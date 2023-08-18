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Новости Hardware Роман Семёнов
Воспользуйтесь силой воображения с новыми планшетами DOOGEE T20, T20mini и T10E
С 21 августа планшеты поступят в продажу по сниженным ценам

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Бренд DOOGEE давно зарекомендовал себя как разработчик инновационных умных технологий, входящих в состав передовых устройств с комфортным взаимодействием с пользователями. При этом компания старается выпускать долговечные и элегантные продукты, чтобы их обладатели могли всегда оставаться на связи и с высокой степенью эффективности работать в любое время и в любом месте.

Продолжая реализовывать эти цели, DOOGEE анонсировала несколько планшетов, в которых обещает поднять планку инноваций и дизайна. Модели DOOGEE T20, DOOGEE T20mini и DOOGEE T10E должны своими возможностями разбудить воображение пользователей и позволить им по-новому взглянуть на цифровые технологии.

Умный планшет DOOGEE T20: сочетание стиля и содержания

DOOGEE T20 представляет собой современный элегантный планшет с новыми цветовыми вариантами и изящным внешним видом. Экран FullView с диагональю 10,4 дюйма и разрешением 2K окружают тонкие рамки, способствующие эффекту погружения в качественную картинку. Сертификат защиты глаз TÜV SÜD позволит не волноваться о сохранности своего зрения при использовании этого планшета для просмотра любимого контента.



Также пользователи данного устройства получат возможность погрузиться в качественный звук благодаря четырём динамикам Hi-Res высокого уровня. Благодаря наличию поддержки Widevine L1 можно транслировать контент высокой чёткости с превосходной детализацией и чистотой.

Применяется 8-ядерный процессор Unisoc T616, который обеспечивает быструю и плавную работу в любом сценарии применения, в том числе в играх. 8 ГБ оперативной памяти и 7 ГБ виртуальной памяти наряду с хранилищем 256 ГБ и поддержкой карт памяти до 1 ТБ отвечают требованиям многозадачной работы и энтузиастов цифровых устройств.

Ёмкость батареи составляет 8300 мАч, чего хватает для работы на протяжении полного дня. Мощность зарядного устройства равна 18 Вт. Запечатлеть интересные вам моменты позволит основная камера с сенсором Samsung и разрешением 16 Мп, а также передняя камера 8 Мп. Это делает планшет отлично подходящим для съёмки и видеозвонков.

Повысить эффективность работы можно за счёт магнитной клавиатуры и стилуса со 1024 степенями нажатия. Это превращает DOOGEE T20 в универсальный цифровой холст.



DOOGEE T20mini Smart Tablet: миниатюрное чудо современных технологий

Планшет DOOGEE T20mini предлагает элегантный корпус с размерами 202,7 x 126 x 7,4 мм. Яркий и красочный внешний вид придаст вашему мобильному компьютеру индивидуальности.



Экран размером 8,4 дюйма FHD+ получил сертификат TÜV SÜD защиты от избытка синего света. В результате можно смело смотреть на его содержимое, не волнуясь за остроту своего зрения. Двойные стереодинамики выдают звук высокого качества, что делает планшет интересным предложением для любителей мультимедиа.

За высокий уровень производительности отвечает быстрый 8-ядерный процессор с тактовой частотой 1,6 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, ещё 5 ГБ добавляет виртуальная память. Хранилище вместимостью 128 ГБ можно увеличить на 1 ТБ за счёт карт памяти. В результате можно держать на устройстве множество файлов и одновременно установленных приложений и игр.

Планшет работает на последней к настоящему моменту версии системы Android 13. Это означает поддержку функциональности вроде разделения экрана на две части и возможности взаимодействовать с несколькими устройствами одновременно, что будет востребовано в многозадачной работе.



Планшет DOOGEE T10E: разбудите своё воображение

DOOGEE T10E является обладателем экрана с диагональю 10,1 дюйма формата HD. У него также есть сертификат защиты от синего света TÜV SÜD и сертификат Widevine L1. Вы сможете получить удовольствие от интересного вам контента без лишней нагрузки на глаза. За звук отвечают двойные стереодинамики, способные передавать богатые звуковые ландшафты музыки и кино. T10E работает под управлением Android 13 с оптимизированным пользовательским интерфейсом. Объём оперативной памяти равен 4 ГБ, ещё 5 ГБ добавляет виртуальная память. Хранилище объёмом 128 ГБ можно расширить картами памяти до 1 ТБ. Этого должно хватить для каждодневных потребностей даже самых активных пользователей.



Познакомьтесь с будущим умных планшетов

Компания DOOGEE приглашает отпраздновать появление очередного поколения умных технологий в рамках мероприятия New Smart Tablets Launch Event. Вы сможете изучить предложенные возможности и выбрать наиболее подходящее для вас устройство. DOOGEE T20, T20mini и T10E 21 августа поступят в продажу в магазинах AliExpress, DoogeeMall и Amazon. Получить информацию об этих продуктах и скидках на них можно на официальном сайте производителя или на его страницах в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter, Youtube и Tiktok.
#doogee
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