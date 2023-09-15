Эффективная зубная щётка, которую вы будете заряжать не чаще двух раз в год

Созданный в 2015 году в Китае бренд usmile у себя на родине входит в число ведущих производителей продуктов для ухода за полостью рта. Задачей компании является улучшение здоровья покупателей по всему миру.Помимо качества чистки зубов, usmile уделяет пристальное внимание дизайну и простоте применения своих электрических зубных щёток. Благодаря этому модели данной марки получили восемь высоких наград в сфере дизайна у себя на родине и за границей. К их числу относятся награды Red Dot Award, немецкая IF Design Award, тайваньская Golden Pin Design Award, China Red Star Design Award, Japan Good Design Award.Стараясь обеспечить высокое качество жизни, молодые покупатели выбирают наиболее подходящие им и комфортные в применении товары.Многих из них обычные зубные щётки уже не устраивают. Они предпочитают выбирать более эффективные продукты от профессиональных брендов, не боясь экспериментировать.Электрическая зубная щётка usmile P1 сможет подарить вам безукоризненную улыбку, белые зубы и здоровые дёсны. Если сравнивать с классическими ручными зубными щётками, звуковая электрическая зубная щётка usmile способна устранять налёт на 70% эффективнее за счёт высокой частоты до 38000 колебаний/мин.Обладатели этой щётки смогут избавиться от пятен на зубах, выбрав наиболее подходящий для себя режим: чистящий, отбеливающий или мягкий. Один раз зарядив щётку, вы сможете забыть о розетке на следующие 180 дней, если будете пользоваться ей дважды в день по 2 минуты. Для зарядки используется повсеместно распространённый интерфейс USB-C, поэтому можно применять кабель смартфона, планшета или ноутбука.Если вы всерьёз относитесь к здоровью полости рта, покупайте электрическую зубную щётку P1 в магазине Ozon.