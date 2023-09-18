реклама
Желающие обладать технологическими устройствами последнего поколения с передовыми характеристиками скоро получат такую возможность благодаря очередным предложениям компании Cubot. Она представила сразу два отличных устройства, которые будут доступны для приобретения на AliExpress с 18 сентября.
Знакомство со смартфоном Cubot NOTE 21
Аппарат Cubot Note 21 был создан с целью совершить революцию в плане соотношения возможностей устройства и его умеренной стоимости. С 18 сентября он предлагается за сумму $79,99, имея при этом три отличительные характеристики:
- Экран высокого разрешения с частотой 90 Гц. Он позволит вам погрузиться в мир насыщенных визуальных эффектов и плавной навигации. Подобный экран не часто встретишь в аппаратах этой ценовой категории.
- Высокий уровень производительности. Благодаря наличию 8-ядерного процессора Note 21 не имеет проблем во время многозадачной работы, позволяя с комфортом делать несколько дел одновременно.
- Сочетание качественных камер. Раскройте свои навыки фотографа за счёт основной камеры 50 Мп с фазовым автофокусом и камеры макро с разрешением 2 Мп. Они позволят снимать важные для вас моменты с высоким уровнем чёткости и точности.
Купить Note 21
Планшет Cubot TAB 40 позволит работать, играть и оставаться на связи
Не меньший по сравнению со смартфоном интерес вызывает новый планшет производства Cubot. Модель TAB 40 должна вывести на новый уровень работу, развлечения и общение. Он обладает следующими отличительными чертами:
- Экран формата 2К. С ним вы сможете ощутить необычно глубокий эффект погружения в контент благодаря яркости цветов и уровню детализации.
- Высокая скорость. 8-ядерный процессор и большой объём оперативной памяти делают TAB 40 пригодным для многозадачной работы.
- Автономность. Вы сможете пользоваться планшетом на протяжении полного дня благодаря внушительному аккумулятору ёмкостью 7500 мАч. Какую бы нагрузку планшет ни испытывал, он не разрядится в самый неподходящий момент.
- Поддержка карты памяти. Для хранения крупных файлов вроде видео можно поставить карту памяти объёмом до 1 ТБ.
- Программное обеспечение. TAB 40 работает под управлением операционной системы Android 13 со всеми её функциональными возможностями и механизмами защиты данных.