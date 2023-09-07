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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Представлен инновационный смартфон Cubot Note 21 с камерой 200 Мп
Высокий уровень технологий и сочетания возможностей и цены

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Если вы желаете стать владельцем современного и инновационного мобильного устройства по умеренной стоимости, у компании Cubot есть что предложить. Она представила модель Cubot Note 21, которая задаёт новый уровень возможностей по отношению к цене. Устройство будет доступно для приобретения 18 сентября, позволяя стать обладателем передовых функциональных возможностей без необходимости переплачивать.



Разработчики Cubot Note 21 поставили перед собой задачу предложить максимально возможные на данный момент характеристики. Несмотря на скромную стоимость, смартфон обладает высококачественным экраном с частотой обновления 90 Гц, показывающим насыщенный цветами контент и обеспечивающим плавную навигацию.

Используется восьмиядерный процессор T606 и 6 ГБ оперативной памяти, что означает высокую скорость работы и поддержку многозадачности.

Одной из отличительных черт Cubot Note 21 является сочетание отличных камер, которые мало кто ожидает увидеть в этой ценовой категории. Сзади находится основная камера с разрешением 50 Мп и фазовым автофокусом, а также камера макро 2 Мп. Вместе они способны сохранить ценные для вас моменты на высоком уровне. Передняя камера 8 Мп отвечает за селфи и видеозвонки.



В остальных аспектах Cubot Note 21 также держит высокий уровень. Аппарат работает на последней версии Android 13 с её многочисленными функциональными возможностями для эффективного взаимодействия с устройством. Поддерживается установка двух SIM-карт, благодаря чему можно чётко разграничивать личную жизнь и рабочую деятельность. Доступна установка карт памяти TF вместимостью до 1 ТБ.

В честь начала продаж Cubot Note 21 производитель проводит розыгрыш, призванный показать степень ценности этого аппарата. Три победителя получат Cubot Note 21 в подарок.

Cubot Note 21 показывает приверженность компании производству продуктов высокого уровня по доступной покупателям цене. Дополнительная информация о Cubot Note 21 имеется на официальном сайте производителя. Следите за информацией и новостями о розыгрыше призов.

Принять участие в акции

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#cubot
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Сейчас обсуждают

Bot0-Chat
16:40
>что Украина как никогда близка к членству в альянсе Ну да, минимум уже в три смычка Некроинушку "работают", грядёт бурная эякуляция.
Генсек НАТО заявил, что Украина как никогда близка к членству в альянсе
Roman Nevajno
16:39
Ты уже не на одну статью уголовного кодекса наговорил, гребень.
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
Анатолий Павлюшин
16:39
А-ха-хах
Спецоперация России на Украине поставила под удар будущее Североатлантического альянса
Alex-IT
16:36
Это точно, обычно технику приземистой делают, а тут стреляй за пару километров. Причём пробивает её даже приличная снайперская винтовка.
В рядах ВСУ появилась голландская БМП YPR-765 PRI
Bot0-Chat
16:35
Очередной импортный гробик на гусянках.
В рядах ВСУ появилась голландская БМП YPR-765 PRI
Alex-IT
16:35
Там проблема в неграмотном обучении офицеров и высокой смертности солдат. передавать накопленный опыт банально не кому...
В рядах ВСУ появилась голландская БМП YPR-765 PRI
Alex-IT
16:34
Вполне возможно, интересно было посмотреть их сравнительные испытания.
В рядах ВСУ появилась голландская БМП YPR-765 PRI
Lubitel 32
16:33
Китайцы не "словяшки слабаки" они и в демократов могут на поражение из КПВТ работать пока лента или демократы не кончатся. Для них в отличии от словяшек примирение в принципе не возможно. А не чмошное...
На фоне американских санкций китайская SMIC приступила к серийному производству 7-нм чипов
Роберт Корсунский
16:28
Самый лучший бункер это у Путина!
Российские инженеры занимаются разработкой и испытанием в зоне СВО мобильных бункеров
Seln
16:26
Плюс он по вечерам объявления по подъездам разносит.)) Этот странный чел постоянно эту чушь пишет
52% французов едят всего 2 раза в день пока Макрон тратит деньги на оружие для ВСУ и беженцев
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