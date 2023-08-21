Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Флагманский бизнес-смартфон Blackview A200 Pro поступает в продажу по всему миру
Аппарат с изогнутым экраном AMOLED и камерой с разрешением 108 Мп

реклама


Известный производитель мобильных устройств Blackview среди прочего выпускает линейку аппаратов A для тех пользователей, которые превыше всего ценят практичность и уникальность. Именно для них Blackview анонсирует начало международных продаж флагманского корпоративного смартфона A200 Pro. Приобрести это устройство можно будет с 21 августа. С ним вы станете обладателем изогнутой панели AMOLED с разрешением 2,4K и частотой обновления 120 Гц, основной камерой с разрешением 108 Мп, системы Android 13 с программной оболочкой DokeOS 4.0, чипа Helio G99 на техпроцессе 6 нм и зарядки мощностью 66 Вт.





Blackview A200 Pro имеет элегантный внешний вид с изгибом с двух сторон экрана и необычный дизайн двух камер. Предлагаются синий (Daybreak Blue), фиолетовый (Meteor Purple) и чёрный (Polar Night Black) цветовые варианты. Кроме привлекательного внешнего вида, устройство обладает качественным экраном, камерами, процессором, аккумулятором и операционной системой. Всё это обеспечивает пользователю высококлассное взаимодействие с устройством.



Пиршество изображения и звука

Blackview A200 Pro обладает с изогнутым экраном типа AMOLED с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2,4K. Экран защищён покрытием Gorilla Glass 5. Динамическая частота обновления со значением до 120 Гц позволяет получать плавные изображения. Частота дискретизации сенсорного экрана 240 Гц обеспечивает точность ввода в играх и любых других приложениях. Динамик Smart-PA Box выдаёт насыщенный звук, тогда как оптический сканер отпечатков пальцев внутри экрана обеспечивает защиту и быстрый доступ к своим данным. Максимальная яркость составляет 1300 нит, что позволяет без проблем рассмотреть изображение даже на ярком солнце. Сертификат TÜV SÜD сокращает количество синего света и тем самым снижает нагрузку на глаза при работе с устройством.



Запишите памятные моменты с высочайшим уровнем детализации и чистоты

Чтобы дать пользователям возможность снимать фотографии и видео высокого уровня, Blackview A200 Pro оснащён основной камерой с разрешением 108 Мп на сенсоре Samsung ISOCELL HM6. Он способен выдавать кристально чистые изображения днём и ночью.

Широкоугольная камера с разрешением 8 Мп и полем обзора 117° умеет cнимать отличные ландшафтные фотографии, а ультрамакрообъектив 2 Мп отобразит мельчайшие детали. Если для вас важны селфи, передняя камера 16 Мп с сенсором Samsung обеспечит их высокое качество в любое время суток. Программный алгоритм ArcSoft® 6.0 даёт доступ к расширенным режимам съёмки вроде HDR, Super Night и прочим. Поддерживается запись видео 2К на скорости 30 кадров/с, благодаря чему ваши воспоминания перестанут быть статичными.



Плавное взаимодействие с интерфейсом

За быструю и плавную работу устройства отвечает процессор MediaTek Helio G99. Помогают ему 12 ГБ физической оперативной памяти, столько же виртуальной, хранилище объёмом 256 ГБ и возможность поставить карту памяти TF вместимостью до 1 ТБ. Игры, потоковые трансляции, любые другие приложения загружаются и работают очень быстро. Этому способствует также система охлаждения площадью 14883 мм ², благодаря которой аппарат не слишком нагревается и ему не приходится сбрасывать тактовые частоты.



Новая программная оболочка DokeOS 4.0 поверх Android 13 делает аппарат пригодным для корпоративных пользователей

Blackview A200 Pro работает на операционной системе Android 13 с интерфейсом DokeOS 4.0. Новое приложение Workspace Business объединяет рабочую и личную жизнь, повышает эффективность труда, обеспечивает удобство и конфиденциальность. Приложение EasyShare Business позволяет делиться файлами без подключения к интернету, а Smart QR Business Scanning упрощает доступ к сетям, повышая удобство и конфиденциальность. Международные звонки станут проще благодаря функции субтитров в реальном времени.



