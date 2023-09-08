Аккумулятор ёмкостью 8280 мАч и система на основе Android 13

Технологический бренд Oscal известен своим стремлением к инновациям и получает признание за стильные, недорогие умные устройства с высокой производительностью. Вслед за международным релизом популярной модели Oscal Pad 13 этот производитель представляет Oscal Pad 15. Надёжный инсайдер сообщает, что сохранив высокий уровень производительности своего предшественника, планшет Oscal Pad 15 поднимает планку качества за счёт экрана 2K с диагональю 10,36 дюйма, крупного аккумулятора ёмкостью 8280 мАч, камер высокой чёткости 16 Мп и 13 Мп, программной оболочки DokeOS_P 3.0 на основе последней версии Android 13. Многозадачная работа, онлайн-обучение, просмотр видео не станут проблемой при использовании планшета Oscal Pad 15. Данная модель призвана развлекать, помогать в работе и учёбе, обеспечивая эффективное взаимодействие с пользователем.Для обеспечения качественного мультимедийного просмотра Oscal Pad 15 обладает экраном с диагональю 10,36 дюйма и разрешением 2K, которое обеспечивает высокий уровень детализации контента. Поддержка Widevine L1 даёт обладателям этого планшета возможность получать видео формата 1080p на платформах потоковой трансляции вроде Disney+, Prime Video и Hulu. Чтобы поддержать качественную картинку качественным звуком, Pad 15 оборудован двумя мощными встроенными динамиками Smart-K Box. С ними вы почувствуете себя посетителем домашнего кинотеатра.За продолжительность работы планшета отвечает аккумулятор ёмкостью 8280 мАч. Его возможностей хватит на 20 часов работы, в зависимости от сценария применения устройства. Когда аккумулятор разрядится, на помощь придёт зарядка мощностью 33 Вт. На полную зарядку уходит час, после чего можно работать с планшетом на протяжении всего дня.Разработанный для обеспечения эффективной работы на ходу, Oscal Pad 15 функционирует на основе 8-ядерного процессора UNISOC T606. В бенчмарке AnTuTu его результат составляет 276644 баллов. Объём оперативной памяти достигает 16 ГБ, хранилища 256 ГБ, можно поставить карту памяти вместимостью 512 ГБ.Чтобы работать, учиться и отдыхать с Pad 15 как с компьютером, планшет можно преобразовать в подобие ноутбука за счёт подключения Bluetooth-клавиатуры и мыши. Для этого здесь имеется ПК-режим, в котором удобнее заниматься редактированием документов и другими компьютерными задачами. За счёт стилуса в комплекте поставки пользователи получают возможность рисовать и писать от руки.Для записи рабочих встреч или лекций Oscal Pad 15 обладает сверхчёткой передней камерой с разрешением 16 Мп. Её возможностей хватает для надёжного лицевого распознавания, получения качественных селфи-фотографий и общения по видеосвязи. Задняя камера с разрешением 13 Мп также может пригодиться для проведения виртуальных встреч, онлайн-уроков и видеозвонков.Предлагая максимально надёжную и плавную работу, Oscal Pad 15 основан на программной оболочке DokeOS_P 3.0 поверх системы Android 13. Системный менеджер в ней имеет повышающую производительность функциональность вроде Free up More Space, Game Speedup, Smart Power Saving, APP Management. Все они призваны улучшить удобство, эффективность и продолжительность работы планшета. DAC и MAC Protection обеспечивают надёжное шифрование личных и рабочих данных.будет предлагаться со значительной скидкой в магазине AliExpress. Если поторопиться, вы сможете стать обладателем этого устройства по цене $149,99.