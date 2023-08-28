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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Анонсирована материнская плата MAXSUN iCraft Z790ITX WiFi
Плата развивающегося производителя под современные процессоры Intel

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Созданный ещё в 2002 году бренд MAXSUN известен своими инновационными продуктами на рынке персональных компьютеров. Этот производитель динамично развивается и регулярно предлагает передовые устройства для повышения качества взаимодействия с ПК. Среди этих устройств можно назвать материнские платы, видеокарты и оперативную память. Созданные на основе передовых технологий продукты отвечают всем требованиям современных персональных компьютеров для геймеров, энтузиастов и профессионалов. Нужна ли вам высокая производительности для видеоигр, создание контента или повседневной работы с компьютером, MAXSUN обеспечит безупречную работу системы.



Одним из условий успеха MAXSUN является стратегическое партнёрство с ведущими производителями вроде Intel, Nvidia и AMD, что позволяет оставаться среди технологических лидеров. Взаимодействие с подобными компаниями даёт возможность включать в свои продукты самые передовые разработки. Таким продуктом является и недавно представленная материнская плата iCraft Z790ITX WiFi.



Данная материнская плата относится к флагманской линейке MAXSUN. Упаковка платы выполнена в привычном для серии MAXSUN 700 iCraft стиле.

Комплект поставки здесь также традиционный. В него входят акриловая плата, набор отвёрток, четыре кабеля SATA, магнитная антенна для усиления сигнала Wi-Fi, крепежные винты M.2, винты для установки платы, руководство по эксплуатации, наклейки с логотипом iCraft.

Плата iCraft Z790 ITX во внешнему виду отличается от других представителей линейки iCraft 700. Она получила чёрный дизайн, сзади находится пластина из сплава для повышенной защиты компонентов. Используется 9-фазный цифровой источник питания, 90A DR.MOS (Renesas MOS ISL99390), чип ШИМ-контроллера Renesas RAA229132. Подобные схемы питания встречается на многих премиальных материнских платах, выдавая потребляемую мощность более 300 Вт, чего хватает для работы на высоких нагрузках с процессорами Intel 12-го и 13-го поколения. Такая материнская плата способна выжать максимум производительности, для чего нужно приличное охлаждение.

На этой плате применяется гибридная система охлаждения. Установлено два радиатора из сплава поверх MOS и катушек индуктивности, которые соединены с покрытой никелем медной трубкой. На участке с сеткой располагается небольшой вентилятор охлаждения, который автоматически запускается, когда температура MOS переваливает за отметку 80°. Он повышает эффективность охлаждения и стабильность работы платы и подключаемых к ней компьютерных компонентов.



Среди спецификаций этой платы два слота M.2 для подключения устройств хранения данных. Передний поддерживает протокол CPU Direct PCIe 4.0, задний протокол PCIe 4.0. Также есть четыре порта SATA. Поддерживается двухканальная память DDR5, для которой имеется два слота с профилем разгона XMP 8200 МГц+. Видеокарта устанавливается в слот PCIe 5.0 с защитой для современных тяжёлых производительных карт.

Для ввода-вывода доступно четыре порта USB 2.0, один DysplayPort, один HDMI, один USB 3.2 Type-C 20 Гбит/с, три аудиоразъёма для получения звука высокой чёткости, проводной сетевой порт RTL8125 2.5G, четыре порта USB 3.2 5 Гбит/с, порт антенны Wi-Fi 6. Доступен модуль беспроводной сетевой карты AX211 с поддержкой полос частот 6 ГГц и Bluetooth 5.3. Также на плате есть кнопка CLR_CMOS.



Для получения дополнительной информации посетите сайт производителя и страницу производителя Вконтакте.
#teclast #maxsun
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