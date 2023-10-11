Планшет со стандартами защиты IP68/IP69K и MIL-STD-810H

Известный своими прочными мобильными устройствами бренд Ulefone в этом году повышенное внимание уделяет выпуску планшетов. Очередным из них недавно стала модель Armor Pad 2. Созданный для работы в самых суровых условиях на открытом воздухе, планшет предлагает долговечность, скорость и универсальность для удовлетворения нужд профессиональных работников, любителей активного отдыха и просто для повседневной жизни. За счёт многочисленных функциональных возможностей и высоких характеристик Armor Pad 2 поднимает планку качества защищённых планшетов.Armor Pad 2 обладает стандартами защиты IP68/IP69K и MIL-STD-810H. Это означает высокий уровень долговечности и способность работать в экстремальных окружающих условиях. Это может быть работа на промышленных предприятиях, на открытом воздухе в путешествиях или в любых других условиях.Кроме традиционного ремня на руку, Armor Holster Pro содержит чехол с подставкой и ремень на плечо для удобного ношения устройства с места на место. Разъём uSmart позволяет подключать аксессуары вроде микроскопа и эндоскопа.Armor Pad 2 получил универсальный светодиодный фонарик, который придёт на помощь при слабом освещении и в чрезвычайных ситуациях. С его помощью можно осветить лагерь, автосервис, или он послужит сигнальным маяком, чтобы привлечь внимание окружающих.Планшет получил внушительный экран размером 11 дюймов с разрешением 2K и пиковой яркостью 500 нит, предлагая высокое качество изображения. Работаете ли вы с документами, смотрите фотографии или мультимедийный контент, картинка будет чёткой и яркой.За счёт аккумулятора ёмкостью 18600 мАч планшет способен обходиться без розетки на протяжении недели. Вы сможете забыть о необходимости часто заряжать своё устройство и получите возможность работать в дороге.Поддержка стандарта связи NFC расширяет способности планшета, превращая ваш бизнес в по-настоящему мобильный.Armor Pad 2 работает на 8-ядерном процессоре MediaTek Helio G99 с частотой до 2,2 ГГц, произведённом на техпроцессе 6 нм. Обеспечивать эффективность и плавность работы помогает входящий в его состав графический процессор ARM Mali-G57 MC2. Нужна вам многозадачная работа, запуск тяжёлых приложений или игры с продвинутой графикой, планшет справится с этим без труда. Этому способствуют объём оперативной памяти до 16 ГБ и хранилище 256 ГБ. Подобной вместимости хватит для многочисленных фотографий, видео, мультимедийных файлов и документов.Armor Pad 2 оснащён передней камерой с разрешением 16 Мп и задней камерой 48 Мп. Они пригодятся для проведения онлайн-встреч, видеозвонков, фотографирования документов и тому подобных задач. Результаты будут чёткими и яркими.Наличие двойных стереодинамиков означает захватывающий звук, который расширяет мультимедийные возможности устройства. Планшет работает на системе Android 13 и поддерживает стандарт Wi-Fi 6, а также сети 4G.