Его обладатели получат сочетание дизайна и производительности

Дизайн: ультратонкий, с удобным захватом.

Камера: широкоугольная 64 Мп, ночного видения 64 Мп, два инфракрасных светодиода.

Экран: 6,58 дюйма, частота 120 Гц, разрешение 2408 x 1080 FHD+.

Процессор: 8-ядерный MediaTek Helio G96.

Оперативная память: 8 ГБ, виртуальная до 8 ГБ.

Хранилище: 128 ГБ/256 ГБ.

Инфракрасный сенсор.

Аккумулятор 6600 мАч, быстрая зарядка 33 Вт.

Операционная система: Android 13.

Начав выпускать защищённые смартфоны, Ulefone постоянно расширяет список своих аппаратов, и число их покупателей в разных странах непрерывно растёт. Этот производитель делает ставку не только на долговечность устройств, но и на их общую производительность.18 сентября список продуктов Ulefone пополнился защищённым смартфоном Armor 22, который уже успел получить престижную награду Muse Reward 2023.В отличие от привычных защищённых смартфонов с толстыми тяжёлыми корпусами, Armor 22 представляет собой довольно изящное устройство. Толщина его корпуса 15 мм, что способствует изысканному внешнему виду и удобному захвату в руке. Имеются впечатляющие фотографические возможности благодаря основной сверхширокоугольной камере с разрешением 64 Мп и камере ночного зрения тоже 64 Мп. Ещё есть инфракрасные светодиоды и модуль со вспышкой. Камера ночного зрения поддерживает алгоритм NightElf Ultra 2.0, который обеспечивает высокое качество ночных снимков почти в полной темноте.Смартфон обладает экраном размером 6,58 дюйма с разрешением FHD+ (1080 x 2408) и частотой до 120 Гц. Внутри находится процессор MediaTek Helio G96, объём оперативной памяти достигает 16 ГБ. Этого хватает для обеспечения высокой скорости многозадачной работы, в играх и при просмотре видео.Установлена батарея ёмкостью 6600 мАч, мощность зарядки равна 33 Вт. Поддерживается и обратная зарядка, чтобы от смартфона можно было заряжать устройства вроде часов, наушников и тому подобных. Armor 22 предлагается в конфигурациях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ.18-22 сентября можно будет купить защищённый смартфон Armor 22 по цене $149,99. Не упустите возможность приобрести устройство подобного уровня в два раза дешевле обычного.