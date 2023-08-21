Аппарат с изогнутым экраном AMOLED и камерой с разрешением 108 Мп

Известный производитель мобильных устройств Blackview среди прочего выпускает линейку аппаратов A для тех пользователей, которые превыше всего ценят практичность и уникальность. Именно для них Blackview анонсирует начало международных продаж флагманского корпоративного смартфона A200 Pro. Приобрести это устройство можно будет с 21 августа. С ним вы станете обладателем изогнутой панели AMOLED с разрешением 2,4K и частотой обновления 120 Гц, основной камерой с разрешением 108 Мп, системы Android 13 с программной оболочкой DokeOS 4.0, чипа Helio G99 на техпроцессе 6 нм и зарядки мощностью 66 Вт.Blackview A200 Pro имеет элегантный внешний вид с изгибом с двух сторон экрана и необычный дизайн двух камер. Предлагаются синий (Daybreak Blue), фиолетовый (Meteor Purple) и чёрный (Polar Night Black) цветовые варианты. Кроме привлекательного внешнего вида, устройство обладает качественным экраном, камерами, процессором, аккумулятором и операционной системой. Всё это обеспечивает пользователю высококлассное взаимодействие с устройством.Blackview A200 Pro обладает с изогнутым экраном типа AMOLED с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2,4K. Экран защищён покрытием Gorilla Glass 5. Динамическая частота обновления со значением до 120 Гц позволяет получать плавные изображения. Частота дискретизации сенсорного экрана 240 Гц обеспечивает точность ввода в играх и любых других приложениях. Динамик Smart-PA Box выдаёт насыщенный звук, тогда как оптический сканер отпечатков пальцев внутри экрана обеспечивает защиту и быстрый доступ к своим данным. Максимальная яркость составляет 1300 нит, что позволяет без проблем рассмотреть изображение даже на ярком солнце. Сертификат TÜV SÜD сокращает количество синего света и тем самым снижает нагрузку на глаза при работе с устройством.Чтобы дать пользователям возможность снимать фотографии и видео высокого уровня, Blackview A200 Pro оснащён основной камерой с разрешением 108 Мп на сенсоре Samsung ISOCELL HM6. Он способен выдавать кристально чистые изображения днём и ночью.Широкоугольная камера с разрешением 8 Мп и полем обзора 117° умеет cнимать отличные ландшафтные фотографии, а ультрамакрообъектив 2 Мп отобразит мельчайшие детали. Если для вас важны селфи, передняя камера 16 Мп с сенсором Samsung обеспечит их высокое качество в любое время суток. Программный алгоритм ArcSoft® 6.0 даёт доступ к расширенным режимам съёмки вроде HDR, Super Night и прочим. Поддерживается запись видео 2К на скорости 30 кадров/с, благодаря чему ваши воспоминания перестанут быть статичными.За быструю и плавную работу устройства отвечает процессор MediaTek Helio G99. Помогают ему 12 ГБ физической оперативной памяти, столько же виртуальной, хранилище объёмом 256 ГБ и возможность поставить карту памяти TF вместимостью до 1 ТБ. Игры, потоковые трансляции, любые другие приложения загружаются и работают очень быстро. Этому способствует также система охлаждения площадью 14883 мм, благодаря которой аппарат не слишком нагревается и ему не приходится сбрасывать тактовые частоты.Blackview A200 Pro работает на операционной системе Android 13 с интерфейсом DokeOS 4.0. Новое приложение Workspace Business объединяет рабочую и личную жизнь, повышает эффективность труда, обеспечивает удобство и конфиденциальность. Приложение EasyShare Business позволяет делиться файлами без подключения к интернету, а Smart QR Business Scanning упрощает доступ к сетям, повышая удобство и конфиденциальность. Международные звонки станут проще благодаря функции субтитров в реальном времени.Смартфон A200 Pro обладает аккумулятором ёмкостью 5050 мАч, который позволяет работать в режиме ожидания до 576 часов, при потоковой трансляции видео 9 часов. За счёт мощной зарядки 66 Вт от 30% до 80% аппарат заряжается всего за 20 минут, позволяя постоянно оставаться на связи.Blackview A200 Pro в настоящее время доступен первым покупателям по цене $199. Такая стоимость предлагается первой тысяче заказчиков. Первые 200 покупателей также получат набор Bluetooth-наушников.