Аппараты серии Xiaomi 13T, планшет Redmi Pad SE и фитнес-трекеры серии Smart Band 8

Во вторник, 26 сентября, компания Xiaomi анонсировала ряд своих продуктов, среди которых и два смартфона линейки Xiaomi 13T. Стандартная модель и аппарат Pro могут приглянуться любителям мобильной фотографии и съёмки видео за счёт профессиональной технологии компании Leica. Это означает высокое качество объективов и большие возможности в плане обработки изображения, а также доступ к нескольким стилям Leica. Уникальные функциональные возможности этой системы камер позволят обладателям устройств снимать фотографии профессионального уровня.Функциональность Leica Authentic Look и Leica Vibrant Look даёт доступ к двум фотографическим стилям Leica. Изображение настраивается автоматически в зависимости от окружающего освещения и прочих условий съёмки, чтобы получить наилучшее качество. Камера поддерживает 100% цветового диапазона DCI-P3, что усиливает неповторимые фотографические стили Leica. В режиме профессиональной съёмки аппарат применяет пользовательские фотографические стили, способные раскрыть таланты обладателя устройства. Можно регулировать тон, тональность и текстуру, сохраняя детализацию и цвета лучше по сравнению с программной постобработкой. Пользователи смогут сохранять лучшие настройки и применять их при съёмке в дальнейшем.Аппарат получил шесть фильтров Leica, в том числе недавно появившиеся Sepia и Leica Blue на основе фотоплёнки LeicaM-Typ240. Это приносит классическую эстетику Leica в мир цифровой съёмки. Ещё имеются четыре водяных знака Leica для разных композиций и размеров кадров.Xiaomi Imaging Engine позволит сохранить высокое качество во время съёмки динамичных моментов. Технология Xiaomi ProFocus обеспечивает невероятную детализацию фотографий.Xiaomi 13T Pro поддерживает запись 10-битного видео LOG 4:2:0 H.265 с предустановленным LUT Rec.709, что раньше предлагалось только на профессиональных видеокамерах. Желающие смогут импортировать свои любимые стили LUT на устройство. Это даёт возможность посмотреть настройки цвета до съёмки и в процессе, получив правильное освещение.Поддерживается съёмка видео 8K, выдавая качество на уровне кинотеатров. Широкоугольная камера с разрешением 50 Мп обладает оптической и электронной стабилизацией. В результате можно снимать ровное видео даже во время ходьбы.Xiaomi 13T Pro был улучшен в плане энергоэффективности и продолжительности работы. Восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 9200+ работает с тактовой частотой до 3,35 ГГц. Графический процессор Arm Immortalis-G715 отвечает за обработку изображений, в том числе в мобильных играх. Охлаждение работает благодаря пластине VC площадью 5000 мм2 из нержавеющей стали.Поддерживается технология зарядки HyperCharge мощностью 120 Вт, благодаря чему до 100% устройство заряжается за 19 минут, а до 36% за 5 минут. Управляющий чип Xiaomi Surge G1 получил технологии ISP (Internal Shortage Precaution), SOA (Safety Operating Area), DTPT (Dynamic Turbo Power Technology), призванные продлить долговечность аккумулятора.За вывод картинки отвечает дисплей CrystalRes Display с диагональю 6,67 дюйма, частотой до 144 Гц и разрешением 1,5K (2712 x 1220). На нём можно комфортно играть и смотреть видео благодаря яркости до 1200 нит и пиковой яркости до 2600 нит, а также 100% цветового диапазона DCI-P310 с 68 млрд цветов. Имеется также поддержка сквозного HDR10+, что позволяет усилить контраст между тёмными и яркими участками изображения, получив настоящую текстуру и сбалансированные цвета.Xiaomi 13T Pro выполнен в минималистичном и элегантном стиле. Он предлагается в трёх цветовых вариантах: альпийском синем, лугово-зелёном и чёрном. В первом случае задняя панель получила отделку из веганской кожи Xiaomi BioComfort с уникальной мягкой текстурой. Две другие версии имеют стеклянную глянцевую заднюю поверхность. О наличии защиты от воды и пыли говорит сертификат IP68.Камеры Xiaomi 13T получили продвинутые возможности съёмки фото и видео за счёт созданных совместно с Leica оптических объективов. Широкоугольная камера 50 Мп обладает эквивалентным фокусным расстоянием 24 мм и асферической линзой 7P для улавливания большего количества света. Многослойное покрытие объектива ALD повышает скорость прохождения света и сокращает оптическое отражение, а покрытие кромок поглощает отражённый свет. В результате фотографии получаются более чёткие при любом типе освещения. Имеется телеобъектив 50 Мп с эквивалентным фокусным расстоянием 50 мм.Сверхширокоугольная камера 12 Мп с эквивалентным фокусным расстоянием 15 мм хорошо справляется с панорамными снимками и пейзажами.За счёт обновлённой системы мастер-объективов в портретном режиме съёмки фильтры Leica могут работать со всеми эффектами при разных фокусных расстояниях. Здесь также имеется четыре водяных знака Leica.Задние камеры позволяют снимать видео 4K на любом фокусном расстоянии. В приложении Xiaomi Gallery доступен видеоредактор, можно редактировать титры и саундтреки в виде отдельных дорожек.Xiaomi 13T работает на процессоре MediaTek Dimensity 8200-Ultra. Он производится на техпроцессе TSMC 4 нм, что увеличивается его скорость и сокращает расход энергии. Аппарат способен работать с включенным экраном на протяжении 14 часов. Поддерживается зарядка мощностью 67 Вт, до 21% она заряжает за 5 минут. Ёмкость батареи равна 5000 мАч.В этой модели также установлена панель CrystalRes размером 6,67 дюйма с частотой до 144 Гц и разрешением 1,5K (2712 x 1220). Есть режим яркости до 1200 нит, пиковая яркость до 2600 нит, 100% цветового диапазона DCI-P39, 68 млрд цветов, Dolby Vision и сквозной HDR10+.Включив в приложении Xiaomi Gallery опцию Pro HDR Display, вы получите яркость в пять раз больше, улучшая качество контента HDR.Этот аппарат имеет те же цвета, что и Pro. Цветовой вариант Alpine Blue также получил заднюю поверхность с мягкой текстурированной веганской кожей Xiaomi BioComfort, а две другие стеклянную глянцевую панель. Не забыта и защита IP68.По сравнению с аппаратами прошлогодней серии Xiaomi 12T новые модели приносят обновлённые фотографические возможности от Leica, более современные процессоры, частоту обновления 144 Гц вместо 120 Гц и чип обработки изображений IMX 707. Этот же чип можно упомянуть при сравнении аппаратов Xiaomi с линейками Samsung Galaxy S22 и S23. Устройства китайского производителя выигрывают по цене, продолжительности работы, скорости зарядки и частоте обновления экрана.Не упустите возможности стать обладателем наиболее передовых мобильных устройств по умеренной стоимости.Помимо смартфонов линейки Xiaomi 13T, китайский производитель во вторник представил новый планшет. Модель Redmi Pad SE является портативным компьютером с высочайшим качеством изображением.Диагональ экрана FHD+ составляет 11 дюймов при соотношении сторон 16:10. Коэффициент контрастности равен 1500:1, что приносит насыщенные детали и текстуры на участках изображения с разным уровнем яркости. Яркость дисплея достигает 400 нит, что позволяет без проблем смотреть на него даже при сильном окружающем освещении.Дисплей способен отобразить 16,7 млн цветов, оживляя любую картинку. Частота обновления составляет 90 Гц, что означает плавность изображения, в первую очередь в динамичных играх и при просмотре видео или прокручивании веб-страниц. При желании можно установить частоту в 60 Гц и сократить скорость разрядки батареи.Читаете вы, смотрите видео или занимаетесь чем-то ещё, экран планшета Redmi Pad SE позволит делать это с комфортом. Обновлённый режим чтения Reading Mode 3.0 содержит отдельные режимы «Класс» и «Бумага» для усовершенствования процесса чтения. Функция затемнения помогает убрать мерцание в диапазоне от 0 до 3000 Гц, отвечая требованиям стандарта TÜV Rheinland Flicker Free. Наличие сертификата TÜV Rheinland Low Blue Light приносит защиту глаз благодаря устранению лишнего синего света.Redmi Pad SE содержит четыре динамика с поддержкой Hi-Res Audio, которые выдают захватывающие звук и повышают удовольствие от музыки и фильмов. Поддержка Dolby Atmos превращает планшет в настоящий домашний кинотеатр.Redmi Pad SE содержит в своём составе систему на чипе Snapdragon 680, производимую на техпроцессе 6 нм. Это означает высокий уровень скорости и эффективность расхода энергии. В данном ценовом диапазоне это единственный планшет с процессором Snapdragon.