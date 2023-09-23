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Новости Hardware Роман Семёнов
Отличная распродажа на планшеты DOOGEE T20mini KID и U10 KID
Приобретите своему ребёнку инструмент для учёбы и развлечений

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Компания DOOGEE, входящая в число ведущих производителей профессиональных защищённых и высококачественных умных устройств, готовится к продажам детских планшетов T20mini KID, U10 и U10 KID. Эти революционные устройства тщательно разрабатывались для обеспечения высочайшего уровня взаимодействия с пользователями. Они должны предложить элегантность, мощь и инновации в одном флаконе.

DOOGEE T20 mini KID: компактный и совершенный по всем направлениям

Модель DOOGEE T20mini KID создавалась как безопасное и умное обучающее устройство для детей. Этот планшет обладает размерами 202,7 x 126 x 7,5 мм и ярким экраном FHD+ с диагональю 8,4 дюйма. Особое внимание было уделено прочности и долговечности устройства. С ним предлагается антибактериальный защитный силиконовый чехол.



DOOGEE T20mini KID представляет собой нечто большее, нежели просто развлекательная платформа. Здесь достаточно функциональности и для учебы. Предустановлено немало развлекательных и образовательных приложений, а также игры на разные темы. Эти приложения позволяют обучаться во время игры, повышая интерес и развивая навыки. Ещё на T20mini KID имеется система родительского контроля. Родители смогут легко отслеживать просматриваемый детьми контент и управлять им для обеспечения безопасности онлайн.

DOOGEE T20 mini KID обладает двумя стереодинамики, выдающими захватывающий звук. Наличие сертификата TÜV SÜD означает уменьшенную нагрузку на глаза. За счёт сертификации Widevine L1 планшет выдаёт картинку высокой чёткости. Записывать важные для вас моменты поможет задняя камера Sony с разрешением 13 Мп и передняя 5 Мп.



Планшет обладает 4 ГБ физической оперативной памяти и 5 ГБ виртуальной. Ёмкость хранилища составляет 128 ГБ, карты памяти могут принести ещё до 1 ТБ. 8-ядерный процессор и аккумулятор ёмкостью 5060 мАч позволяют вести многозадачную работу с разделением экрана и подключением нескольких устройств. Последняя версия Android 13 предлагает все возможности этой платформы. Двойной режим 4G LTE и двухдиапазонный Wi-Fi обеспечат высокий уровень подключения к глобальной сети. Дополнительно можно подключить Bluetooth-клавиатуру и емкостной стилус с 1024 степенями чувствительности к нажатию, который входит в комплект поставки планшета.



DOOGEE U10 KID: поможет в учёбе и жизни

Модель DOOGEE U10 KID представляет собой умный планшет для детей с экраном IPS HD размером 10,1 дюйма. Это устройство создано с акцентом на безопасность и учёбу. Продвинутые функциональные возможности делают планшет универсальным продуктом.



Одной из отличительных черт DOOGEE U10 KID является защита от излишнего синего света благодаря сертификату TÜV SÜD. Глаза обладателей этого планшета будут меньше утомляться, что позволит дольше смотреть на содержимое экрана. Поддержка Widevine L1 приносит потоковое видео высокой чёткости, повышая удовольствие от просмотра кино и телепередач. Двойные стереодинамики с технологией Smart PA DOOGEE обеспечивают высокий уровень звучания, усиливая степень погружения в рассказы и учебные материалы.

С объёмом памяти до 9 ГБ, хранилищем 128 ГБ с поддержкой карт памяти до 1 ТБ DOOGEE U10 KID может работать максимально быстро и хранить множество крупных файлов. Планшет получил основную камеру 8 Мп и переднюю с разрешением 5 Мп, позволяя снимать с высокой чёткостью. Система Android 13 предлагает обширную функциональность и высокую степень защиты. Батарея ёмкостью 5060 мАч даёт планшету возможность работать достаточно долго.



DOOGEE U10 KID имеет множество предустановленных образовательных приложений и игр по разным предметам. За счёт игрового элемента обучение становится интереснее и плодотворнее. К планшету можно подключать Bluetooth-клавиатуру и стилус с 1024 степенями нажатия, что делает его ещё более универсальным устройством для учёбы и творческой работы. Ребёнок сможет попрактиковаться в письме вручную, делать точные наброски и писать рассказы.

DOOGEE U10 KID создан с повышенным вниманием к защите. Расширенная функциональность родительского контроля позволит наблюдать за тем, чтобы ребёнок не получал доступа к контенту, не соответствующему его возрасту. Вы будете спокойны, зная, что ваш ребёнок в безопасности во всемирной паутине. Планшет предлагается с защитным антибактериальным силиконовым чехлом и регулируемой подставкой.

Детские планшеты DOOGEE T20mini KID и U10 KID обладают богатым набором функциональных возможностей для развлечения и обучения. У них впечатляющие характеристики, простой в применении интерфейс и продуманный дизайн, что поможет юным пользователям в учёбе. Дайте своему ребёнку возможность исследовать и расти вместе с умными планшетами для детей DOOGEE.



Планшеты DOOGEE T20mini KID и U10 KID предлагаются в рамках распродажи. Они доступны для приобретения в магазинах AliExpress, DoogeeMall и Amazon.

Дополнительная информация о продуктах и скидках находится на официальном сайте производителя и в социальных сетях:

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