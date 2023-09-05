Детализированный звук отлично подойдёт для проведения вечеринок

Желающие насладиться сочетанием звуков и цветов на вечеринках получают такую возможность благодаря компании Tronsmart, которая представила свою новую колонку Bang Max. Это флагманское предложение из линейки колонок Bang для вечеринок, которое имеет большую мощность 130 Вт и пульсирующий в ритме музыки свет.Приобретя эту колонку, вы познакомитесь с многомерным звучанием благодаря улучшенной трёхполосный системе Bang Max с шестью излучателями высокого качества. Взаимодействие двойных твитеров, динамиков средней и низкой частот выдаёт чёткие высокие частоты, качественные средние и глубокие басы. За счёт эксклюзивной технологии под названием TuneConn звук может быть синхронизирован между более чем сотней динамиков, чего хватит даже для самых масштабных вечеринок. Две колонки Bang Max посредством TWS способны производить прекрасный стереозвук.В приложении Tronsmart обладатели колонки смогут настроить уникальные световые эффекты и собственные режимы эквалайзера, расширяя развлекательную программу вечеринки. Режимы эквалайзера можно настраивать по своему усмотрению, как и световые эффекты для усиления атмосферы праздника.За счёт продолжительности работы в 24 часа колонки Bang Max смогут проработать на протяжении всей ночи. В них есть входы для проводного подключения микрофона и гитары, которые способны сделать вечеринку ещё веселее. Благодаря защите от влаги IPX6 и прочному корпусу можно не опасаться размещать колонки на открытом воздухе, под солнцем или под дождём.В настоящее время колонка Bang Max доступна для приобретения в официальном магазине Tronsmart на AliExpress по цене $169,99.