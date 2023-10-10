Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
16 октября в продажу поступит инновационный смартфон CUBOT NOTE 40
CUBOT NOTE 40 приносит ряд высочайших характеристик по скромной цене

реклама


Могут ли инновации и доступная цена сочетаться в составе одного мобильного устройства? 16 октября ответ на этот вопрос будет получен, поскольку в этот день будет представлен смартфон CUBOT NOTE 40.



Этот аппарат обладает рядом примечательных возможностей, намереваясь навсегда изменить рынок смартфонов.

Ключевые характеристики устройства
  • Высококачественный экран. Вы получите удовольствие от взаимодействия с панелью размером 6,56 дюйма формата HD+ с частотой обновления 90 Гц. Этот экран даёт плавность прокрутки, яркие цвета и высочайший уровень качества изображения.
  • Мощь и производительность. 8-ядерный процессор T606 и 6 ГБ оперативной памяти позволяют вести на CUBOT NOTE 40 быструю многозадачную работу, мгновенно запускать приложения и комфортно играть.
  • Улучшенные фотографические возможности. Сохраните ценные для вас моменты с высочайшим уровнем детализации благодаря основной камере с разрешением 50 Мп. Исследуйте микромир при помощи макрообъектива 2 Мп и получите идеальные селфи на передней камере 8 Мп.
  • Непревзойдённая продолжительность работы. Ёмкость батареи составляет 5200 мАч, чего точно хватит на полный день работы. Вы сможете обходиться без розетки и постоянно оставаться на связи.
  • Датчики будущего. В состав этого устройства входят датчик расстояния, акселерометр, магнитный датчик, поддерживаются OTG и Face ID для обеспечения безопасной и интуитивно понятной работы.


Готовьтесь к будущему

Этим хорошие новости не ограничиваются. В честь начала продаж устройства пять счастливчиков получат CUBOT NOTE 40 бесплатно. Следите за информацией и не упустите шанса стать обладателем смартфона будущего. CUBOT NOTE 40 позволит вам начать работать с мобильным устройством по новому, обеспечив невиданные прежде возможности и уровень качества.

Принять участие в розыгрыше CUBOT NOTE 40

Купить CUBOT NOTE 40 на AliExpress

#cubot
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Обзор и тестирование защищенного смартфона Cubot KingKong Star
Cubot начинает продажи смартфона NOTE 21 и планшета TAB 40 в магазине AliExpress
Представлен инновационный смартфон Cubot Note 21 с камерой 200 Мп
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

США намерены снять с вооружения танки M1 Abrams, предназначенные для Украины и Тайваня
8
Что будет с видеокартой, если ее не обслуживать 7 лет на примере Geforce GTX 980
42
ТОП-5 игровых видеокарт для процессора Intel Core i7-13700K/KF
6
Пивная кружка – один из символов эпохи СССР
30
Итоги гоночного уик-энда 7-8 октября
2
Тест и обзор кулера Thermaltake Toughair 710
43
Операция ХАМАС "Наводнение Аль-Акса" или грандиозный провал спецслужб и армии Израиля
32
Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов
59
Почему иррегулярные палестинские отряды смогли нанести поражение израильской армии
64
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
46

Сейчас обсуждают

Anakeen
09:29
Естественно, там же надо пальцы правильно сложить. А когда у тебя кривые костыли вместо рук, да еще и фляга свистит со всех щелей, то это становится практически невыполнимой задачей.
Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов
valderm
09:27
ну уж явно не те египтяне, что на картинках в старых учебниках по истории древнего мира
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
nukemall
09:26
Пусковых-то единицы, а ракет накидали много, фотографий из Харькова с отработанными характерными головами десятки.
"Торнадо-С" сорвало джекпот, уничтожив в 167 километрах от линии ЛБС украинский комплекс С-300
Anakeen
09:25
Я уж подумал, что главная страница достигла своего дна, но тут снизу постучал Чумбал со своим Чумбабенчем. Как ни крути, но даже творения Zystax-а смотрятся не так уж и плохо на твоем фоне.
Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов
Anakeen
09:23
Ты сам-то, в принципе, ничего умного выдать не можешь. И как попугай продолжаешь твердить одно и то же, линуксоиды, кривые линуксы, фанатики. Все это явно не от большого ума.
Проверяю, можно ли установить OBS Studio в Linux из официальных DEB пакетов
Piper
09:15
маман, так твоя будет версия или как ?
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
valderm
09:13
была у меня такая затычка - в ней был лимит 30 w разгон давала +100/+150 GPU/vRam, попробовал ведьмака последнего в FullHD на низких: с процом X4 870K (4.3 GHz) давала около 23-26 фпс среднего, постав...
Тестирую GeForce GT 1030 GDDR 5 в Assassin’s Creed Mirage
Евгений Васютин
09:11
пробовал. три разных. нет креплений и не плотное прилегание к кристаллу все обламывает
Тестирую GeForce GT 1030 GDDR 5 в Assassin’s Creed Mirage
Дмитрий
08:59
Опупенный рекламный вброс!))) Все бегут, спотыкаются, снова бегут - нужно успеть купить!)))
16 октября в продажу поступит инновационный смартфон CUBOT NOTE 40
dimchoos
08:58
Беня Крик говорят то же руками и Сонька "Золотая Ручка"
Разбираем тайные и явные причины арабо-израильского конфликта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем