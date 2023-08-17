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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
21 августа начинаются продажи первого в мире защищённого планшета Oukitel RT7 Titan с поддержкой 5G
Устройство с огромным аккумулятором ёмкостью 32000 мАч

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Компания Oukitel из Шэньчжэня известна по всему миру своими защищёнными устройствами. Она самостоятельно занимается разработкой, исследованиями, проектированием дизайна, производством, продажами и сервисным обслуживанием своих продуктов. Наличие свыше 130 дилеров в 60 странах мира позволяет охватить Европу, Азию, Северную и Южную Америку.



На этот раз Oukitel представляет планшет RT7 Titan. Он получил аккумулятор с рекордной ёмкостью 32000 мАч и современный процессор Dimensity 720 с поддержкой сотовых сетей 5G. RT7 Titan может стать незаменимым компаньоном как при отдыхе на открытом воздухе, так и при работе в суровом окружении. В рамках релиза 21-27 августа состоится распродажа RT7 Titan в магазине AliExpress.



Огромная батарея обеспечит 180 дней работы в режиме ожидания

RT7 Titan является мировым рекордсменом среди планшетов за счёт батареи ёмкостью 32000 мАч. Она даёт возможность работать в режиме ожидания на протяжении полугода и в режиме навигации до 34 часов. Мощность быстрой зарядки составляет 33 Вт. Поддерживается обратная зарядка, благодаря чему от планшета можно заряжать другие устройства. Например, от подобного аккумулятора можно девять раз полностью зарядить iPhone 14.



Плавная многозадачная работа

RT7 Titan работает на процессоре MediaTek Dimensity 720 и поддерживает стандарт связи 5G. Планшет обладает оперативной памятью объёмом 12 ГБ, объём хранилища 256 ГБ. Эти показатели позволяют одновременно работать сразу с несколькими приложениями без падения производительности. Также имеется основная камера с разрешением 48 Мп и камера ночного зрения 20 Мп. Это даёт возможность в любое время дня и ночи получать чёткие фотографии и видео.



Прочность военного уровня

Установлен экран размером 10,1 дюйма с разрешением 1200 x 1920, способный выдавать изображение высокого качества. Планшет отвечает требованиям стандартов защиты IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Это означает возможность продолжить работу после падений, ударов и высоких или низких температур.



Среди аксессуаров предлагаются ручка из премиального сплава, ремешок на руку и ремень для ношения планшета на плече. Каждый может выбрать из них подходящий для себя вариант в зависимости от сценариев применения планшета, чтобы не испытывать дискомфорта при ношении планшета. Также вы сможете освободить руки для выполнения других задач. Подобный планшет может пригодиться работающим на открытом воздухе, вроде строителей, автомехаников, фотографов и видеоблогеров, сотрудникам спасательных служб, промышленных предприятий и т.д.



Наличие в продаже и стоимость

RT7 Titan будет продаваться в магазине AliExpress с 21 по 27 августа по цене $289,99. В эту стоимость уже входит скидка от AliExpress в размере $10. Если заказать планшет заранее, цена на него будет составлять $279,99 при указании кода магазина OUKITELRT7. Такая стоимость будет доступна первым 200 покупателям. Далее в сентябре планшет начнёт продаваться в магазине Amazon.

Купить Oukitel RT7 Titan

Для получения дополнительных сведений посетите магазин Oukitel или страницы компании в социальных сетях Facebook, Youtube и Twitter.
#oukitel
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