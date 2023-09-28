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Новости Hardware Роман Семёнов
Представлен защищённый и компактный Android-планшет Ulefone Armor Pad Lite на Android 13 Go
Устройство для работы в любых условиях окружающей среды

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В марте нынешнего года компания Ulefone выпустила защищённый планшет под названием Armor Pad, получивший благосклонные отзывы покупателей и обозревателей. Этот планшет на Android привлекает внимание любителей активного образа жизни и работающих в суровом окружении людей. Прочный корпус позволяет устройству выдерживать экстремальные температуры, пыль, грязь, влагу. Специальные возможности увеличивают его производительность и позволяют продолжать работать там, где классические планшеты могут выйти из строя.



Теперь Ulefone представляет планшет под названием Armor Pad Lite. Это также защищённое устройство из наиболее прочных материалов, которые позволяют ему работать в суровом окружении. Планшет получил экран размером 8 дюймов с яркостью до 500 нит. Это даёт возможность пользоваться им на открытом воздухе при ярком освещении. Этот планшет также годится как для работы в разных сферах деятельности, так и для активного отдыха.



Прочность и долговечность для разных сценариев применения

Ulefone Armor Pad Lite разрабатывался в первую очередь для эксплуатации в суровых условиях, особенно на открытом воздухе. Он выдержал серьёзные испытания, чтобы продемонстрировать соответствие стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Это показывает его способность вынести воздействие воды, пыли, высоких и низких температур, тряски и падений.

Прочность конструкции и внушительная долговечность делают Armor Pad Lite подходящим устройством для людей с активным образом жизни и любителей путешествовать на природе. Планшет сделан для работников таких отраслей, как строительство, промышленное производство, розничная торговля, транспорт, где надёжность важнее всего.

Высокий уровень автономности

Как и модель Armor Pad, новое устройство работает от аккумулятора ёмкостью 7650 мАч. В режиме ожидания он может продержаться 414 часов, с включенным экраном 14 часов, с отслеживанием GPS 12 часов.

Прочие характеристики и отличительные черты Armor Pad Lite

Планшет работает на процессоре MediaTek MT8766 с частотой до 2 ГГц. Объём оперативной памяти у него 3 ГБ, хранилище 32 ГБ. Это устройство на программной платформе Android 13 Go Edition.

Здесь предлагается экран размером 8 дюймов с разрешением 800 x 1280, частотой обновления изображения 60 Гц и соотношением сторон 16:10. Разрешение задней камеры составляет 13 Мп, спереди находится камера 5 Мп. Это позволяет при необходимости снимать фотографии и видео или совершать видеозвонки.

Armor Pad Lite обладает двумя стереодинамиками мощностью 1,2 Вт, которые выдают звук приличного качества.

Планшет получил разъём Pogo-Pin для подключения специализированных инструментов, вроде эндоскопов трёх типов от Ulefone и микроскопа этого же производителя. Хотя Armor Pad Lite нельзя назвать премиальным планшетом, он способен увеличить эффективность труда работников в любых условиях.

Спецификации
  • Процессор: MediaTek MT8766, 2,0 ГГц.
  • Графический процессор: IMG GE8330, 700 МГц.
  • Оперативная память: 3 ГБ.
  • Хранилище: 32 ГБ.
  • Диагональ экрана: 8 дюймов.
  • Разрешение: 800 х 1280.
  • Частота обновления: 60 Гц.
  • Двойные стереодинамики.
  • Размеры: 213,0 х 128,8 х 14,0 мм.
  • Вес: 558 г.
  • Стандарты защиты: IP68, IP69K и MIL-STD-810H.
  • Стандарты связи: Wi-Fi 5G/2,4G, Bluetooth 5,2.
  • Операционная система: Android 13 Go.
  • Аккумулятор: 7650 мАч.
  • Отличительные черты: индивидуальный ключ, 6-контактный разъём расширения uSmart для внешних инструментов.
Для получения дополнительной информации об Armor Pad Lite посетите официальный сайт производителя https://www.ulefone.com/armor-pad-lite.html

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