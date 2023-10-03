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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Умный туалет для кошек PAWBBY сам очищается и улучшает жизнь ваших питомцев
Современные технологии облегчат жизнь кошек и их хозяев

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Бренд PAWBBY недавно принял участие в крупнейший в России Международной выставке непродовольственных товаров для дома под названием HouseHold Expo 2023. Там он показал умный туалет для кошек с возможностью автоматической очистки. Посетители выставки получили возможность лично ознакомиться с возможностями этого устройства и лежащими в основе его работы техническими принципами.



Устройство обладает привлекательным внешним видом. Благодаря сочетанию тёмно-синих цветов и дизайну в стиле дерева этот автоматический лоток будет гармонично выглядеть в любой квартире или доме.



Когда кошка заходит в умный туалет, датчик фиксирует это и на мобильном устройстве отображается количество посещений, вес и другие данные. На основе анализа этой информации можно предотвратить запор и прочие проблемы со здоровьем вашего питомца.



Когда кошка покидает умный туалет, устройство фиксирует это и без утечек помещает кал в контейнер. Регулярно выполняется очистка ящика наполнителя, чтобы вам не пришлось делать это вручную.



На экране устройства можно задавать режим автоматической и ручной уборки. Уборка может происходить в течение 1-30 минут после посещения вашим питомцем туалета, конкретное время ожидания пользователя задаёт самостоятельно.

В режиме реального времени отображается вес кошек и частота посещения ими туалета. Это актуально для тех, у кого в доме больше одной кошки.



Если кошка приближается к лотку на расстояние 30 см, ящик наполнителя перестаёт работать и активируются умная сигнализация. Экран OLED позволяет управлять очисткой, блокировкой, подключением к сети Wi-Fi по одному нажатию.

Когда в ящике остаётся мало наполнителя, приложение выдаёт уведомление, чтобы вы могли пополнить его. Если вам необходимо уехать, кошачий туалет сможет на протяжении 14 дней заботиться о здоровье вашего питомца без всякого вмешательства.



В этом устройстве применяется технология дезодорирования Ace и натуральные растения. Процесс дезодорации является безвредным и нетоксичным. Коробка с дезодорантом поглощает аммиак в составе кошачьей мочи, не используя для этого химических добавок. Это позволяет не подвергать здоровье кошек опасности.



Натуральные растительные материалы хорошо разлагаются и не загрязняют окружающую среду. Дезодорант можно менять раз в два месяца.



Устройство прекращает работу, если в него вошли больше одной кошки. Система фиксирует перегрузку и перестаёт работать, чтобы продлить продолжительность службы двигателя.

Поперечная конструкция на корпусе не позволяет кошачьему туалету полностью опрокидываться. Если устройство переворачивается, воздух продолжает поступать в него. Если кошка окажется под ним, она не задохнётся.



Устройство обладает большими контейнерами для сбора отходов. Обычно пакеты для отходов следует менять каждый день, но в данном случае это происходит раз в три дня. Компоненты туалета легко разбираются и чистятся.

Купить умный кошачий туалет PAWBBY в магазине Ozon

#pawbby
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