Увеличенная автономность и высокая скорость зарядки

Смартфон A200 Pro обладает аккумулятором ёмкостью 5050 мАч, который позволяет работать в режиме ожидания до 576 часов, при потоковой трансляции видео 9 часов. За счёт мощной зарядки 66 Вт от 30% до 80% аппарат заряжается всего за 20 минут, позволяя постоянно оставаться на связи.



Цена и наличие в продаже

Blackview A200 Pro в настоящее время доступен первым покупателям по цене $199. Такая стоимость предлагается первой тысяче заказчиков. Первые 200 покупателей также получат набор Bluetooth-наушников.

Купить Blackview A200 Pro

#blackview
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 Gigabyte Aorus почти за 110тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Начинаются продажи компактного защищённого смартфона Blackview N6000 с экраном 4,3 дюйма
Blackview A200 Pro претендует на звание лучшего корпоративного смартфона 2023 года
Сэкономьте до $240 при покупке устройств Blackview 12-18 июня
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему в современной микроэлектронике до сих пор используются радиоэлементы 1970-х годов разработки
59
Россия разрабатывает новейший стратегический ракетоносец-невидимку ПАК ДА "Посланник"
13
Игровая сборка по принципу «лютой» экономии – геймерский ПК за 60 000р для очень бедных геймеров
18
ТОП-15 мифов о процессорах для компьютеров
8
В США рассказали, как F-16 для Украины могут навредить России, не сделав ни одного выстрела
18
Проверяю дистрибутив Green Linux 21.2.0 Pro Cinnamon на соответствие экспериментальным требованиям
14
Обзор ноутбука MSI Raider GE78HX Core i9 13980HX + RTX 4090
3
Итоги гоночного уик-энда 19-20 августа
+
О противостоянии двух империи, над которыми никогда не заходит Солнце - Испании и Великобритании
4
Обзор игры Prey 2006. Часть 1
11

Сейчас обсуждают

Lubitel 32
08:59
4к может сразу 8к.
Обзор игры Prey 2006. Часть 1
Сергей Болдырев
08:56
Это о том как просрать 45 к и ничего по итогу не получить?
Геймер из РФ, не успевший обновить железо до роста цен, обманул систему, собрав ПК под апгрейд
Артём Николаев
08:48
Ну вон есть Гимп. Но чёт мир никак не очистится и не просветлеет. Где вы были эти 30 лет?) Проблема в том, что у всех гениев опенсорса правое полушарие вообще не работает. Пытаются в дизайн а получает...
Последний из основателей Adobe Systems Джон Уорнок умер в эту субботу
Агалар Азизов
08:45
Гордитесь. Советские микросхемы, самые большие микросхемы в мире.
Почему в современной микроэлектронике до сих пор используются радиоэлементы 1970-х годов разработки
Вадим Кудрявцев
08:43
традиционный кол,эт ж надо было сток картинок ненужных впихнуть.Устал проматывать пургу эту.А такие надежды были в начале лета.что чимбала в дурку закрыли.Эх,точно сбежал
Проверяю дистрибутив Green Linux 21.2.0 Pro Cinnamon на соответствие экспериментальным требованиям
Агалар Азизов
08:41
Ни кто и не сомневался что у рашки развитие остановилось в 70х годах.
Почему в современной микроэлектронике до сих пор используются радиоэлементы 1970-х годов разработки
Андрей Неворобей
08:34
Эх, жаль не купить:(
Fallout 4: Game of the Year Edition вышла в GOG — теперь у игры нет никакой защиты от копирования
Артём Николаев
08:28
Орну если индусы успешно сядут. Хотя сколько было гонора, что они витки наворачивают зря, только Россия умеет стрелять в Луну прямой наводкой. Продолжение сериала про батуты.
«Роскосмос» сообщил о крушении лунной станции «Луна-25»
Overseer man
08:21
Ну кто бы сомневался. Лишь бы "овцы" верили в существование космоса.
«Роскосмос» сообщил о крушении лунной станции «Луна-25»
dimkahon
08:11
В 2006-м, ога! А чо 4К забыл?
Обзор игры Prey 2006. Часть 1
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем