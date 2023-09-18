Экран высокого разрешения с минимальным временем отклика и высокая автономность

Хотя на рынке игровых ноутбуков нет недостатка предложения, китайский бренд Ninkear постарался выделиться на фоне многочисленных конкурентов. Уже сейчас в его магазине можно купить модель A15 Plus. Отличительной чертой этого ноутбука можно назвать частоту обновления дисплея в 240 Гц, которая обеспечит очень плавное отображение картинки в динамичных играх.Речь идёт о панели IPS производства LG с диагональю 15,6 дюйма и разрешением 2.5K (2560 х 1440). Рамки вокруг этого дисплея почти отсутствуют, а угол обзора составляет 180°.Поддерживается 100% цветового диапазона sRGB, коэффициент контрастности составляет 1000:1, плотность пикселей 188 ppi, время отклика 1 мс.Высокий уровень производительности обеспечивает процессор AMD Ryzen 7 5700U с тактовой частотой до 4,3 ГГц. Это 8-ядерный процессор с поддержкой 16 потоков команд, произведённый на техпроцессе 7 нм. Ему в работе помогает оперативная память типа DDR4 на частоте 3200 МГц объёмом до 32 ГБ и твердотельный накопитель NVME. Предлагаются версии накопителя объёмом 512 ГБ и 1 ТБ.Играть без розетки даст возможность батарея ёмкостью 9000 мАч (63,3 Вт*ч). Благодаря ей можно работать с ноутбуком на протяжении 12 часов, а в режиме ожидания ноутбук способен протянуть 48 часов.Как в играх, так и при наборе текста поможет полноразмерная клавиатура с подсветкой и русской раскладкой. С правой стороны находится компактная цифровая клавиатура.Для подключения периферийных устройств и внешних дисплеев предлагаются порты USB 3.0, USB-C для передачи данных и зарядки, есть также разъём для наушников и слот для карт памяти microSD. Беспроводное подключение доступно благодаря двухдиапазонному Wi-Fi 2,4/5 ГГц 802.11ac и Bluetooth.Во время продолжительных игр для такого производительного ноутбука важно иметь качественное охлаждение. В данном случае для этого используется медная трубка и бесшумно работающий вентилятор для отвода тепла. Для защиты данных установлен сканер отпечатков пальцев, который срабатывает за половину секунды.Покупатели Ninkear A15 Plus получат гарантию на протяжении года и обслуживание на территории России.Другим предложением этого производителя является ноутбук Ninkear N16 PRO. Это модель на мощном и эффективном процессоре Intel Core i7-1260P с частотой до 4,7 ГГц.Ноутбук обладает экраном IPS с разрешением 2.5K (2560 х 1600), размером 16 дюйма и частотой обновления до 165 Гц. Благодаря узким рамкам вокруг экрана панель размером 16 дюймов удалось разместить в корпусе для 14-дюймовых ноутбуков.Корпус выполнен из металла и получил два охлаждающих вентилятора, которые тестировались на протяжении 386 дней 46 профессиональными инженерами. Они охлаждают полностью медный радиатор, отводящий тепло от внутренних компонентов.Здесь для защиты данных также предлагается сканер отпечатков со временем срабатывания 0,5 с.Полноразмерная клавиатура с подсветкой даёт возможность набирать текст в темноте и защищает глаза. Ёмкость батареи составляет 5500 мАч (62,7 Вт*ч), что обеспечивает до 8 часов работы. Полного заряда хватит на весь день.Ноутбук работает с оперативной памятью DDR4 объёмом 32 ГБ и твердотельными накопителями M.2 SSD 2 ТБ, что обеспечивает высокую скорость взаимодействия с данными.Имеются разъёмы USB 2.0 и USB 3.0, USB-C, разъём для наушников и HDMI. Поддерживается стандарт беспроводной связи Wi-Fi 802.11aс.Покупатели Ninkear N16 PRO получат гарантию на протяжении года и обслуживание на территории России.Промокод: