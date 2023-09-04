Защита от влаги, пыли и ударов, ночная съёмка и высокая продолжительность работы

Известный своими защищёнными смартфонами бренд IIIF150 анонсирует аппарат под названием B2. Это инновационное устройство с повышенным уровнем прочности, демонстрирующее стремление данного производителя к разработке наиболее совершенных защищённых смартфонов. Очередная модель в популярной линейке аппаратов IIIF150 B даёт возможность делать качественные снимки днём и ночью благодаря режиму ночного зрения, доступ к большому объёму хранилища и работу на протяжении более трёх суток.6 сентября стартует мероприятие AliExpress IIIF150 Brand Day, которое продлится четыре дня и позволит поклонникам продукции IIIF150 стать обладателем интересующих их устройств по сниженным ценам.IIIF150 B2 получил экран размером 6,5 дюймов формата FHD+. С его помощью вы сможете погрузиться в просматриваемые фильмы, игры и другие виды контента. Аппарат оснащён внушительным аккумулятором ёмкостью 10000 мАч, которого хватит на несколько дней при разных видах нагрузки.В отличие от стандартных смартфонов, конструкция защищённых аппаратов отличается. Ради защиты разработчикам приходится делать эти устройства толще обычных. Разработчики из IIIF150 постарались сделать одновременно прочный и изящный смартфон. Размер корпуса составляет 81,6 х 171,0 x 16,65 мм. Тонкость устройства не помешала ему, как и всем другим аппаратам IIIF150, получить рейтинги защиты от воды, пыли и ударов IP68, IP69K и MIL STD-810H. В результате устройство может применяться в пожароопасных и взрывоопасных средах, во влажных и пыльных условиях, продолжать работать после падений и ударов.Среди защищённых смартфонов с аккумулятором подобной ёмкости B2 является наиболее тонким. При этом стандарты защиты у него даже выше по сравнению с конкурентами, поскольку водонепроницаемость здесь достигает 6 м на протяжении суток, а корпус способен пережить падения с 1,8 м.Если же говорить о защите данных, для этого сбоку на корпусе имеется сканер отпечатков пальцев.Помимо защиты, ради которой этот смартфон стоит приобрести в первую очередь, покупатели B2 станут обладателями устройства с приличными фотографическими способностями. Основная задняя камера обладает разрешением 48 Мп, есть камера макро и камера ночного зрения 20 Мп. Последняя способна снимать в темноте на расстоянии до 20 м. Это делает устройство ещё более интересным для поклонников активного образа жизни, если их активность не ограничивается только светлым временем суток.IIIF150 B2 будет доступен для покупки в магазине AliExpress уже в начале сентября. Затем его можно будет приобрести в других интернет-магазинах и в обычных магазинах.В рамках акции IIIF150 B2 предлагается на AliExpress по цене $99, тогда как в другое время он стоит $279.Промокоддействителен с 6 по 9 сентября.