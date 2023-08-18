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Новости Hardware Роман Семёнов
Защищённые мобильные устройства DOOGEE S110, V20 Pro и R10 21 августа поступают в продажу по сниженным ценам
Смартфоны и планшеты с предельной защитой и другими характеристиками современного уровня

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Компания DOOGEE является одним из лидеров рынка защищённых мобильных устройств. Продукты этого производителя призваны помогать людям как во время путешествий на открытом воздухе, так и при работе в суровом окружении. Делая ставку на инновации и долговечность, компания поднимает планку качества защищённых мобильных устройств и позволяет их обладателям без опасений отправляться покорять природу.

Скоро DOOGEE начнёт продажи ряда новых моделей с высокой степенью надёжности на основе современных технологий. Речь идёт о защищённых смартфонах DOOGEE S110 и V20 Pro, а также о планшете DOOGEE R10, которые стремятся поднять планку качества устройств этой категории.

Защищённый смартфон DOOGEE S110: мощь и долговечность для любителей приключений



DOOGEE S110 призван стать новым стандартом защищённых смартфонов за счёт использования созданного на техпроцессе 6 нм 8-ядерного чипа Helio G99. Он отвечает за быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений. Этому способствуют 22 ГБ оперативной памяти и хранилище 256 ГБ с поддержкой карт расширения до 2 ТБ. Подобных характеристик будет достаточно даже самым требовательным пользователям современных смартфонов, обеспечивая высокий уровень многозадачной работы.



Универсальность этому аппарату добавляет инновационный задний экран. Три камеры с разрешениями 50 Мп, 24 Мп и 16 Мп с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта позволяют получать качественные изображения. Основная камера работает на сенсоре Sony IMX766, тогда как камера 24 Мп является камерой ночного зрения для получения высококачественных снимков в темноте.



DOOGEE S110 создан бескомпромиссным защищённым устройством: у него есть защита от влаги, пыли и падений, чтобы позволяет без опасений брать его с собой в дорогу куда угодно. Экран с диагональю 6,58 дюйма и разрешением FHD+ обладает вырезом для камеры. Частота обновления у него динамическая и достигает 120 Гц, обеспечивая одновременно качество изображения и экономию заряда батареи, в зависимости от того, что вы смотрите. Работает устройство от большой батареи ёмкостью 10800 мАч, мощность зарядки составляет 66 Вт. В результате подключенным к розетке аппарат будет редко и недолго.



Защищённый смартфон DOOGEE V20 Pro: стильное устройство сохранит воспоминания о ваших приключениях с высокой точностью



Новые расцветки аппарата DOOGEE V20 Pro позволят его обладателям выделиться на фоне остальных. Этот защищённый смартфон хорошо проявляет себя на открытом воздухе благодаря системе фотосъёмки с камерой 64 Мп и тепловизором. Экран AMOLED 2K размером 6,43 дюйма и двойной кожаный стеклянный корпус с применением 3D-лазерной литографии оставляют ощущение надёжности и стиля.



Работает смартфон на созданном на техпроцессе 7 нм чипе с поддержкой стандарта 5G. Это позволяет всегда оставаться на связи и ускорить передачу и приём данных. Объём оперативной памяти здесь 12 ГБ, виртуальная добавляет ещё 8 ГБ. Объём хранилища равен 256 ГБ, можно установить карту памяти вместимостью до 2 ТБ. Этого значения хватит для очень большого числа файлов, а оперативная память обеспечит комфортную многозадачную работу.



Уровень защиты показывает поддержка стандартов IP68/IP69K/MIL-STD-810H, благодаря чему смартфон может применяться в экстремальных условиях. Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч позволит работать на протяжении более чем суток, а современная система Android 12 отвечает за оптимизацию и взаимодействие смартфона и пользователя.



Защищённый планшет DOOGEE R10: эффективная работа даже в сложных условиях

Защищённый планшет DOOGEE R10 создан для работы в самом суровом окружении, получив рейтинги защиты IP68/IP69K/MIL-STD-810H. Он может функционировать в диапазоне температур от -20℃ до 55℃. Экран 2K размером 10,36 дюйма с защитным покрытием Corning Gorilla Glass 5 имеет сертификат защиты от синего света TÜV SÜD, выдавая чёткое изображение и не напрягая при этом глаза.



Четыре динамика R10 поддерживают звук Hi-Res, так что планшет подходит как для просмотра мультимедиа, так и для общения с другими людьми. Здесь применяется 8-ядерный процессор Helio G99, 15 ГБ оперативной памяти и хранилище объёмом 128 ГБ. Это означает быструю и плавную работу, а также достаточное пространство для хранения файлов и установленных приложений.

Всё это работает от аккумулятора ёмкостью 10800 мАч, тогда как мощность зарядки составляет 18 Вт. Обратная зарядка OTG гарантирует, что устройство не разрядится в самый неподходящий момент вдали от дома. Основная камера планшета на сенсоре Sony имеет разрешение 20 Мп, передняя на сенсоре Samsung 16 Мп. Если возникнет необходимость, вы сможете получить приличные фотографии и видео даже на планшете.



Если вы готовы стать владельцем современного защищённого устройства, не пропустите мероприятие DOOGEE с анонсом моделей S110, V20 Pro и R10. Их продажи начнутся 21 августа в магазинах AliExpress, DoogeeMall и Amazon. Чтобы узнать больше и получить скидки, посетите официальный сайт производителя https://doogeemall.com и его страницы в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter, Youtube и Tiktok.

Купить смартфон DOOGEE S110

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