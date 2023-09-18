Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Bluetooth-наушники Sounarc Q1 позволят услышать и прочувствовать каждый бит
Новое предложение для любителей слушать на ходу

реклама


В современном мире для прослушивания музыки необязательно сидеть дома. Связанный с GEEKBUY и Tronsmart суббренд Sounarc представляет беспроводные наушники Q1. В них производитель обещает высочайший уровень удобства и качество звука.



Мощные басы

Беспроводные Bluetooth-наушники Q1 основаны на динамиках 13 мм, которые делают музыку живой за счёт мощных басов и насыщенного аудиопрофиля. Какие бы жанры вы не предпочитали, Q1 передадут каждый звук так, как задумывалось авторами музыки.



Качественная связь

Помимо музыки, с наушниками Q1 вы получите возможность оставаться на связи. Продвинутая технология шумоподавления позволит без проблем разговаривать по телефону, словно вы находитесь рядом с собеседником.



Подключение через Bluetooth 5.3

Стандарт беспроводной связи Bluetooth 5.3 отвечает за связывание наушников с устройствами. Последняя версия этой технологии приносит быстрое и стабильное подключение, сокращая расходы заряда батареи и повышая качество звука.



Продолжительность работы в 28 часов

Аккумулятор каждого наушника обладает ёмкостью 30 мАч, а ёмкость батареи в зарядном чехле составляет 300 мАч. С чехлом наушники способны проработать на протяжении 28 часов, то есть музыка будет с вами больше суток.



Простота применения благодаря сенсорному управлению

Наличие интеллектуального сенсорного управления делает взаимодействие с наушниками Q1 как никогда простым. Нажав, вы сможете сменить трек и принять телефонный звонок. Тройное нажатие запускает голосового помощника. После первого подключения к устройству в следующий раз наушники будут подключаться к нему сразу после открытия крышки чехла.



Удобство и малый вес

Q1 TWS являются очень лёгкими наушниками, что позволяет комфортно носить их на протяжении длительного времени. Наконечники плотно сидят в ушах, позволяя пользоваться наушниками во время любых занятий, не опасаясь, что они вывалятся.



Технические характеристики
  • Модель: Q1.
  • Версия Bluetooth: 5.3.
  • Профиль Bluetooth: HFP/HSP/A2DP/AVRCP.
  • Аудиокодек: SBC.
  • Расстояние передачи: до 15 м.
  • Драйвер: 13 мм.
  • Диапазон частот: 20-20 кГц.
  • Продолжительность работы:
    • Наушники - до 6 часов (50% громкости).
    • С зарядным чехлом - до 28 часов (50% громкости).
  • Аккумулятор:
    • Наушники - 30 мАч.
    • Зарядный чехол - 300 мАч.
  • Продолжительность зарядки:
    • Наушники - около 1,5 часов.
    • Зарядный чехол - около 1,5 часов.
  • Размеры:
    • Наушники – 46 x 24 x 21 мм.
    • Зарядный чехол – 63 x 27 x 46 мм.
Sounarc Q1 предлагаются для приобретения в официальном магазине Aliexpress в зелёном, чёрном и белом цветовых вариантах по цене $9,9. Сделав выбор в их пользу, вы станете полноправным участником новой эры беспроводного звука и качественной музыки.

Купить Sounarc Q1

#tronsmart #sounarc
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Tronsmart анонсировала портативную колонку Bang Max с мощными басами
Динамик Tronsmart Halo 200 гарантирует успешное проведение караоке-вечеринки
В рамках летней распродажи скидки на продукты Tronsmart достигнут 50%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Китайский ударный БПЛА "Подсолнух-200" может отправится в зону спецоперации уже этой осенью
9
США разрабатывают гиперзвуковой двигатель, способный менять свою форму во время полета
14
ТОП-15 мифов о ноутбуках
101
Драйвер видеокарты: Как выглядит одна критическая проблема практически любого дистрибутива Linux
248
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Сентябрь)
12
Самый главные недостатки видеокарт NVIDIA – почему компания перестала делать продукты для «людей»
43
Со дна постучали - во что можно поиграть на Geforce GT 730
24
Итоги гоночного уик-энда 16-17 сентября
1
Microsoft скомпрометировала себя с Xbox Cloud Gaming
10
Русский язык: почему "великий и могучий"
10

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
15:39
Интересно, поедут ли скакуасы поддержать своих грузинских небратьев в свержении власти?
В Грузии планируется насильственная смена власти по украинскому сценарию
troglodit
15:38
вроде в Грузии уже прошло очарование евроценностями
В Грузии планируется насильственная смена власти по украинскому сценарию
Seln
15:37
Ой, мы кажется забыли поставить в них видеокарты
Новый вариант коронавируса COVID-19 «пирола» еще более заразен, чем «омикрон» – Роспотребнадзор
nukemall
15:36
Тупейший вброс рассчитанный на дегенератов которые дальше заголовка не читают и вообще тупы как украинцы. В заголовке хрюкота про "мобилизацию" что само по себе индикатор дебилии(то, что журнашлюхи на...
В России впервые осудили женщину за уклонение от мобилизации
troglodit
15:35
им нельзя свистеть. у них и так денег нету. долги за 30 трюликов.
В Сенате США рассказали о том, как ВМС идут ко дну, а дефицит новобранцев достиг 13 000 человек
troglodit
15:33
конечно не станет. снаряды просто кончаться, пушки и танки. а Россия сама возьмёт все нужные территории.
Украина не станет уступить территории в обмен на прекращение боевых действий
star5
15:31
Наконец-то барыг приструнили, а то суки мой трафик дважды пытаются мне продать.Жду с нетерпением! Хитрожопая МТС даже в тарифе не указывает что трафик на раздачу платный, я опасаюсь что они в тихаря ...
ФАС обязала МТС, Мегафон, Билайн и Tele2 отменить плату за раздачу мобильного интернета
troglodit
15:30
ага, лунной походкой, приближаясь к ЕС
Зеленский заявил, что не знает о том, кто запускает дроны-камикадзе на российские города
Denis Belokopytov
15:29
Не думаю что это какие-то эксперты
Military Watch: обновленный Т-80 может получить пушку "Арматы" и динамическую защиту "Малахит"
Denis Belokopytov
15:28
А че там есть место оставить не обитаемой?
Military Watch: обновленный Т-80 может получить пушку "Арматы" и динамическую защиту "Малахит"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем