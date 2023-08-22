Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Научитесь убираться идеально с ILIFE благодаря скидкам на AliExpress до 63%
Товары по сниженным ценам будут предлагаться с 18 по 27 августа

реклама


Можно убираться каждый день, но при этом снова и снова находить пыль или крошки на полу. Бесконечная борьба с мусором крадёт время и силы.

На помощь готова прийти известная своими инновационными пылесосами компания ILIFE. С 18 по 27 августа она проводит в магазине AliExpress эксклюзивную акцию, где скидки на современные пылесосы достигают 63%. В результате вы сможете распрощаться с устаревшими методами уборки и взять на вооружение эффективные, инновационные и удобные средства борьбы с мусором.



Знакомьтесь с будущим уборки: пылесосы W90 Wireless Wet/Dry Vacuum и T10s Robot Vacuum с док-станцией

Компания ILIFE всегда находилась в первых рядах производители революционных устройств для уборки дома. Нынешний год не стал исключением. Она представляет сразу два передовых продукта, с которыми вы сможете убирать свои квартиры и дома по-новому.

Пылесос ILIFE W90 Wireless Wet/Dry: бескомпромиссное устройство для уборки «Всё в одном»



Если вам надоело менять устройства и аксессуары при переходе между влажной и сухой уборкой, пылесос W90 положит этому конец. Поскольку это беспроводное устройство, можно переключаться на влажную и сухую уборку без необходимости думать о шнурах. Мощное и универсальное устройство способно не только эффективно устранить пыль и грязь, но также уберёт пролитые жидкости, после чего ваши полы будут сиять частотой. Пылесос обладает изящным дизайном и эргономичной рукояткой, благодаря чему уборка будет приносить удовольствие. В рамках акции можно стать обладателем W90 по сниженной цене и сделать свой дом значительно чище.

ILIFE T10s Robot Vacuum с док-станцией: незаменимый домашний помощник



Вряд ли кто-то откажется приходить домой, где его встречают идеально чистые полы, даже если вы живёте один. Робот-пылесос T10s с улучшенной док-станцией способен воплотить это желание в реальность. За счёт своих картографических и навигационных технологий высокой точности он ловко перемещается по помещениям, извлекая мусор из всех щелей и углов. Начните убираться по-новому, приобретя T10s в рамках акции со скидкой.

Почему стоит выбрать ILIFE?

ILIFE входит в число ведущих производителей устройств для домашней уборки, регулярно предлагая инновационные продукты для упрощения и улучшения жизни потребителей. Приверженность этой компании высокому уровню качества технологий и нацеленный на удобство пользователей дизайн выделяет её на фоне конкурентов. Выбрав продукты ILIFE, вы получите:
  • Самые современные технологии. Устройства ILIFE предлагают последние возможности из сферы уборки, что приносит эффективность в достижении наилучших результатов.
  • Изящный и функциональный дизайн. Устройства ILIFE не только мощные, но и приятные внешне, что позволяет им без проблем вписываться в окружение вашего дома.
  • Экономию времени и сил. Можно будет забыть про утомительную уборку и освободить время для более интересных занятий.
  • Высочайшую ценность. В рамках рекламных акций ILIFE предлагает минимально возможные цены на свои продукты, способные сделать вашу жизнь намного приятнее. Не пропустите предложения в рамках акций ILIFE.
С 18 по 27 августа акция в магазине AliExpress позволит вам стать обладателем самых современных устройств для уборки без непосильных расходов. Вы сможете в числе первых вывести уборку своего дома на новый уровень благодаря пылесосам W90 Wireless Wet/Dry Vacuum и T10s Robot Vacuum с док-станцией. Со скидками до 63% сейчас самое время вложиться в удобство и эффективность, которые предлагают продукты ILIFE. Не упустите эту возможность сделать ваш дом чище.

Пылесос W90 в рамках распродажи на AliExpress предлагается со скидкой 48% по цене 12225,88 руб с купоном.

Купить W90 Wireless Wet/Dry


Пылесос T10s в рамках распродажи на AliExpress предлагается со скидкой 48% по цене 21357.48 руб с купоном.

Купить T10s Robot Vacuum

#ilife
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 Gigabyte Aorus почти за 110тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
Обзор вертикального пылесоса ILIFE W90
20 апреля представлен самоочищающийся робот-пылесос ILIFE T10s
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Россия продемонстрировала целый спектр новейшей высокоточной артиллерии
1
ТОП-15 мифов о процессорах для компьютеров
10
Тайвань продемонстрировал ударный БПЛА, который применит против НОАК в случае вторжения на остров
2
Проверяю дистрибутив Green Linux 21.2.0 Pro Cinnamon на соответствие экспериментальным требованиям
15
И еще раз о проблеме нехватки видеопамяти
13
Обзор ноутбука MSI Raider GE78HX Core i9 13980HX + RTX 4090
7
Итоги гоночного уик-энда 19-20 августа
1
Почему сегодня выгодно покупать видеокарты на Авито – 10 советов для новичков и бывалых геймеров
14
Новые романтические комедии, которые создадут романтичное настроение и продлят атмосферу лета
4
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Август)
2

Сейчас обсуждают

MrPegge
11:57
Вот все что собираются разработать так и остается в картинках на 99%
Thermalright выпустила башенный кулер Assassin Spirit 120 PLUS V2 с двумя вентиляторами
swr5
11:56
Хороший обзор, хорошая читалка. Есть похожие смартфоны на E-Ink от Hisense:
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
nukemall
11:56
Бригада в ВСУ порядка 3000 человек, из них примерно 1/3 "действующие штыки" непосредственно участвующие в бою, остальное - артиллеристы, связисты, штабисты, зенитчики итп, ну и водители с поварами, ко...
Украинские власти назвали виновных в потере боеспособности элитной 82-й бригады при штурме Работино
CrCoNi
11:54
Так происходит когда пишет недоразвитый человек непонимающий тему, или ИИ.
Почему Intel "великая" компания, от которой бегут фанаты
CrCoNi
11:49
poketbook хохлы клепают - у них всё для дебилов ))) может потому что они сами дебилы ))) какие они сами такие у них и книги ))) Вы бы проверили может она и правда из дерева сделана, а сверху окрашена...
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
spartanez
11:46
было пару книг в руках одну даже купил себе от poketbook614 за 8 круб.. кнопки деревянные меню для дибилов .. как итог планшет куда удобнее )))
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
nukemall
11:45
И мы это видим на примере ютуба где цензура жэсточайшэ вымарывает всё, что не соответствует "линии партии Вашингтонского обкома". Они нам так - ну и мы им тем же.
Последняя активность провайдеров указывает на вероятную скорую блокировку Youtube в России
Denka Gamer
11:44
Ладно
Видеокарта Arc A380 получила официальное повышение тактовой частоты на 150 МГц
ddr22
11:42
да время быстро летит)
Обзор игры Prey 2017. Часть 1
Mur
11:38
В статью зачем-то вставлено изображение Intel NUC Hades Canyon, и ничего о нем не говорится. Неплохая платформа с впаянной на подложке интеловского процессора видеокартой AMD с 4 Gb HBM2 видеопамяти. ...
Почему Intel "великая" компания, от которой бегут фанаты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем