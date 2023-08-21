Такая цена распространяется на 500 первых покупателей

В понедельник, 21 августа, защищённый смартфон FOSSiBOT F102 стал доступен для приобретения в рамках начала мировых продаж в официальном магазине Aliexpress FOSSiBOT. Использовав промокод, можно стать обладателем F102 по цене всего $169,99. Это предложение доступно для 500 первых покупателей. Далее стоимость вырастет до $179,99, прежде чем 27 августа распродажа будет закончена. FOSSiBOT проведёт розыгрыш и определит десять покупателей, которые получат смартфон бесплатно.FOSSiBOT F102 обладает дизайном в стиле водопада, передняя камера находится в отверстии на экране. Инженеры FOSSiBOT утверждают, что дизайн задней поверхности вдохновлён Железным человеком, что придаёт аппарату героический дух. Здесь применяется панель Sharp с диагональю 6,58 дюйма и разрешением 2560 x 1080. Экран защищён стеклом Dragon Trail, чтобы позволяет без опасений работать с ним в любом окружении. Соотношение сторон экрана 20:9, он занимает 84% поверхности устройства.Видео: эффекты экрана FOSSiBOT F102 FHD+За производительность FOSSiBOT F102 отвечает 8-ядерный чип Mediatek Helio G99. Он произведён на техпроцессе 6 нм и обладает двумя вычислительными ядрами Cortex-A76 с частотой 2,2 ГГц и шестью Cortex-A55 с частотой 2 ГГц. Объём оперативной памяти равен 12 ГБ, хранилища 256 ГБ. Ещё доступно 8 ГБ виртуальной оперативной памяти и поддержка карт памяти TF вместимостью до 2 ТБ. Установлена чистая операционная система Android 13, которая также вносит вклад в высокую скорость каждодневной работы устройства и быстрое выполнение тяжёлых задач. За высокую продолжительность работы без розетки отвечает батарея ёмкостью 16500 мАч. Поддерживается зарядка мощностью 33 Вт, благодаря чему аппарат от 0 до 90% заряжается за 3 часа.Передняя камера с разрешением 32 Мп основана на сенсоре Sony IMX616 размером 1/1,52 дюйма с апертурой f/1.8 и фазовым автофокусом. Есть камера ночного зрения 20 Мп на сенсоре Sony IMX350 с апертурой f/2.2 и камера макро 5 Мп HI-556 размером 1/4 дюйма с апертурой f/2.2. Разрешение основной камеры составляет 108 Мп и она подходит для съёмки с больших дистанций. Получив изображение и увеличив его, можно будет чётко разглядеть даже мелкие детали. Также аппарат оснащён сверхъярким фонариком мощностью 3 Вт, который может пригодиться во время ночных походов на природу или под водой.Видео: эффекты камер FOSSiBOT F102Толщина корпуса F102 равна 25,6 мм, весит он 495 г. Среди стандартов связи представлены Bluetooth 5.2, Wi-Fi 2.4 ГГц и 5 ГГц. Есть двойной динамик 1217 BOX, трёхцветный светодиодный индикатор уведомлений, поддержка технологии NFC, лицевая разблокировка и сканер отпечатков пальцев, настраиваемая кнопка действий и кабель USB-C > USB-C.FOSSiBOT F102 предлагается в чёрном и красном цветовых вариантах. Красная версия в момент начала продаж доступна в количестве всего 500 экземпляров. Напомним, что мировая премьера состоится с 21 по 27 августа в магазине AliExpress FOSSiBOT Official Store. После этого производитель назовёт победителей розыгрыша и обладателей 10 бесплатных аппаратов. Если вы хотите получить защищённый смартфон с высоким уровнем производительности и приличными камерами, долговечностью и обширной функциональностью, FOSSiBOT F102 станет отличным выбором.Для получения дополнительной информации о FOSSiBOT F102 посетите официальный сайт производителя https://bit.ly/3QEHJt7