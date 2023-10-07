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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Защищённый смартфон Ulefone Armor 24 поднял планку производительности
Скорость работы должна порадоваться владельцев Armor 24

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Последним предложением известного своими защищёнными мобильными устройствами бренда Ulefone является смартфон Armor 24. В нём производитель в очередной раз поднял планку своих продуктов. Недавно аппарат подвергся тщательному тестированию и получил впечатляющие оценки за скорость работы. Тестирование выполнялось в таких приложениях, как AnTuTu, Geekbench 6, 3DMark и PCMark.



Видео распаковки Ulefone Armor 24



Видео тестирования Ulefone Armor 24



Результаты в AnTuTu: 388176 баллов

Бенчмарк AnTuTu считается достаточно надёжным инструментом сравнительного тестирования производительности смартфонов, на результаты в котором можно смотреть для понимания их возможностей. Здесь выполняется комплексная оценка центрального и графического процессоров, оперативной памяти и пользовательского интерфейса. Тестирование показало способность Armor 24 справляться с многозадачной работой, тяжёлыми приложениями и требовательной к ресурсам графикой. Результат в 388176 баллов означает, что Armor 24 может обеспечивать плавное взаимодействие в играх, при работе с мультимедиа и в любых других задачах.

Geekbench 6

В бенчмарке Geekbench 6 оцениваются центральный процессор и память при выполнении серии тестов с одноядерной и многоядерной нагрузками. Ulefone Armor 24 хорошо проявил себя и здесь. Результат одноядерного тестирования составил 699 баллов, многоядерного 1847 баллов. Эти результаты показывают, что Armor 24 обладает приличной вычислительной мощью, обеспечивая плавную многозадачность и эффективное взаимодействие с тяжёлыми приложениями.

3D Mark: 1191 баллов

Бенчмарк 3DMark часто применяется для проверки графической производительности устройств. Здесь используются тесты для оценки разных аспектов графической производительности, таких как рендеринг, освещение и симуляция физики. Ulefone Armor 24 набрал в этом бенчмарке 1191 баллов за счёт высокого уровня графической части своего процессора. Он показал отличную производительность в графических задачах, обеспечивая плавность работы и погружение в игровой процесс.

PC Mark: 9740 баллов

В бенчмарке PCMark выполняется оценка отзывчивости устройства, возможностей многозадачной работы, эффективности в каждодневных задачах вроде взаимодействия с браузером, редактирования видео, обработки документов. Оценка показывает производительность устройства в реальных сценариях применения. Ulefone Armor 24 выдал результат в 9740 баллов, что означает серьёзные возможности в каждодневном применении. Этот аппарат работает плавно и эффективно.

Эти четыре бенчмарка позволили всесторонне рассмотреть производительность Armor 24. Добавим сюда прочность, и вы получите надёжное и мощное устройство для тех, кому нужен неуязвимый и быстрый аппарат. Нужно ли вам решать требовательные к системным ресурсам задачи, запускать современные игры, каждый день выполнять на смартфоне типовые действия, Armor 24 справится со всем этим.

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