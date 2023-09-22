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Недавно представленный защищённый смартфон Ulefone Armor 22 с камерой ночного видения доступен для приобретения в рамках распродажи в магазине AliExpress. Судя по количеству сделанных заказов, покупатели со всего мира проявляют к нему большой интерес. Вклад в такую популярность могла внести демонстрация устройства на выставке IFA 2023 в начале сентября. Ещё Armor 22 является обладателем награды MUSE Design Awards 2023, в очередной раз показав возможности бренда Ulefone в плане дизайна и инноваций у своих мобильных устройств.
Чтобы показать автономность Armor 22, Ulefone недавно опубликовала снятое на него видео. Благодаря аккумулятору с внушительной ёмкостью 6600 мАч аппарат способен работать очень долго, отвечая требованиям самых активных пользователей.
Тестирование автономности
Специалисты из Ulefone Lab для проведения тестирования сначала зарядили смартфон на 100%. После этого они начали снимать в режиме ночного видения черепаху и рыбу в аквариуме до тех пор, пока батарея не была полностью разряжена. Результат показал, что ёмкость 6600 мАч позволяет снимать в режиме ночного видения на протяжении 5,2 часов. Размер полученного файла составил около 50 ГБ.
Усилия Ulefone по максимально эффективному расходу энергии гарантируют, что аппарат будет работать долго и заряжать его придётся нечасто. Работаете ли вы в офисе или проводите время на открытом офисе, Armor 22 будет в вашем распоряжении в любом случае.
Возможности камер
Помимо отличной автономности, Armor 22 обладает превосходными фотографическими возможностями и снимает качественное видео. Сзади находится широкоугольная камера с разрешением 64 Мп и камера ночного видения с таким же разрешением. Их сочетание обеспечивает аппарату универсальность.
Широкоугольная камера 64 Мп позволяет получать отличные фотографии высокого разрешения с богатой детализацией. Особенно она полезна при ландшафтной съёмке, групповых снимках, в любом другом сценарии применения, где нужно охватить как можно большее пространство. Имеются такие режимы съёмки, как режим ночного видения, фильмы, 64 Мп, ночная съёмка, профессиональный, портретный, панорамный, GIF, замедленная съёмка и умное сканирование.
Камера ночного видения применяет алгоритм NightElf 2.0, что позволяет поднять качество съёмки при слабом освещении на новый уровень. Вы получите фотографии с высокой чёткостью и детализацией даже при сложном освещении, ночью на открытом воздухе и в помещении.
Передняя камера с разрешением 8 Мп даёт возможность получать чёткие селфи и выполнять видеозвонки формата HD, вести видеоблоги и проводить онлайн-встречи.
Подводная камера даст возможность фотографировать в бассейнах и аквапарках. Вы сможете снимать не только на воде, но и под водой.
Один день остаётся для покупки устройства за полцены в рамках первой распродажи
Отличительными чертами Armor 22 являются сочетание превосходных камер и высочайшая продолжительность работы. Также обладатели этого устройства получат компактный и при этом прочный дизайн. Остальные характеристики вы можете узнать на сайте производителя.
Желающие приобрести этот смартфон по сниженной цене должны поспешить, так как первая распродажа проходит с 18 по 22 сентября.