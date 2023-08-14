Этому способствуют наличие дисплея AMOLED и камеры с разрешением 108 Мп

Известная на рынке смартфонов и динамично развивающаяся компания Blackview с момента своего появления старается выпускать продукты и сервисы премиального уровня. Очередным таким продуктом должен стать корпоративный флагманский смартфон A200 Pro. Он приносит передовые фотографические возможности за счёт основной камеры с разрешением 108 Мп и улучшенных программных алгоритмов Blackview ArcSoft 6.0. Также аппарат обладает изогнутой панелью AMOLED 2,4K 120 Гц, ориентированной на бизнес программной оболочкой DokeOS 4.0, чипом Helio G99 на техпроцессе 6 нм, аккумулятором ёмкостью 5050 мАч и зарядкой мощностью 66 Вт.Давайте узнаем, что ещё известно об этом смартфоне благодаря появившимся в интернете утечкам.Любителям мобильной фотографии и видеосъёмки A200 Pro предлагает переднюю камеру с разрешением 16 Мп. Сзади находится более продвинутая основная камера 108 Мп на сенсоре Samsung ISOCELL HM6 1/1,67 размером дюйма с применением технологии Nonapixel Plus. Рядом располагается сверхширокоугольная камера 8 Мп с полем обзора 117° и сенсор ультрамакро 2 Мп. Во время съёмки используется продвинутый программный алгоритм Blackview ArcSoft 6.0, призванный повысить качество изображения на 15%.Дизайн аппарата был продемонстрирован в социальной сети Facebook. Устройство обладает элегантным внешним видом, в соответствии с модным стилем всей серии смартфонов A. Симметричный изогнутый корпус со скруглёнными сторонами позволяет удобно держать устройство в руке. Внутри экрана находится оптический сканер отпечатков пальцев. Смартфон будет предлагаться в синем (Daybreak Blue), фиолетовом (Meteor Purple) и чёрном (Night Black) цветовых вариантах.Согласно сведениям одного из инсайдеров, A200 Pro обладает панелью AMOLED размером 6,67 дюйма с изгибом, поверх которой установлено защитное стекло Corning Gorilla Glass 5. Разрешение экрана составляет 2.4K, поддерживается динамическая частота обновления до 120 Гц. Чтобы снизить нагрузку на глаза, производитель создал экран с учётом требований сертификата TÜV SÜD Low Blue Light.Другой характеристикой устройства является операционная система Android 13 на основе программной оболочки DokeOS 4.0. Последняя содержит ряд характеристик для бизнес-пользователей и потребительских приложений вроде EasyShare Business App и Workspace Business App. Среди других достоинств системы интуитивно понятный интерфейс, улучшенное управление разрешениями приложений для обеспечения конфиденциальности и инновационные технологии Atomized Memory 2.0 и F2FS&EROFS для повышенной плавности и увеличения производительности в целом. Всё вместе это позволяет удовлетворить пожелания самых требовательных пользователей.Аппарат работает на 6-ядерном процессоре MediaTek Helio G99 с оперативной памятью типа LPDDR4X и хранилищем UFS 2.2. Объём памяти достигает 12 ГБ плюс есть столько же виртуальной памяти, а хранилища 256 ГБ с поддержкой карт памяти объёмом до 1 ТБ. Тестирование в бенчмарке AnTuTu принесло результат 436084 баллов. Это означает, что смартфон без проблем справится с прокручиванием любых экранов, потоковой трансляцией видео, многозадачной работой и тяжёлыми мобильными играми.Известно также, что ёмкость батареи равна 5050 мАч. Отправившись в командировку, вы сможете оставаться на связи с клиентами и коллегами 24 часа в сутки за счёт режима ожидания и возможности поставить две SIM-карты 4G с поддержкой глобальных полос частот. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 66 Вт.A200 Pro может поступить в продажу в магазине AliExpress. Если заказать его 21-27 августа, стоимость будет $219,99. Для первой тысячи покупателей стоимость будет снижена до $199. Ещё первые 200 заказчиков получат в подарок наушники Blackview AirBuds 4. Если это предложение вас заинтересовало, не пропустите очередные новости о смартфоне Blackview A200 Pro.