Планшет сможет работать полный день благодаря аккумулятору ёмкостью 8000 мАч. С ним воспроизведение видео длится 14 часов подряд. Предлагается хранилище вместимостью до 1 ТБ с поддержкой карт памяти, чего хватит для многочисленных фильмов и телепередач, книг и музыки. Планшет пригодится не только дома, но и в дороге.Redmi Pad SE весит 478 г, что позволяет легко носить его с собой. Корпус выполнен из цельного алюминиевого сплава, что придаёт ему долговечность и прочность. Дизайн также на высоте, напоминая популярные смартфоны Redmi Note 12. Предлагаются лавандово-фиолетовый, графитово-серый и мятно-зелёный цветовые варианты.Если сравнивать с конкурирующими моделями вроде Samsung Tab A8, предложение Xiaomi имеет больше памяти, размер экрана, более продвинутый процессор, выше частоту обновления экрана, ёмкость батареи и мощность зарядки. По сравнению с Blackview Tab 16 планшет Xiaomi больше, у него выше частота обновления и ёмкость батареи, быстрее процессор. Такими же преимуществами Redmi Pad SE обладает по сравнению с Lenovo Tab M10 Plus.Он предлагается в конфигурациях 4/128 ГБ, 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Цены до скидок составляют 15990, 18990, 21990 и 24990 руб соответственно. Не упустите возможность стать обладателем современного мобильного компьютера по максимально низким ценам.Что касается фитнес-браслетов, Xiaomi Smart Band 8 и 8 Active пригодятся любителям стильных аксессуаров и устройств для отслеживания физической активности.Xiaomi Smart Band 8 обладает покрытой рамкой металлом с текстурой NCVM, став более элегантным и стильным. Ремешки легко снимаются, что позволяет выбирать среди множества вариантов.Браслет получил датчики окружающего освещения, которые регулируют яркость экрана для максимально комфортного просмотра его содержимого. Новый чип приносит поддержку частоты обновления 60 Гц для плавного взаимодействия с браслетом.Продолжительность его работы достигает 16 дней при нормальных уровнях нагрузки. Поддерживается быстрая зарядка, на которую уходит всего час.Производитель предлагает свыше 200 цветных циферблатов, в том числе игровые. Что касается отслеживания состояния организма, вы сможете узнать уровень кислорода в крови, показатели сна, анализ сердцебиения. Имеется более 150 режимов физической активности, в которых браслет будет отслеживать сердцебиение и расход калорий. У вас на запястье окажутся 10 беговых курсов. Устройство будет вибрировать и экран загораться, чтобы вы не забывали стремиться к целям по уровню сердцебиения и темпу. Специальные клипсы позволят закрепить браслет на обуви, чтобы получать данные о беге на профессиональном уровне.По сравнению с браслетом прошлого поколения новая модель стала чуть тоньше, при этом ёмкость аккумулятора выросла со 180 мАч до 190 мАч. Также предлагается быстрая зарядка 2C. В качестве защитного стекла теперь используется Gorilla Glass 3. Производительность программной платформы Apollo 4 Blue Light выросла при пониженном энергопотреблении.Если же сравнивать с браслетом Huawei Band 8, вы получите восемь типов ремешков вместо четырёх, экран размером 1,62 дюйма против 1,47 дюйма, улучшенное защитное стекло, более современную программную платформу, большую ёмкость батареи, отслеживание более 50 дополнительных режимов физической активности, беговые курсы и подключение к устройствам с программной оболочкой MIUI.Xiaomi Smart Band 8 Active является более компактным устройством с экраном TFT размером 1,47 дюйма. Толщина корпуса здесь почти 10 мм, есть 10 профессиональных режимов физической активности с возможностью заниматься даже новичкам. Отслеживается сон, сердцебиение и уровень кислорода в крови. На выбор предлагаются три разноцветных ремешка и более 100 циферблатов с возможностью использовать собственные изображения. Ещё есть защита от воды 5АТМ, поэтому с этим браслетом можно плавать. Его аккумулятора хватит на 14 дней работы при нормальных нагрузках.Если вы любите держать руку на пульсе в прямом и переносном смысле, отслеживать состояние организма и мотивировать себя на физическую активность, не упустите шанс стать обладателем фитнес-браслетов Xiaomi дешевле обычного. Стандартная модель до скидки стоит 4012 руб, а модель Active 2307 руб.