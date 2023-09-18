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В современном мире для прослушивания музыки необязательно сидеть дома. Связанный с GEEKBUY и Tronsmart суббренд Sounarc представляет беспроводные наушники Q1. В них производитель обещает высочайший уровень удобства и качество звука.
Мощные басы
Беспроводные Bluetooth-наушники Q1 основаны на динамиках 13 мм, которые делают музыку живой за счёт мощных басов и насыщенного аудиопрофиля. Какие бы жанры вы не предпочитали, Q1 передадут каждый звук так, как задумывалось авторами музыки.
Качественная связь
Помимо музыки, с наушниками Q1 вы получите возможность оставаться на связи. Продвинутая технология шумоподавления позволит без проблем разговаривать по телефону, словно вы находитесь рядом с собеседником.
Подключение через Bluetooth 5.3
Стандарт беспроводной связи Bluetooth 5.3 отвечает за связывание наушников с устройствами. Последняя версия этой технологии приносит быстрое и стабильное подключение, сокращая расходы заряда батареи и повышая качество звука.
Продолжительность работы в 28 часов
Аккумулятор каждого наушника обладает ёмкостью 30 мАч, а ёмкость батареи в зарядном чехле составляет 300 мАч. С чехлом наушники способны проработать на протяжении 28 часов, то есть музыка будет с вами больше суток.
Простота применения благодаря сенсорному управлению
Наличие интеллектуального сенсорного управления делает взаимодействие с наушниками Q1 как никогда простым. Нажав, вы сможете сменить трек и принять телефонный звонок. Тройное нажатие запускает голосового помощника. После первого подключения к устройству в следующий раз наушники будут подключаться к нему сразу после открытия крышки чехла.
Удобство и малый вес
Q1 TWS являются очень лёгкими наушниками, что позволяет комфортно носить их на протяжении длительного времени. Наконечники плотно сидят в ушах, позволяя пользоваться наушниками во время любых занятий, не опасаясь, что они вывалятся.
Технические характеристики
- Модель: Q1.
- Версия Bluetooth: 5.3.
- Профиль Bluetooth: HFP/HSP/A2DP/AVRCP.
- Аудиокодек: SBC.
- Расстояние передачи: до 15 м.
- Драйвер: 13 мм.
- Диапазон частот: 20-20 кГц.
- Продолжительность работы:
- Наушники - до 6 часов (50% громкости).
- С зарядным чехлом - до 28 часов (50% громкости).
- Аккумулятор:
- Наушники - 30 мАч.
- Зарядный чехол - 300 мАч.
- Продолжительность зарядки:
- Наушники - около 1,5 часов.
- Зарядный чехол - около 1,5 часов.
- Размеры:
- Наушники – 46 x 24 x 21 мм.
- Зарядный чехол – 63 x 27 x 46 мм.