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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
С 21 по 27 августа пылесосы Dreame будут доступны с большими скидками
Устройства для уборки квартиры предлагаются в рамках распродажи

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Основанная в 2015 году компания Dreame Technology известна своими инновациями в сфере бытовой техники для очистки помещений с применением технологии астродинамики. Спустя два года после появления на рынке компания присоединилась к экосистеме Xiaomi.

В ближайшее время вы сможете стать обладателем одного из высококачественных пылесосов этого производителя по сниженной цене. С 21 по 27 августа пройдёт распродажа, в рамках которой скидки будут достигать 70%. Все описанные ниже модели будут доставлены покупателям максимально быстро, поскольку находятся на российском складе.

Робот-пылесос Dreame Bot L10 Pro



Робот-пылесос Dreame Bot L10 Pro предлагает как сухую, так и влажную уборку. Продвинутая система навигации оснащена лазерным дальномером Lidar. Робот подключается к сетям Wi-Fi и может входить в состав экосистемы умного дома Xiaomi Mi Home. Он способен создавать карту помещений и проводить уборку указанных участков или уборку по расписанию. Мощность всасывания у него достигает 4000 Па, ёмкость контейнера для пыли составляет 570 мл, а для воды 270 мл. Полного заряда батареи должно хватать на 150 минут уборки. Устройство умеет точно распознавать тип поверхности и обеспечивает высокую скорость уборки.

В настоящее время Dreame Bot L10 Pro предлагается со скидкой до 70%.

Купить Dreame Bot L10 Pro за $239,67


Беспроводной вертикальный пылесос Dreame T30



Dreame T30 также включён в экосистему Xiaomi и обладает двигателем мощностью 550 Вт при мощности всасывания 27000 Па. За уборку мусора отвечают две электроприводные турбощётки. Вместимость отсека для пыли составляет 600 мл. Устройство способно работать 90 минут и весит менее 2 кг. Dreame T30 автоматически оценивает степень загрязнения поверхности. Можно выбирать из трёх режимов работы и пользоваться цветным экраном для просмотра показаний устройства.

Dreame T30 может пригодится вам для каждодневной уборки дома. С его помощью можно легко убрать случайно замеченные крошки на полу или провести тщательную уборку всей квартиры. Поддерживаются разные типы насадок, крепления и держатели аксессуаров.

Купить Dreame T30 за $261,73


Беспроводной вертикальный пылесос Dreame P10 Pro



Dreame P10 Pro представляет собой ещё более доступный по цене беспроводной вертикальный пылесос. Его мощность составляет 410 Вт, а мощность всасывания достигает 22000 Па. Вместимость отсека для пыли равна 500 мл. С минимальной мощностью устройство способно работать на протяжении часа при уровне шума 73-82 дБ.

Dreame P10 Pro способен выполнять уборку на твёрдых покрытиях и неплохо проявляет себя на коврах. Пылесос отличается качественной системой фильтрации, обладает съёмным аккумулятором и дисплеем. С ним легко можно управляться одной рукой и удобно хранить на напольном держателе.

Купить Dreame P10 Pro за $129,42

#dreame
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