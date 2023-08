Первые покупатели получат их вдвое дешевле

Известный китайский производитель смарт-часов MASX анонсировал появление модели MASX Aurora One для покупателей из разных стран в магазине AliExpress 21 августа. Занимающиеся дизайном и исследованиями сотрудники компании MASX имеют опыт работы с брендом Amazfit, так что за привлекательность внешнего вида часов этого производителя можно не беспокоиться. MASX Aurora One приносят баланс функциональности, стоимости и дизайна.MASX Aurora One по цене $77,4 позиционируются как часы для молодёжи и любителей фитнеса. Во время проведения акции можно использовать промокод 19MASX для получения скидки на $19. Первые 100 покупателей часов станут обладателями купона на скидку в 50% и индивидуального подарка. Акция проводится с 21 по 28 августа.Новые часы обладают сенсорным экраном AMOLED с диагональю 1,43 дюйма и разрешением 466 x 466, который выдаёт яркое и качественное изображение. Размер самих часов равен 57,3 x 51,8 х 14,3 мм. Технологии и современная мода объединяются здесь при помощи премиального ремешка из силикона, отвечающего за удобство ношения часов. Имеются съёмные красочные рамки зелёного, оранжевого и серого цветов, благодаря которым вы сможете персонализировать внешний вид этой модели.Часы Aurora One работают на основе 2-ядерного процессора, обеспечивающего быструю и плавную работу пользовательского интерфейса. Подключение посредством стандарта связи Bluetooth 5.2 позволяет отвечать на телефонные звонки на запястье. Также есть возможность дистанционно управлять камерой и воспроизведением аудио.Отличительной чертой этих часов является возможность непрерывно следить за состоянием организма. Вы будете знать свою частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, артериальное давление в любой момент времени. Интеллектуальный анализ сна позволит повысить его качество. За счёт 70 режимов физической активности поклонники фитнеса смогут подобрать тренировки под свой организм.Благодаря наличию защиты от влаги часы можно носить во время активного отдыха. Качество их отделки обеспечит долговечность работы. Следует лишь избегать продолжительного воздействия горячей воды, чтобы не повредить устройство. Батарея ёмкостью 400 м даёт часам возможность работать в режиме ожидания на протяжении месяца.MASX Aurora One станут доступны покупателям во всём мире 21 августа только в магазине AliExpress. Первые 100 оформивших заказ покупателей могут стать обладателями купона на скидку в 50% и индивидуального подарка.