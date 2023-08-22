Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Защищённые смартфоны Ulefone на AliExpress предлагаются со скидкой до 68%
В конце августа проводится распродажа «Снова в школу»

реклама


Защищённые смартфоны многими считаются отличным вариантом оставаться на связи и работать на открытом воздухе или в сложных условиях окружающей среды, вроде повышенной влажности или пыли. Если вы решили стать обладателем защищённого смартфона с характеристиками уровня аппаратов 2023 года без переплаты, известный производитель Ulefone предлагает на выбор сразу несколько моделей. Ниже описано, какие смартфоны могут стать вашими в рамках распродажи с 21 по 27 августа.



Помимо защищённых смартфонов, Ulefone представляет обычные смартфоны и защищённые планшеты, в число которых входят модели Note 16 Pro и Armor Pad. Они также доступны по сниженным ценам в период распродажи.

Пять наиболее популярных устройств Ulefone на летней распродаже

Armor 21 по цене $199,99 подешевел на 50%



Защищённый смартфон Armor 21 обладает интересным дизайном с насыщенным цветами ореолом, который выделит его обладателя из толпы.

Здесь применяется процессор Helio G99, объём оперативной памяти достигает 16 ГБ. Подобные характеристики означают быструю и плавную работу устройства. Armor 21 имеет также инфракрасный сенсор, что делает его универсальным пультом дистанционного управления телевизорами, кондиционерами и прочими бытовыми устройствами. Динамик мощностью 122 дБ отвечает за высокое качество звука.

Купить Armor 21

Power Armor 19T цене 369,99 подешевел на 63%



Защищённый смартфон Power Armor 19T работает на процессоре MediaTek Helio G99 и обладает поддержкой стандарта связи 4G. Объём оперативной памяти вместе с виртуальной у него достигает 17 ГБ, что обеспечивает высочайшую скорость работы без запинок. Отличительной чертой устройства является тепловизор FLIR Lepton 3.5 с повышенным разрешением. Основная камера с разрешением 108 Мп и зарядка мощностью 66 Вт также позволяют отнести эту модель к лучшим современным смартфонам.

Купить Power Armor 19T

Power Armor 18T по цене $469,99 подешевел на 53%

Защищённый смартфон Power Armor 18T работает на процессоре MediaTek Dimensity 900 и поддерживает более современные сети 5G. У него также 17 ГБ оперативной памяти, что позволяет достигать максимальных скоростей в любом сценарии применения. В состав устройства также входит тепловизор FLIR Lepton 3.5 с высоким разрешением. Разрешение основной камеры составляет 108 Мп, мощность зарядки 66 Вт.

Купить Power Armor 18T

Armor 17 Pro по цене $229,99 подешевел на 54%

Защищённый смартфон Armor 17 Pro был представлен в октябре прошлого года. Его обладатели получат сбалансированное сочетание дизайна, долговечности и скорости работы. Вес в 290 г заметно меньше по сравнению с весом среднестатистических защищённых смартфонов, у которых он составляет около 400 г.

Аппарат получил сенсор Samsung ISOCELL HM2 в основной камере с разрешением 108 Мп. Также у неё есть инфракрасная камера 8 Мп. Камера ночного зрения делает данное устройство отличным выбором для мобильной фотографии в любое время суток. Экран FHD+ с частотой 120 Гц не будет напрягать глаза, а зарядка мощностью 66 Вт быстро восполнит энергию батареи ёмкостью 5380 мАч. От 0 до 38% устройство заряжается всего за 10 минут.

Купить Armor 17 Pro

Note 16 Pro (8/256 ГБ) по цене $98,79 подешевел на 62%



Аппарат Ulefone Note 16 Pro оснащён экраном в стиле Waterdrop формата HD+ с диагональю 6,52 дюйма. Разрешение основной камеры у этого устройства равно 50 Мп. Объём оперативной памяти достигает 16 ГБ. Установлена последняя на данный момент версия системы Android 13. Всё вместе это обеспечивает быструю и плавную работу устройства и взаимодействие с пользователем.

Купить Note 16 Pro

Новинки Ulefone
Armor X12 Pro по цене $107,99 подешевел на 64%



Недавно был представлен очередной защищённый смартфон средней ценовой категории под названием Armor X12 Pro. У него достаточно компактный экран размером 5,45 дюйма и объём оперативной памяти 8 ГБ. Операционная система Android 13 отвечает всем современным требованиям в плане скорости работы и безопасности.

