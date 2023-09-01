Защищённые устройства получили скидки до 50%

Известная своими защищёнными мобильными устройствами компания Oukitel недавно представила два новых продукта. Ими стали планшет RT6 и смартфон RT6. Оба они работают на системе Android 13 и сейчас доступны по сниженной цене в рамках распродажи «Снова в школу» в магазине Oukitel на AliExpress.Планшет RT6 обладает внушительной батареей ёмкостью 20000 мАч, которой надолго хватит даже при работе в самом суровом окружении. В режиме ожидания планшет способен протянуть 2250 часов, в играх и при показе видео до 15 часов.Устройство обладает сертификатами защиты IP68, IP69K и MIL-STD-810H, что позволяет ему пережить удары и падения, высокие и низкие температуры, погружение в воду. Предлагается экран IPS размером 10,1 дюйма FHD+ с плотностью пикселей 224 ppi и яркостью до 400 нит.Планшет работает на процессоре MediaTek MT8788, объём оперативной памяти у него 8 ГБ, хранилище 256 ГБ. Этих показателей хватает для плавной многозадачной работы. К тому же виртуальная память увеличивает общий объём до 14 ГБ и поддерживаются карты памяти до 1 ТБ. Наличие алюминиевой подставки, ремешка на руку и ремня на плечо позволяет выбирать, как вам удобнее носить планшет с собой.Защищённый смартфон WP28 весит 369 г и обладает экраном LTPS размером 6,52 дюйма с разрешением 720 х 1600 при плотности пикселей 269 ppi. Он работает на 8-ядерном процессоре, объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, хранилища 256 ГБ хватит на множество файлов. Оперативную память можно увеличить до 15 ГБ, а хранилище на 1 ТБ. Здесь также есть стандарты защиты IP68, IP69k и MIL-STD-810H, что позволяет смартфону пережить воздействие окружающей среды, ударов, влаги и пыли. Экран защищён от ударов и царапин стеклом Corning Gorilla Glass 5.Разрешение передней камеры составляет 5 Мп, а основной задней камеры 48 Мп. Ёмкость батареи равна 10600 мАч, что обеспечивает продолжительную работу устройства.Планшет RT6 предлагается со скидкой более 50%, благодаря чему его можно приобрести за 22946,82 руб. Смартфон WP28 со скидкой 29% стоит около 14166,78 руб. Не упустите свой шанс стать обладателем этих интересных устройств в рамках распродажи.