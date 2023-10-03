Современные технологии облегчат жизнь кошек и их хозяев

Бренд PAWBBY недавно принял участие в крупнейший в России Международной выставке непродовольственных товаров для дома под названием HouseHold Expo 2023. Там он показал умный туалет для кошек с возможностью автоматической очистки. Посетители выставки получили возможность лично ознакомиться с возможностями этого устройства и лежащими в основе его работы техническими принципами.Устройство обладает привлекательным внешним видом. Благодаря сочетанию тёмно-синих цветов и дизайну в стиле дерева этот автоматический лоток будет гармонично выглядеть в любой квартире или доме.Когда кошка заходит в умный туалет, датчик фиксирует это и на мобильном устройстве отображается количество посещений, вес и другие данные. На основе анализа этой информации можно предотвратить запор и прочие проблемы со здоровьем вашего питомца.Когда кошка покидает умный туалет, устройство фиксирует это и без утечек помещает кал в контейнер. Регулярно выполняется очистка ящика наполнителя, чтобы вам не пришлось делать это вручную.На экране устройства можно задавать режим автоматической и ручной уборки. Уборка может происходить в течение 1-30 минут после посещения вашим питомцем туалета, конкретное время ожидания пользователя задаёт самостоятельно.В режиме реального времени отображается вес кошек и частота посещения ими туалета. Это актуально для тех, у кого в доме больше одной кошки.Если кошка приближается к лотку на расстояние 30 см, ящик наполнителя перестаёт работать и активируются умная сигнализация. Экран OLED позволяет управлять очисткой, блокировкой, подключением к сети Wi-Fi по одному нажатию.Когда в ящике остаётся мало наполнителя, приложение выдаёт уведомление, чтобы вы могли пополнить его. Если вам необходимо уехать, кошачий туалет сможет на протяжении 14 дней заботиться о здоровье вашего питомца без всякого вмешательства.В этом устройстве применяется технология дезодорирования Ace и натуральные растения. Процесс дезодорации является безвредным и нетоксичным. Коробка с дезодорантом поглощает аммиак в составе кошачьей мочи, не используя для этого химических добавок. Это позволяет не подвергать здоровье кошек опасности.Натуральные растительные материалы хорошо разлагаются и не загрязняют окружающую среду. Дезодорант можно менять раз в два месяца.Устройство прекращает работу, если в него вошли больше одной кошки. Система фиксирует перегрузку и перестаёт работать, чтобы продлить продолжительность службы двигателя.Поперечная конструкция на корпусе не позволяет кошачьему туалету полностью опрокидываться. Если устройство переворачивается, воздух продолжает поступать в него. Если кошка окажется под ним, она не задохнётся.Устройство обладает большими контейнерами для сбора отходов. Обычно пакеты для отходов следует менять каждый день, но в данном случае это происходит раз в три дня. Компоненты туалета легко разбираются и чистятся.