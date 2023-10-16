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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Стартовала распродажа защищённых смартфона Ulefone Armor 24 и планшета Armor Pad 2
Желающие могут стать обладать защищённых мобильных устройств Ulefone со значительной скидкой

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Официальный релиз защищённого смартфона Ulefone Armor 24 и защищённого планшета Armor Pad 2 позволил в очередной раз повысить узнаваемость бренда Ulefone по всему миру. Этому способствует и начало распродажи двух этих интересных устройств по сниженной цене.



Рассматриваемые модели могут предложить не только инновационную функциональность и долговечность, но и низкую стоимость. Смартфон Armor 24 в настоящее время предлагается за $199,99, тогда как планшет Armor Pad 2 стоит $239,99. Тем самым Ulefone ещё сильнее улучшает соотношение между качеством, производительностью и доступностью своих устройств. Давайте узнаем, что именно предлагается в рамках распродажи.



Armor 24 подешевел вдвое до $199,99 вместо первоначальной цены в $399,98



Защищённый смартфон Ulefone Armor 24 обладает внушительным аккумулятором ёмкостью 22000 мАч. Когда этот аппарат был представлен, его рекомендованная розничная стоимость была $399,98. В честь первой распродажи в магазине AliExpress Ulefone предлагает скидку в размере 45% и купон стоимостью $10. Ещё один купон на такую же сумму позволяет получить окончательную цену в $199,99.

В результате смартфон подешевел ровно вдвое. Это делает Armor 24 ещё более привлекательной покупкой для энтузиастов мобильных устройств, которым нужна прочная модель для использования на открытом воздухе с высоким уровнем автономности и долговечности.

Планшет Armor Pad 2 подешевел с $499,98 до $239,99



Планшет Ulefone Armor Pad 2 можно назвать мощным и быстрым устройством по чрезвычайно низкой цене. Здесь установлена батарея ёмкостью 18600 мАч и есть фонарик для использования на открытом воздухе. С 16 октября можно оформить предварительный заказ на планшет по цене $239,99. Поскольку изначально он стоил $499,98, скидка достигает более 50%, с учётом купона Aliexpress на сумму $10.

За счёт своих высоких характеристик и прочного корпуса Armor Pad 2 подходит для разнообразных вариантов применения и окажется очень выгодной покупкой.

Станьте обладателем самых защищённых мобильных устройств

Предварительная распродажа устройств Ulefone не только позволит приобрести их с большими скидками, но и откроет дверь к передовым мобильным технологиям. Armor 24 со своими высочайшей продолжительностью работы, прочностью и обширной функциональностью является устройством для каждодневного применения, путешествий, работы в сложных условиях. Armor Pad 2 имеет высокий уровень производительности, большой объём хранилища и отличный экран размером 11 дюймов, позволяя одинаково комфортно работать и отдыхать.

Три дня распродажи начинаются с 16 октября и завершаются 18 октября. Чтобы воспользоваться этим щедрым предложением, зайдите на официальный сайт Ulefone и оформите заказ на Armor 24 или Armor Pad 2. В ближайшие три дня вы сможете стать обладателем самых современных мобильных устройств повышенной прочности по невероятно низким ценам.

Купить Armor 24 за $199,99

Купить Armor Pad 2 за $239,99

#ulefone
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