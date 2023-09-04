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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Защищённый смартфон IIIF150 B2 станет надёжным спутником в путешествиях
Защита от влаги, пыли и ударов, ночная съёмка и высокая продолжительность работы

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Известный своими защищёнными смартфонами бренд IIIF150 анонсирует аппарат под названием B2. Это инновационное устройство с повышенным уровнем прочности, демонстрирующее стремление данного производителя к разработке наиболее совершенных защищённых смартфонов. Очередная модель в популярной линейке аппаратов IIIF150 B даёт возможность делать качественные снимки днём и ночью благодаря режиму ночного зрения, доступ к большому объёму хранилища и работу на протяжении более трёх суток.

6 сентября стартует мероприятие AliExpress IIIF150 Brand Day, которое продлится четыре дня и позволит поклонникам продукции IIIF150 стать обладателем интересующих их устройств по сниженным ценам.



Эффективно работайте с экраном FHD+ и аккумулятором высокой ёмкости

IIIF150 B2 получил экран размером 6,5 дюймов формата FHD+. С его помощью вы сможете погрузиться в просматриваемые фильмы, игры и другие виды контента. Аппарат оснащён внушительным аккумулятором ёмкостью 10000 мАч, которого хватит на несколько дней при разных видах нагрузки.



Тонкая структура с высоким уровнем прочности

В отличие от стандартных смартфонов, конструкция защищённых аппаратов отличается. Ради защиты разработчикам приходится делать эти устройства толще обычных. Разработчики из IIIF150 постарались сделать одновременно прочный и изящный смартфон. Размер корпуса составляет 81,6 х 171,0 x 16,65 мм. Тонкость устройства не помешала ему, как и всем другим аппаратам IIIF150, получить рейтинги защиты от воды, пыли и ударов IP68, IP69K и MIL STD-810H. В результате устройство может применяться в пожароопасных и взрывоопасных средах, во влажных и пыльных условиях, продолжать работать после падений и ударов.



Среди защищённых смартфонов с аккумулятором подобной ёмкости B2 является наиболее тонким. При этом стандарты защиты у него даже выше по сравнению с конкурентами, поскольку водонепроницаемость здесь достигает 6 м на протяжении суток, а корпус способен пережить падения с 1,8 м.

Если же говорить о защите данных, для этого сбоку на корпусе имеется сканер отпечатков пальцев.

Высокий уровень фотографических возможностей

Помимо защиты, ради которой этот смартфон стоит приобрести в первую очередь, покупатели B2 станут обладателями устройства с приличными фотографическими способностями. Основная задняя камера обладает разрешением 48 Мп, есть камера макро и камера ночного зрения 20 Мп. Последняя способна снимать в темноте на расстоянии до 20 м. Это делает устройство ещё более интересным для поклонников активного образа жизни, если их активность не ограничивается только светлым временем суток.



Наличие в продаже

IIIF150 B2 будет доступен для покупки в магазине AliExpress уже в начале сентября. Затем его можно будет приобрести в других интернет-магазинах и в обычных магазинах.

В рамках акции IIIF150 B2 предлагается на AliExpress по цене $99, тогда как в другое время он стоит $279.

Промокод B2ULTRA действителен с 6 по 9 сентября.

Купить защищённый смартфон IIIF150 B2

#iiif150 b2
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