В понедельник будет представлен новый смартфон компании CUBOT

Экран с частотой 90 Гц. Получите удовольствие от изображения на экране HD+ размером 6,56 дюйма с высокой частотой обновления 90 Гц. Этот экран предложит плавную прокрутку, яркость цветов и высочайшую чёткость.

Мощность и скорость. 8-ядерный процессор T606 и 6 ГБ оперативной памяти позволяют вести эффективную многозадачную работу. Приложения будут запускаться очень быстро, не будет проблем со скоростью в играх.

Обширные фотографические возможности. Сохраните интересные моменты своей жизни с высоким уровнем детализации на основную камеру с разрешением 50 Мп. Получите доступ к микромиру благодаря камере макро с разрешением 2 Мп. Делайте селфи на переднюю камеру 8 Мп.

Высочайшая продолжительность работы. Ёмкость батареи составляет 5200 мАч, что позволит на протяжении всего дня обходиться без розетки. Ваш мобильный помощник больше не отключится в самый неподходящий момент.

Датчики будущего. Среди сенсоров CUBOT NOTE 40 можно назвать датчик расстояния, акселерометр, магнитный датчик, OTG и Face ID. Все они призваны обеспечивать безопасность и интуитивное взаимодействие с устройством.

Инновации по доступной цене скоро будут предложены покупателям, поскольку 16 октября состоится анонс смартфона CUBOT NOTE 40. Этот революционный аппарат принесёт ряд примечательных возможностей, способных оказать значительное влияние на рынок смартфонов в целом.На этом хорошие новости не заканчиваются. В честь начала продаж смартфона CUBOT разыграет пять аппаратов CUBOT NOTE 40. Следите за подробностями и вы получите шанс бесплатно стать обладателем этого отличного устройства.CUBOT NOTE 40 создан, чтобы вывести взаимодействие между пользователем и смартфоном на новый уровень. Не пропустите анонс 16 октября и станьте одним из первых обладателей инновационного продукта.