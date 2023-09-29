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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Ulefone анонсирует защищённый смартфон Powerhouse Armor 24 с аккумулятором ёмкостью 22000 мАч
Семь суток работы вдали от розетки

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Известный защищёнными мобильными устройствами производитель Ulefone недавно представил смартфон Armor 22, получивший за свои достоинства награду Muse Design Awards 2023. Сообщается, что награждён был и другой аппарат этого производителя. Им является только что представленная модель King Armor 24, подходящая для работы на открытом воздухе. Название этого смартфона показывает, что он должен подойти большинству пользователей, в число которых войдут работники разных отраслей, поклонники активного отдыха и все остальные, кто часто находится за пределами дома. Самый продвинутый защищённый аппарат по автономности



Устройство обладает внушительным аккумулятором ёмкостью 22000 мАч, что позволяет ему работать очень долго даже при высоких нагрузках. Если поблизости от вас нет розетки, аппарат сможет прослужить на протяжении семи дней. Зарядка мощностью 66 Вт за 10 минут обеспечивает неделю функционирования в режиме ожидания. Также поддерживается обратная зарядка мощностью 10 Вт.

Инновационный дизайн со светодиодным фонариком на обратной стороне



Armor 24 обладает светодиодным фонариком высокой мощности на задней стороне, яркость которого достигает 1000 люмен. При мощности до 6 Вт эта яркость позволяет получить отличную видимость при любых условиях применения на открытом воздухе. Также здесь есть встроенный универсальный фонарь с регулировкой яркости и разными настройками режимов и продолжительности работы. Удобные для пользователей элементы управления и кнопка переключателя позволяют выбирать освещение по своему усмотрению быстро и просто.

Система продвинутых камер

Armor 24 обладает основной широкоугольной камерой с разрешением 64 Мп и камерой ночного зрения также 64 Мп. Сочетание этих камер позволяет получать качественные фотографии с высоким уровнем детализации при разном освещении днём и ночью. Наличие двух инфракрасных светодиодов также способствует ночной съёмке фотографий высокого уровня.

Большой экран



Диагональ экрана этого смартфона равна 6,78 дюйма. Высокая частота обновления 120 Гц и частота дискретизации сенсорного касания 240 Гц делают устройство отзывчивым при разных вариантах использования, в том числе в играх. Листаете вы веб-страницы, смотрите видео или играете, отзывчивость аппарата остаётся на высоком уровне, что улучшает впечатление от работы с ним. Экран защищён стеклом Corning Gorilla Glass 5, которое позволяет ему переживать удары и обходиться без царапин.

Другие характеристики и функциональность
  • Процессор MediaTek Helio G96 с высоким уровнем производительности и эффективности многозадачной работы.
  • Объём оперативной памяти до 24 ГБ, хранилище 256 ГБ с поддержкой карт памяти объёмом 2 ТБ.
  • Операционная система Android 13 с высоким уровнем безопасности и конфиденциальности.
  • Встроенный инфракрасный датчик позволяет аппарату работать как универсальный пульт дистанционного управления.
  • NFC и Google Pay дают возможность выполнять бесконтактные платежи.
Ulefone продолжает поднимать планку возможностей защищённых смартфонов, что показывает появление Armor 24. Это универсальное устройство способно пережить самые суровые испытания и обеспечить отличное взаимодействие с пользователями.

Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт Ulefone

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#ulefone #защищённый смартфон
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