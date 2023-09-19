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Новости Hardware Роман Семёнов
Защищённый смартфон Ulefone Armor 22 с камерой ночного видения подешевел вдвое
Его обладатели получат сочетание дизайна и производительности

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Начав выпускать защищённые смартфоны, Ulefone постоянно расширяет список своих аппаратов, и число их покупателей в разных странах непрерывно растёт. Этот производитель делает ставку не только на долговечность устройств, но и на их общую производительность.

18 сентября список продуктов Ulefone пополнился защищённым смартфоном Armor 22, который уже успел получить престижную награду Muse Reward 2023.



Характеристики и функциональность Armor 22

В отличие от привычных защищённых смартфонов с толстыми тяжёлыми корпусами, Armor 22 представляет собой довольно изящное устройство. Толщина его корпуса 15 мм, что способствует изысканному внешнему виду и удобному захвату в руке. Имеются впечатляющие фотографические возможности благодаря основной сверхширокоугольной камере с разрешением 64 Мп и камере ночного зрения тоже 64 Мп. Ещё есть инфракрасные светодиоды и модуль со вспышкой. Камера ночного зрения поддерживает алгоритм NightElf Ultra 2.0, который обеспечивает высокое качество ночных снимков почти в полной темноте.



Смартфон обладает экраном размером 6,58 дюйма с разрешением FHD+ (1080 x 2408) и частотой до 120 Гц. Внутри находится процессор MediaTek Helio G96, объём оперативной памяти достигает 16 ГБ. Этого хватает для обеспечения высокой скорости многозадачной работы, в играх и при просмотре видео.

Установлена батарея ёмкостью 6600 мАч, мощность зарядки равна 33 Вт. Поддерживается и обратная зарядка, чтобы от смартфона можно было заряжать устройства вроде часов, наушников и тому подобных. Armor 22 предлагается в конфигурациях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ.



Характеристики Armor22
  • Дизайн: ультратонкий, с удобным захватом.
  • Камера: широкоугольная 64 Мп, ночного видения 64 Мп, два инфракрасных светодиода.
  • Экран: 6,58 дюйма, частота 120 Гц, разрешение 2408 x 1080 FHD+.
  • Процессор: 8-ядерный MediaTek Helio G96.
  • Оперативная память: 8 ГБ, виртуальная до 8 ГБ.
  • Хранилище: 128 ГБ/256 ГБ.
  • Инфракрасный сенсор.
  • Аккумулятор 6600 мАч, быстрая зарядка 33 Вт.
  • Операционная система: Android 13.
Официальный магазин Ulefone на Aliexpress предлагает Armor 22 со скидкой в 50%

18-22 сентября можно будет купить защищённый смартфон Armor 22 по цене $149,99. Не упустите возможность приобрести устройство подобного уровня в два раза дешевле обычного.

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Посетить официальный сайт производителя

#ulefone
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