С 18 сентября вы сможете приобрести смартфон и планшет Cubot по низким ценам

Экран высокого разрешения с частотой 90 Гц. Он позволит вам погрузиться в мир насыщенных визуальных эффектов и плавной навигации. Подобный экран не часто встретишь в аппаратах этой ценовой категории.

Он позволит вам погрузиться в мир насыщенных визуальных эффектов и плавной навигации. Подобный экран не часто встретишь в аппаратах этой ценовой категории. Высокий уровень производительности. Благодаря наличию 8-ядерного процессора Note 21 не имеет проблем во время многозадачной работы, позволяя с комфортом делать несколько дел одновременно.

Благодаря наличию 8-ядерного процессора Note 21 не имеет проблем во время многозадачной работы, позволяя с комфортом делать несколько дел одновременно.



Сочетание качественных камер. Раскройте свои навыки фотографа за счёт основной камеры 50 Мп с фазовым автофокусом и камеры макро с разрешением 2 Мп. Они позволят снимать важные для вас моменты с высоким уровнем чёткости и точности.

Экран формата 2К. С ним вы сможете ощутить необычно глубокий эффект погружения в контент благодаря яркости цветов и уровню детализации.

С ним вы сможете ощутить необычно глубокий эффект погружения в контент благодаря яркости цветов и уровню детализации. Высокая скорость. 8-ядерный процессор и большой объём оперативной памяти делают TAB 40 пригодным для многозадачной работы.

8-ядерный процессор и большой объём оперативной памяти делают TAB 40 пригодным для многозадачной работы. Автономность. Вы сможете пользоваться планшетом на протяжении полного дня благодаря внушительному аккумулятору ёмкостью 7500 мАч. Какую бы нагрузку планшет ни испытывал, он не разрядится в самый неподходящий момент.

Вы сможете пользоваться планшетом на протяжении полного дня благодаря внушительному аккумулятору ёмкостью 7500 мАч. Какую бы нагрузку планшет ни испытывал, он не разрядится в самый неподходящий момент.



Поддержка карты памяти. Для хранения крупных файлов вроде видео можно поставить карту памяти объёмом до 1 ТБ.

Программное обеспечение. TAB 40 работает под управлением операционной системы Android 13 со всеми её функциональными возможностями и механизмами защиты данных.

Желающие обладать технологическими устройствами последнего поколения с передовыми характеристиками скоро получат такую возможность благодаря очередным предложениям компании Cubot. Она представила сразу два отличных устройства, которые будут доступны для приобретения на AliExpress с 18 сентября.Аппарат Cubot Note 21 был создан с целью совершить революцию в плане соотношения возможностей устройства и его умеренной стоимости. С 18 сентября он предлагается за сумму $79,99, имея при этом три отличительные характеристики:С 18 сентября в течение ограниченного времени Cubot Note 21 может стать вашим в магазине AliExpress за $79,99. Приобщиться к миру современных мобильных технологий можно будет как никогда дёшево, так что не упустите эту редкую возможность.Не меньший по сравнению со смартфоном интерес вызывает новый планшет производства Cubot. Модель TAB 40 должна вывести на новый уровень работу, развлечения и общение. Он обладает следующими отличительными чертами:18 октября в магазине AliExpress вы сможете стать обладателем Cubot TAB 40 по цене $119,99. Не упустите шанс одним из первых опробовать предлагаемые современные технологии.