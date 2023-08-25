Высокая мощность всасывания и передовая конструкция упростят уборку дома

Известный производитель устройств для уборки дома Redroad продолжает продвигать свои наиболее современные модели аккумуляторных пылесосов Redroad 17 (V17) и Redroad 17 Lite. В конце августа они будут доступны для приобретения по заметно сниженным ценам.Обладатели этих пылесосов получат двойную роликовую щётку и мощность всасывания на 400% выше по сравнению с конкурирующими предложениями. За это отвечает независимый двигатель мощностью 450 Вт. Он подключён к щёткам, которые вращаются навстречу друг другу и за счёт этого способны собирать с пола мусор спереди и сзади. Эти пылесосы предлагают минимальный уровень шума и трения благодаря бесщёточной конструкции двигателя. Мандала из полимерного хлопка отвечает за шумоподавление и устраняет высокочастотные звуки. Высокое качество сборки корпуса с современными компонентами также вносит вклад в тихую работу пылесосов.Мощность всасывания составляет 26500 Па, что позволяет собирать не только пыль и грязь, но даже пятна. При этом лежащие на полу предметы не будут наматываться на щётки, но пылесосы не предназначены для уборки влажных полов и ворсистых ковров.Защиту от пыли во время уборки вы получите благодаря использованию двойного кольцевого фильтра HEPA. Он не пропускает мельчайшие частицы пыли, чему порадуется аллергики. Также им пригодится пятиступенчатая система фильтров третьего поколения Mantolo. Она соберёт пыль размером до 0,1 микрона, не пропуская 99,97% пыли, чем обычно может похвастаться только продвинутое медицинское оборудование. Фильтр с активированным углём отвечает за удаление неприятных запахов.Для достижения труднодоступных мест предназначается гибкое колено пылесосов с возможностью поворота на 360°. Щётки оснащены светодиодной подсветкой, чтобы не пропустить пыльных мест при слабом освещении. Это пылесосы без мёртвых зон, которые устраняют загрязнение даже в углах дома. Весят они всего 1,62 кг, что позволяет легко перемещать их по помещению.В комплекте поставки покупатели найдут многочисленные аксессуары. Упрощает взаимодействие с пылесосом цветной экран с отображением информации на 13 языках. Здесь показывается мощность пылесоса и выбранный режим работы, а также возможность заблокировать его по одному нажатию кнопки.Эти пылесосы помогут убраться и в автомобилях. Плоская светоизлучающая всасывающая трубка способна почистить детские коляски. Настенное крепление позволит хранить все аксессуары в одном месте.Для уборки кроватей может пригодиться щётка для устранения клещей. Телескопический шланг даёт возможность пропылесосить на потолках и книжных полках. Плоская щётка 2 в 1 убирает неровные поверхности, вроде клавиатур. Насадка с широким наконечником позволяет пылесосить шкафы и ящики. Поддерживаются несколько режимов зарядки благодаря стойке.Одно нажатие на кнопку позволяет извлечь аккумулятор. Это даст возможность установить запасной аккумулятор и продолжить уборку, если основной разрядился.Пылесосы серии Redroad 17 представляют собой современные продукты с передовыми аксессуарами и технологиями для разных сценариев применения. Даже при обычной цене они выглядят привлекательной покупкой по сравнению с конкурентами, а в настоящее время их стоимость снижена ещё больше. Отличие между моделями Redroad 17 и Redroad 17 Lite заключается только в числе аксессуаров в комплекте поставки, в остальном их характеристики не различаются.Стоимость Redroad V17 со скидкой составляет $156,51, а со скидкой от магазина итоговая цена $148,51.Стоимость Redroad V17 Lite со скидкой составляет $105,71, а со скидкой от магазина итоговая цена $98.