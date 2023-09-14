Защита от кариеса и отбеливание зубов с зарядкой раз в полгода

Созданная в 2015 году компания usmile входит в число лидеров китайского рынка в сфере ухода за полостью рта. Она ставит перед собой задачу сделать более здоровыми зубы и дёсны людей по всему миру. Среди прочих продуктов для этого предназначаются электрические зубные щётки.Есть несколько причин пользоваться именно электрической зубной щёткой. Даже если после каждого приёма пищи полоскать рот и дважды в день чистить зубы, пища может сохраняться на них, а дёсны кровоточить. Это первые симптомы надвигающегося кариеса. Если же не уделять должного внимания гигиене полости рта, зубы могут стать чувствительными к холодному или горячему. Если зубы начинают болеть постоянно, инфекция добралась до пульпы и симптомы становятся более выраженными.Кариес не проходит самостоятельно и приводит к гниению зубов. Мало кто любит ходить к стоматологам, тем более что стоит это недёшево. Полезнее для здоровья и вашего кошелька будет заранее предотвратить появление проблем в полости рта.Если симптомы кариеса пока слабо выражены, можно предотвратить его развитие эффективной чисткой зубов. Для этого недостаточно обычной ручной зубной щётки. В качестве альтернативы можно воспользоваться звуковой электрической зубной щёткой usmile Y1S.В этой щётке применяется разработанный usmile движок 18 мм, который обеспечивает вибрацию с частотой около 38000 колебаний/мин. Щётка совершает возвратно-поступательные движения вертикально вдоль зубов, отвечая стандартизированным требованиям чистки зубов по методу Басса. Чистка вручную способна дать около 200 колебаний/мин, поэтому эффективность выходит более низкая. usmile Y1S может удалять до 95,88% зубного налёта.Насадка usmile Y1S выполнена из американской щетины DuPont. Она на 85% скруглённая, что позволяет лучше чистить края зубов и дёсны, не вызывая их раздражения.Также в состав usmile Y1S входит умный амортизирующий чип. Если чистить зубы под неправильным углом или с избыточным усилием, мощность работы зубной щетки уменьшается, чтобы защитить дёсны.На выбор предлагаются три режима чистки: очистка, отбеливание и уход. Если вы прежде не пользовались электрическими зубными щётками или у вас высокая чувствительность зубов, выбирайте режим ухода. Если вы любите часто пить чай или кофе, можно отдать предпочтение режиму отбеливания для устранения пятен на зубах. Исследования показали, что белизна зубов всего за четыре недели может вырасти на 26%. Если же вы просто хотите очистить полость рта, не допустить кариеса и устранить зубной налёт, применяйте режим чистки.Поскольку корпус щётки usmile Y1S обладает стандартом водонепроницаемости IPX7, её можно мыть водой. Один раз зарядив usmile Y1S, вы сможете забыть о розетке на следующие 6 месяцев, если чистите зубы дважды в день по 2 минуты. На полную зарядку уходят 4-5 часов. Применяя передовые технологии, usmile смогла предложить подобный высокий уровень автономности. Вы сможете брать зубную щётку с собой в путешествия и командировки без необходимости тратить место ещё и на зарядное устройство. Зарядка выполняется через распространённый интерфейс USB Type-C.usmile Y1S отличается от электрических зубных щёток конкурирующих производителей сочетанием современных технологий и эстетичного внешнего вида. Дизайн был вдохновлён древнегреческой архитектурой, о которой напоминает многогранная ручка с матовой гладкой поверхностью и хромированное золотое кольцо выключателя. Рукоятка не скользит в руке, даже если она влажная. Используемый материал не покроется плесенью даже после продолжительного применения.Продукция usmile обладает сертификатами ADA, EAC и получила награды Red Dot Design Award и iF Design Award. Это указывает на высокий уровень конструкции, качества и инноваций.В течение года usmile реализовала 28,45 млн экземпляров своих зубных щёток. Это позволило компании стать лидером на рынке устройств для ухода за полостью рта. В настоящее время usmile занимает 30% рынка Китая и опережает здесь Philips и oralb.