensity 8050. В бенчмарке AnTuTu 10 этот процессор набрал 820373 баллов, в два раза превысив результат часто применяемого в защищённых смартфонах средней ценовой категории процессора MediaTek Helio G99. Владельцы этого смартфона смогут забыть о проблемах с производительностью и получить защиту и скорость в одном устройстве.
Oukitel WP30 Pro обладает экраном размером 6,78 с разрешением Full HD+. Сзади у него есть вспомогательный экран с диагональю 1,8 дюйма. Наличие второго экрана делает аппарат более удобным для использования на открытом воздухе. На нём можно видеть компас, уровень заряда батареи и статус воспроизведения аудио, количество пройденных за день шагов и уведомления от разных приложений.
Планшет OT5 предложит экран TÜV SÜD с защитой для глаз и до 36 ГБ памяти
Другой новинкой Oukitel станет планшет OT5 с размером экрана 12 дюймов и разрешением 2K, что позволит получить изображение высокого качества. Этот экран обладает сертификатом TÜV SÜD, который приносит пониженную нагрузку на глаза. Вредный для зрения синий свет фильтруется и просмотр при слабом освещении становится более комфортным. Это же делает планшет лучшим образом подходящим для детей.
Другими сильными сторонами планшета являются процессор MediaTek Helio G99, батарея ёмкостью 11000 мАч, объём оперативной памяти до 36 ГБ и хранилище до 256 ГБ.
Смартфон WP30 Pro и планшет OT5 будут представлены в рамках торгового фестиваля AliExpress Double 11. Их стоимость пока не была названа, поэтому следите за дальнейшими новостями в аккаунтах Oukitel на Facebook, Youtube и Twitter.