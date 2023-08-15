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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
С 15 августа портативный ПК GEEKOM MiniAir 11 на Celeron N5095 доступен по сниженной цене
Сверхтонкое устройство с системой Windows 11 Pro

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Известная своими миниатюрными компьютерами компания GEEKOM 15-31 августа проводит акцию, в рамках которой модель MiniAir 11 будет предлагаться со скидкой. С этим устройством вы станете обладателем современного уровня производительности в очень компактном корпусе. MiniAir 11 Mini PC может проявить себя в широком спектре компьютерных задач, таких как офисная работа, онлайн-обучение, потребление мультимедийного контента всей семьёй и т.д.



Быстрые память и хранилище

Компьютер оснащён оперативной памятью типа DDR4 объёмом до 32 ГБ. Это способствует высокому уровню многозадачности, позволяя работать с тяжёлыми приложениями и быстро переключается между ними. Также за скорость доступа к данным отвечает высокоскоростной твердотельный накопитель формата M.2 объёмом до 1 ТБ. С ним время загрузки программ сократится до минимума.





Сверхтонкий и сверхпортативный

Размеры корпуса MiniAir 11 составляют всего 117 x 112 x 34,2 мм. В результате можно легко положить компьютер в сумку и даже карман. Он будет отлично выглядеть на рабочем столе, занимая минимум места.





Многочисленные варианты подключения

Для аксессуаров доступно три разъёма USB-A, два USB-C, один Mini DisplayPort. С их помощью можно подключить клавиатуру, мышь, монитор, камеру, наушники и прочие периферийные устройства. Этих разъёмов среднестатистическому пользователю хватит для каждодневной работы с компьютером.





Беспроводное подключение обеспечит комфортную работу

Благодаря поддержке беспроводных стандартов связи Wi-Fi и Bluetooth вы сможете обойтись без лишних проводов на рабочем столе, подключая динамик, мышь, клавиатуру, наушники или мониторы.



Двойная эффективность с двумя экранами

MiniAir 11 поддерживает вывод изображения сразу на два монитора формата 4К благодаря интерфейсам HDMI и Mini DP. Это повышает площадь рабочего пространства и даёт возможность увеличить эффективность работы. Встроенный графический процессор Intel UHD Graphics обеспечивает чёткое и плавное отображение контента с разрешением до 4K как во время работы, так и в играх.



Современное программное обеспечение

MiniAir 11 продаётся с предустановленной операционной системы Windows 11, а также может работать на платформах Linux, Android x86, FydeOS. Пользователи получат доступ к таким приложениям, как Photoshop, Word, Excel и многим другим программам для решения каждодневных задач.



В настоящее время наиболее известными портативными компьютерами являются модели Intel NUC. Сама Intel недавно заявила о прекращении их производства, но их продолжат выпускать сторонние компании. Предложения GEEKOM являются одними из лучших альтернативных вариантов. Неттопы GEEKOM известны своим высоким качеством и надёжным послепродажным обслуживанием. К тому же их стоимость обычно на 20-30% ниже по сравнению со сходными моделями NUC.

Посетить страницу GEEKOM MiniAir 11 на сайте производителя

Купить GEEKOM MiniAir 11


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