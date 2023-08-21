Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Защищённый смартфон FOSSiBOT F102 21-27 августа предлагается всего за $169,99
Такая цена распространяется на 500 первых покупателей

реклама


В понедельник, 21 августа, защищённый смартфон FOSSiBOT F102 стал доступен для приобретения в рамках начала мировых продаж в официальном магазине Aliexpress FOSSiBOT. Использовав промокод, можно стать обладателем F102 по цене всего $169,99. Это предложение доступно для 500 первых покупателей. Далее стоимость вырастет до $179,99, прежде чем 27 августа распродажа будет закончена. FOSSiBOT проведёт розыгрыш и определит десять покупателей, которые получат смартфон бесплатно.



FOSSiBOT F102 обладает дизайном в стиле водопада, передняя камера находится в отверстии на экране. Инженеры FOSSiBOT утверждают, что дизайн задней поверхности вдохновлён Железным человеком, что придаёт аппарату героический дух. Здесь применяется панель Sharp с диагональю 6,58 дюйма и разрешением 2560 x 1080. Экран защищён стеклом Dragon Trail, чтобы позволяет без опасений работать с ним в любом окружении. Соотношение сторон экрана 20:9, он занимает 84% поверхности устройства.

Видео: эффекты экрана FOSSiBOT F102 FHD+



За производительность FOSSiBOT F102 отвечает 8-ядерный чип Mediatek Helio G99. Он произведён на техпроцессе 6 нм и обладает двумя вычислительными ядрами Cortex-A76 с частотой 2,2 ГГц и шестью Cortex-A55 с частотой 2 ГГц. Объём оперативной памяти равен 12 ГБ, хранилища 256 ГБ. Ещё доступно 8 ГБ виртуальной оперативной памяти и поддержка карт памяти TF вместимостью до 2 ТБ. Установлена чистая операционная система Android 13, которая также вносит вклад в высокую скорость каждодневной работы устройства и быстрое выполнение тяжёлых задач. За высокую продолжительность работы без розетки отвечает батарея ёмкостью 16500 мАч. Поддерживается зарядка мощностью 33 Вт, благодаря чему аппарат от 0 до 90% заряжается за 3 часа.



Передняя камера с разрешением 32 Мп основана на сенсоре Sony IMX616 размером 1/1,52 дюйма с апертурой f/1.8 и фазовым автофокусом. Есть камера ночного зрения 20 Мп на сенсоре Sony IMX350 с апертурой f/2.2 и камера макро 5 Мп HI-556 размером 1/4 дюйма с апертурой f/2.2. Разрешение основной камеры составляет 108 Мп и она подходит для съёмки с больших дистанций. Получив изображение и увеличив его, можно будет чётко разглядеть даже мелкие детали. Также аппарат оснащён сверхъярким фонариком мощностью 3 Вт, который может пригодиться во время ночных походов на природу или под водой.

Видео: эффекты камер FOSSiBOT F102



Толщина корпуса F102 равна 25,6 мм, весит он 495 г. Среди стандартов связи представлены Bluetooth 5.2, Wi-Fi 2.4 ГГц и 5 ГГц. Есть двойной динамик 1217 BOX, трёхцветный светодиодный индикатор уведомлений, поддержка технологии NFC, лицевая разблокировка и сканер отпечатков пальцев, настраиваемая кнопка действий и кабель USB-C > USB-C.



FOSSiBOT F102 предлагается в чёрном и красном цветовых вариантах. Красная версия в момент начала продаж доступна в количестве всего 500 экземпляров. Напомним, что мировая премьера состоится с 21 по 27 августа в магазине AliExpress FOSSiBOT Official Store. После этого производитель назовёт победителей розыгрыша и обладателей 10 бесплатных аппаратов. Если вы хотите получить защищённый смартфон с высоким уровнем производительности и приличными камерами, долговечностью и обширной функциональностью, FOSSiBOT F102 станет отличным выбором.

