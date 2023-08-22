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Защищённые смартфоны многими считаются отличным вариантом оставаться на связи и работать на открытом воздухе или в сложных условиях окружающей среды, вроде повышенной влажности или пыли. Если вы решили стать обладателем защищённого смартфона с характеристиками уровня аппаратов 2023 года без переплаты, известный производитель Ulefone предлагает на выбор сразу несколько моделей. Ниже описано, какие смартфоны могут стать вашими в рамках распродажи с 21 по 27 августа.
Помимо защищённых смартфонов, Ulefone представляет обычные смартфоны и защищённые планшеты, в число которых входят модели Note 16 Pro и Armor Pad. Они также доступны по сниженным ценам в период распродажи.
Пять наиболее популярных устройств Ulefone на летней распродаже
Armor 21 по цене $199,99 подешевел на 50%
Защищённый смартфон Armor 21 обладает интересным дизайном с насыщенным цветами ореолом, который выделит его обладателя из толпы.
Здесь применяется процессор Helio G99, объём оперативной памяти достигает 16 ГБ. Подобные характеристики означают быструю и плавную работу устройства. Armor 21 имеет также инфракрасный сенсор, что делает его универсальным пультом дистанционного управления телевизорами, кондиционерами и прочими бытовыми устройствами. Динамик мощностью 122 дБ отвечает за высокое качество звука.
Купить Armor 21Power Armor 19T цене 369,99 подешевел на 63%
Защищённый смартфон Power Armor 19T работает на процессоре MediaTek Helio G99 и обладает поддержкой стандарта связи 4G. Объём оперативной памяти вместе с виртуальной у него достигает 17 ГБ, что обеспечивает высочайшую скорость работы без запинок. Отличительной чертой устройства является тепловизор FLIR Lepton 3.5 с повышенным разрешением. Основная камера с разрешением 108 Мп и зарядка мощностью 66 Вт также позволяют отнести эту модель к лучшим современным смартфонам.
Купить Power Armor 19TPower Armor 18T по цене $469,99 подешевел на 53%
Защищённый смартфон Power Armor 18T работает на процессоре MediaTek Dimensity 900 и поддерживает более современные сети 5G. У него также 17 ГБ оперативной памяти, что позволяет достигать максимальных скоростей в любом сценарии применения. В состав устройства также входит тепловизор FLIR Lepton 3.5 с высоким разрешением. Разрешение основной камеры составляет 108 Мп, мощность зарядки 66 Вт.
Купить Power Armor 18TArmor 17 Pro по цене $229,99 подешевел на 54%
Защищённый смартфон Armor 17 Pro был представлен в октябре прошлого года. Его обладатели получат сбалансированное сочетание дизайна, долговечности и скорости работы. Вес в 290 г заметно меньше по сравнению с весом среднестатистических защищённых смартфонов, у которых он составляет около 400 г.
Аппарат получил сенсор Samsung ISOCELL HM2 в основной камере с разрешением 108 Мп. Также у неё есть инфракрасная камера 8 Мп. Камера ночного зрения делает данное устройство отличным выбором для мобильной фотографии в любое время суток. Экран FHD+ с частотой 120 Гц не будет напрягать глаза, а зарядка мощностью 66 Вт быстро восполнит энергию батареи ёмкостью 5380 мАч. От 0 до 38% устройство заряжается всего за 10 минут.
Купить Armor 17 ProNote 16 Pro (8/256 ГБ) по цене $98,79 подешевел на 62%
Аппарат Ulefone Note 16 Pro оснащён экраном в стиле Waterdrop формата HD+ с диагональю 6,52 дюйма. Разрешение основной камеры у этого устройства равно 50 Мп. Объём оперативной памяти достигает 16 ГБ. Установлена последняя на данный момент версия системы Android 13. Всё вместе это обеспечивает быструю и плавную работу устройства и взаимодействие с пользователем.
Купить Note 16 ProНовинки Ulefone
Armor X12 Pro по цене $107,99 подешевел на 64%
Недавно был представлен очередной защищённый смартфон средней ценовой категории под названием Armor X12 Pro. У него достаточно компактный экран размером 5,45 дюйма и объём оперативной памяти 8 ГБ. Операционная система Android 13 отвечает всем современным требованиям в плане скорости работы и безопасности.
Купить Armor X12 ProArmor X13 по цене $127,99 подешевел на 68%
Защищённый смартфон Armor X13 имеет более внушительные размеры за счёт экрана HD+ с диагональю 6,52 дюйма. Он стал первым представителем линейки устройств Armor X с передней камерой ночного зрения. Объём оперативной памяти здесь достигает 12 ГБ, батарея ёмкостью 6050 мАч обеспечивает длительную работу.