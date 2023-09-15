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Когда говорят о защищённых смартфонах, на ум приходят громоздкие устройства внушительных размеров. Далеко не таким является аппарат Oukitel WP27, получивший изящный внешний вид и умеренный по меркам устройств подобного рода вес. Он весит 328 г, толщина его корпуса 15,3 мм. Такой аппарат может пригодиться как любителям приключений на открытом воздухе, так и любому среднестатистическому пользователю. О том, что это смартфон не для домоседов, говорит расцветка в виде камуфляжа, придающая аппарату уникальный внешний вид. Если вы желаете получить более строго выглядящее устройство, имеется изящный чёрный цветовой вариант.
Кроме внешней привлекательности, WP27 отлично выполняет своё главное предназначение. Обладая сертификатом MIL-STD-810H, устройство способно пережить удары и падения. Сертификаты IP68 и IP69K указывают на возможность сохранить работоспособность в воде на глубине 1,5 м на протяжении получаса и при воздействии пыли.
Не должны разочаровать возможности камер этого устройства. Здесь есть инфракрасная камера ночного зрения с разрешением 20 Мп. Она даёт возможность получать качественные фотографии при слабом освещении на расстоянии до 20 м. Основная камера с разрешением 64 Мп способна выдавать снимки с высоким уровнем детализации и видео с разрешением до 4K при недостаточном освещении. Для съёмки селфи и видеозвонков используется камера 16 Мп, а камера макро 2 Мп позволит снимать с очень близкого расстояния.
Аппарат работает на процессоре MediaTek Helio G99, который отвечает за обеспечение максимально плавного взаимодействия с устройством даже в тяжёлых приложениях. Установлена система Android 13 с удобным интерфейсом и богатым выбором приложений и сервисов. Объём оперативной памяти составляет 12 ГБ, хранилища 256 ГБ. Их можно расширить до 24 ГБ и 2 ТБ соответственно. Обладатели этого устройства получат возможность плавно переключаться между приложениями и хранить в памяти множество файлов, фотографий, видеороликов и т.д.
Как и положено защищённому смартфону, WP27 имеет аккумулятор с внушительной ёмкостью 8500 мАч. Благодаря ему устройство работает 1000 часов в режиме ожидания и 53 часа в режиме разговора.
Также Oukitel WP27 будет продаваться в магазине AliExpress с 18 по 23 сентября. В это время его цена будет около 16 000 руб. Первым 500 покупателям устройство достанется менее чем за 14 500 руб. благодаря промокоду OUKITELWP27 на 1800 руб.
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