Для получения дополнительной информации о FOSSiBOT F102 посетите официальный сайт производителя https://bit.ly/3QEHJt7

Купить FOSSiBOT F102

#fossibot
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 Gigabyte Aorus почти за 110тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

FOSSiBOT представляет защищённый планшет DT1 с корпусом повышенной прочности
Состоялась международная премьера защищённого планшета FOSSiBOT DT1 с 16 ГБ памяти и хранилищем 256 ГБ
FOSSiBOT анонсирует защищённый флагманский смартфон FOSSiBOT F102 с очень ярким фонариком
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему в современной микроэлектронике до сих пор используются радиоэлементы 1970-х годов разработки
78
Игровая сборка по принципу «лютой» экономии – геймерский ПК за 60 000р для очень бедных геймеров
22
ТОП-15 мифов о процессорах для компьютеров
10
В США рассказали, как F-16 для Украины могут навредить России, не сделав ни одного выстрела
18
Проверяю дистрибутив Green Linux 21.2.0 Pro Cinnamon на соответствие экспериментальным требованиям
13
Тайвань продемонстрировал ударный БПЛА, который применит против НОАК в случае вторжения на остров
2
Обзор ноутбука MSI Raider GE78HX Core i9 13980HX + RTX 4090
6
Итоги гоночного уик-энда 19-20 августа
1
Почему сегодня выгодно покупать видеокарты на Авито – 10 советов для новичков и бывалых геймеров
13
Новые романтические комедии, которые создадут романтичное настроение и продлят атмосферу лета
4

Сейчас обсуждают

Truth Seeker
17:43
И путин снова прогнётся под эрдогана
Эрдоган выразил надежду на личную встречу с Путиным в сентябре
Коля Щеблыкин
17:37
Статья с кликбейтным названием. Автор, перепроверьте текст на ошибки орфографические, грамматические и стилистические, читать было ужас....
Геймер из РФ, не успевший обновить железо до роста цен, обманул систему, собрав ПК под апгрейд
Бот_Пригожина_0308
17:23
Лимитрофы должны страдать.
Как ВПК США избавился от немецкого конкурента
Бот_Пригожина_0308
17:22
Помню, как в японской прессе 1986 года выходили такие статьи на тему Чернобыльской аварии: "Высокие атомные технологии не должны быть в руках варваров". Как неожиданно-то бумеранг вернулся, а! "Варвар...
Япония планирует начать сброс радиоактивной воды с Фукусимы в мировой океан
A_K_
17:19
Стиль написания статьи, что то очень сильно напоминает скрытую рекламу компании ролс-ройс.
Rolls-Royce выпустили 4 автомобиля с электрохромным стеклом и съемной крышей из углеродного волокна
A_K_
17:19
Стиль написания статьи, что то очень сильно напоминает скрытую рекламу компании ролс-ройс.
Rolls-Royce выпустили 4 автомобиля с электрохромным стеклом и съемной крышей из углеродного волокна
CrCoNi
17:18
Таипка всё продолжает мечтать. Просрал доверие, а теперь кричит из всех утюгов, что хочет встречи.
Эрдоган выразил надежду на личную встречу с Путиным в сентябре
Дмитрий Малинин
17:15
Куртка чертовски везучий тип!
Nvidia получает 1000% прибыли от каждого ускорителя искусственного интеллекта H100
Manager
17:14
Ту-22М3 смысла делать снова начинать нет - ему уже 40 лет как. А технологии есть. Сейчас делаем ТУ-160M2, МиГ-35, СУ-34, СУ-35 и СУ-57 - этого пока достаточно. В процессе разработки находится ПАК ДА.
ISW: украинский дрон уничтожил сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 на военном аэродроме Сольцы
Lubitel 32
17:05
Однако шведы в свое время выбрали не леопарда 1, а центуриона 3. Леопард был выбором стран не воюющих. Даже турки выбрали м48-60 у французов свой А30 то есть в европе леопард не особо кому нужен был....
Украинские танкисты восхищены немецким Leopard 1A5 и считают его намного лучше советского Т-72
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем