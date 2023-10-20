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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Обновлённый робот-пылесос ROIDMI EVA 2023 приносит улучшенную производительность, качество и сервисное обслуживание
ROIDMI EVA 2023 пропылесосит, подметёт и помоет без посторонней помощи

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Известный бытовыми устройствами для очистки дома бренд ROIDMI недавно представил свой очередной подметающий робот-пылесос, обновлённую универсальную модель ROIDMI EVA. Стараясь непрерывно увеличивать качество своих продуктов, ROIDMI предлагает в этом устройстве обширные чистящие возможности и мощную базовую станцию. Здесь используются обновлённые технологии, улучшен подъём чистящей тряпки, антибактериальная уборка, уменьшен шум и есть ряд других усовершенствований. Также выросло качество локализации сервисов. Всё это доступно по прежней цене, что должно порадовать потенциальных покупателей. ROIDMI EVA 2023 стоит столько же, сколько в своё время стоила модель ROIDMI EVA.



От обладателей EVA 2023 не потребуется никаких действий. Пылесос сам подметает и моет тряпкой, чистит ткань и собирает пыль. За один проход пропылесосит полы и ковры без необходимости снимать влажную тряпку, мыть её и сушить, самостоятельно выбрасывать пыль из контейнера. EVA 2023 делает всё это за вас, эффективно справляясь с уборкой помещений.



Можно не волноваться о трудностях эксплуатации этого устройства. EVA 2023 имеет качественную локализацию, в том числе русскоговорящий голосовой пакет, руководство пользователя на русском языке, специальное послепродажное обслуживание и логистические услуги. Всё это позволит работать с устройством максимально эффективно.

Повышенное качество уборки, подъём тряпки для мытья полов и ковров за один проход

Многие универсальные роботы-пылесосы не умеют одновременно мыть полы и пылесосить ковры. В них нужно вручную убирать мокрую тряпку или задавать зону с коврами, чтобы влажная тряпка не портила их. EVA 2023 не испытывает подобных затруднений, поскольку здесь есть функция автоматического подъёма тряпки. Когда ультразвук находит ковёр, EVA 2023 автоматически поднимает тряпку на высоту 6 мм и увеличивает силу всасывания до значения 3200 Па, чтобы очистить ковёр как можно лучше. В результате мокрая тряпка не касается ковра, а за счёт более высокой мощности всасывания пыль собирается лучше и ковёр становится более чистым.



Функция автоматического подъёма тряпки избавляет от необходимости снимать её вручную. Это убережёт ваш ковёр от вторичного загрязнения. Когда пылесос возвращается на базовую станцию, тряпка также автоматически поднимается, чтобы не пачкать чистый пол. Подъём тряпки повышает качество очистки пола, поэтому вам не придётся мыть его самостоятельно после использования пылесоса.

Купить Roidmi EVA 2023

#roidmi
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