Купить Armor X12 Pro

Armor X13 по цене $127,99 подешевел на 68%



Защищённый смартфон Armor X13 имеет более внушительные размеры за счёт экрана HD+ с диагональю 6,52 дюйма. Он стал первым представителем линейки устройств Armor X с передней камерой ночного зрения. Объём оперативной памяти здесь достигает 12 ГБ, батарея ёмкостью 6050 мАч обеспечивает длительную работу.

Купить Armor X13

Помимо вышеназванных аппаратов, некоторые другие модели в настоящее время также предлагаются в магазине AliExpress со скидками. Чтобы узнать о них подробнее, посетите сайт AliExpress.
#ulefone
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 Gigabyte Aorus почти за 110тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ulefone готовит сверхтонкий смартфон Note 15 в нескольких расцветках
Представлен защищённый смартфон Ulefone Armor X13 с экраном 6,52 дюйма
Представляем Ulefone Armor Mount Pro AM01: универсальный держатель смартфонов погасит вибрацию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Россия продемонстрировала целый спектр новейшей высокоточной артиллерии
2
ТОП-15 мифов о процессорах для компьютеров
10
И еще раз о проблеме нехватки видеопамяти
27
Проверяю дистрибутив Green Linux 21.2.0 Pro Cinnamon на соответствие экспериментальным требованиям
15
Обзор ноутбука MSI Raider GE78HX Core i9 13980HX + RTX 4090
7
Итоги гоночного уик-энда 19-20 августа
1
Почему сегодня выгодно покупать видеокарты на Авито – 10 советов для новичков и бывалых геймеров
14
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Август)
2
Новые романтические комедии, которые создадут романтичное настроение и продлят атмосферу лета
4
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 3
1

Сейчас обсуждают

nukemall
16:04
Тупая пропагандонская хрюкота. Т-14 собрано как минимум два батальонных комплекта т.е. 100 штук, половина на опытной эксплуатации в войсках, половина на освоении в военных училищах. Про плохой двигате...
Т-14 «Армата» отправлена на доработку – новый танк решено модернизировать на основе опыта СВО
Александр
16:02
Иногда ещё ножом ковырнуть надо. А было такое, что и ножницами крутить приходилось.)))
Фирменный набор инструментов Corsair для сборки ПК включает 65 насадок
CrCoNi
16:00
Хохлы, набегаем, комментируем. Получаем люлей и обиженные возвращаемся восвояси..., потом возвращаемся за добавкой....
Мир потерял доверие к американской валюте: доллар США уходит в небытие — западные эксперты
истребитель хохлизма
15:54
тоже что и ты, мой суперхуйс
Мир потерял доверие к американской валюте: доллар США уходит в небытие — западные эксперты
Анатолий Шведцов
15:53
доля евро в международных расчетах в какие-то годы превышала долю доллара, в резервах может и нет, но если бы глупая старушка-Европа не сосала американскую бибу, то больше стран приобретало бы евробон...
Мир потерял доверие к американской валюте: доллар США уходит в небытие — западные эксперты
salixa66
15:52
Ага ага в средних-высоких 60 не стабильно
GeForce GTX 1070 за 10000 рублей запустила игры 2023 года на высоких настройках с 60+ FPS
Юрий Филатов
15:50
И чего они выдумывают? Ведь в кулерах если что и осталось изобретать, то это новые формы прямоугольника и цвет вентилятора. 8 трубок 3 вертушки на 140мм - монстркулерна 330Вт 6 трубок 3 вертушки на ...
Thermalright выпустила башенный кулер Assassin Spirit 120 PLUS V2 с двумя вентиляторами
Саша
15:50
автор че курил?
Мир потерял доверие к американской валюте: доллар США уходит в небытие — западные эксперты
cyreex
15:41
Есть как шилобайт, так и процессор. На выходных попробую проверить.
Ретроклокинг: проект «Socket 478/x64»
Татьяна Кочурова
15:35
Тёрки преступных группировок. В новостях уже и это публикуете?! Как один зэк по какой-то кличке против другого зэка? Скатились. Фу б... Мерзость.
Командир ЧВК "Вагнер" подтвердил информацию о перевербовке сотрудников
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем