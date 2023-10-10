CUBOT NOTE 40 приносит ряд высочайших характеристик по скромной цене

Высококачественный экран. Вы получите удовольствие от взаимодействия с панелью размером 6,56 дюйма формата HD+ с частотой обновления 90 Гц. Этот экран даёт плавность прокрутки, яркие цвета и высочайший уровень качества изображения.

Мощь и производительность. 8-ядерный процессор T606 и 6 ГБ оперативной памяти позволяют вести на CUBOT NOTE 40 быструю многозадачную работу, мгновенно запускать приложения и комфортно играть.

Улучшенные фотографические возможности. Сохраните ценные для вас моменты с высочайшим уровнем детализации благодаря основной камере с разрешением 50 Мп. Исследуйте микромир при помощи макрообъектива 2 Мп и получите идеальные селфи на передней камере 8 Мп.

Непревзойдённая продолжительность работы. Ёмкость батареи составляет 5200 мАч, чего точно хватит на полный день работы. Вы сможете обходиться без розетки и постоянно оставаться на связи.

Датчики будущего. В состав этого устройства входят датчик расстояния, акселерометр, магнитный датчик, поддерживаются OTG и Face ID для обеспечения безопасной и интуитивно понятной работы.

Могут ли инновации и доступная цена сочетаться в составе одного мобильного устройства? 16 октября ответ на этот вопрос будет получен, поскольку в этот день будет представлен смартфон CUBOT NOTE 40.Этот аппарат обладает рядом примечательных возможностей, намереваясь навсегда изменить рынок смартфонов.Этим хорошие новости не ограничиваются. В честь начала продаж устройства пять счастливчиков получат CUBOT NOTE 40 бесплатно. Следите за информацией и не упустите шанса стать обладателем смартфона будущего. CUBOT NOTE 40 позволит вам начать работать с мобильным устройством по новому, обеспечив невиданные прежде возможности и уровень качества.