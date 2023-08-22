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Можно убираться каждый день, но при этом снова и снова находить пыль или крошки на полу. Бесконечная борьба с мусором крадёт время и силы.
На помощь готова прийти известная своими инновационными пылесосами компания ILIFE. С 18 по 27 августа она проводит в магазине AliExpress эксклюзивную акцию, где скидки на современные пылесосы достигают 63%. В результате вы сможете распрощаться с устаревшими методами уборки и взять на вооружение эффективные, инновационные и удобные средства борьбы с мусором.
Знакомьтесь с будущим уборки: пылесосы W90 Wireless Wet/Dry Vacuum и T10s Robot Vacuum с док-станцией
Компания ILIFE всегда находилась в первых рядах производители революционных устройств для уборки дома. Нынешний год не стал исключением. Она представляет сразу два передовых продукта, с которыми вы сможете убирать свои квартиры и дома по-новому.
Пылесос ILIFE W90 Wireless Wet/Dry: бескомпромиссное устройство для уборки «Всё в одном»
Если вам надоело менять устройства и аксессуары при переходе между влажной и сухой уборкой, пылесос W90 положит этому конец. Поскольку это беспроводное устройство, можно переключаться на влажную и сухую уборку без необходимости думать о шнурах. Мощное и универсальное устройство способно не только эффективно устранить пыль и грязь, но также уберёт пролитые жидкости, после чего ваши полы будут сиять частотой. Пылесос обладает изящным дизайном и эргономичной рукояткой, благодаря чему уборка будет приносить удовольствие. В рамках акции можно стать обладателем W90 по сниженной цене и сделать свой дом значительно чище.
ILIFE T10s Robot Vacuum с док-станцией: незаменимый домашний помощник
Вряд ли кто-то откажется приходить домой, где его встречают идеально чистые полы, даже если вы живёте один. Робот-пылесос T10s с улучшенной док-станцией способен воплотить это желание в реальность. За счёт своих картографических и навигационных технологий высокой точности он ловко перемещается по помещениям, извлекая мусор из всех щелей и углов. Начните убираться по-новому, приобретя T10s в рамках акции со скидкой.
Почему стоит выбрать ILIFE?
ILIFE входит в число ведущих производителей устройств для домашней уборки, регулярно предлагая инновационные продукты для упрощения и улучшения жизни потребителей. Приверженность этой компании высокому уровню качества технологий и нацеленный на удобство пользователей дизайн выделяет её на фоне конкурентов. Выбрав продукты ILIFE, вы получите:
- Самые современные технологии. Устройства ILIFE предлагают последние возможности из сферы уборки, что приносит эффективность в достижении наилучших результатов.
- Изящный и функциональный дизайн. Устройства ILIFE не только мощные, но и приятные внешне, что позволяет им без проблем вписываться в окружение вашего дома.
- Экономию времени и сил. Можно будет забыть про утомительную уборку и освободить время для более интересных занятий.
- Высочайшую ценность. В рамках рекламных акций ILIFE предлагает минимально возможные цены на свои продукты, способные сделать вашу жизнь намного приятнее. Не пропустите предложения в рамках акций ILIFE.
Пылесос W90 в рамках распродажи на AliExpress предлагается со скидкой 48% по цене 12225,88 руб с купоном.
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Пылесос T10s в рамках распродажи на AliExpress предлагается со скидкой 48% по цене 21357.48 руб с купоном.