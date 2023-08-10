С 9 августа их цена снижена без малого в два раза

9 августа входящий в число ведущих производителей носимых устройств бренд Mibro представляет в России новые смарт-часы Mibro Watch C3 и A2. Эти устройства со всеми современными технологиями приносят функциональность, стиль и удобство взаимодействия с пользователем.Давайте узнаем, какими выделяющими их на фоне конкурентов возможностями обладают Watch C3 и A2.Двухъядерный чип отвечает за скорость работы, простоту подключения и малое энергопотребление. Благодаря ему можно быстро подключаться к другим устройствам и получить максимальное время работы в режиме ожидания.Если вы заняты и смартфон доставать неудобно или его нет под рукой, принимать телефонные звонки можно прямо на часах. Так вы сможете всегда оставаться на связи.Обладатели этих часов получат возможность динамичного набора номера. Дотронувшись до экрана пальцем, можно настроить циферблат по своему усмотрению.В стандартную комплектацию часов входит ремешок из силикона, который будет удобен при повседневном ношении. Ремешок из ткани больше пригодится для разных видов физической активности. Ремешок в любой момент можно быстро сменить, выбирая вариант себе по вкусу и под разные виды активности.Обе модели часов обладают улучшенным датчиком сердечного ритма, который приносит точное отслеживание показателей сердцебиения. Точность обеспечивают современные сенсорные технологии, на основе которых вы сможете эффективно мониторить состояние здоровья и физическую форму.Если вы занимаетесь бегом, ходьбой, любым другим видом спорта, часы могут пригодиться вам. Они позволяют отслеживать показатели активности, ставить перед собой задачи и стремиться к их достижению.Две представленные модели смарт-часов позволят поддерживать активный образ жизни, чему может помешать необходимость слишком часто заряжать их. В данном случае без розетки можно обходиться на протяжении 10 дней.Наличие стандарта защиты от влаги 2ATM позволяет не беспокоиться о попадании на часы брызг во время каждодневных занятий и даже во время плавания.Mibro Watch C3 и Mibro Watch A2 содержат ряд возможностей, которые могут пригодиться широкому кругу пользователей в процессе их ношения. В их число входит управление воспроизведением аудио, отслеживание стресса, тренировка дыхания, энергосберегающий режим, календарь, виброкамера, напоминание о необходимости пройтись и размяться, отображение погоды, будильник и не только. Всё это делает часы универсальными электронными компаньонами у вас на запястье, повышающими качество жизни.Помимо общих для двух моделей характеристик, у них есть и уникальные особенности. У модели Mibro Watch C3 они следующие.Прямоугольный экран размером 1,85 дюйма с высокой чёткостью предлагает широкое поле обзора. Частота 60 кадров/с обеспечивает плавное отображение графики и анимации, что улучшает впечатление от взаимодействия с часами в целом. Вы получаете возможность управлять звонками и текстовыми сообщениями на запястье.Циферблат круглой формы с диагональю 1,39 дюйма относит эти часы к категории спортивных. Металлическое кольцо и цифровая шкала времени отвечают за изящный внешний вид часов. Плотность пикселей на этом экране составляет 391 ppi, также он обладает насыщенными цветами и чёткой картинкой. Вы сможете просматривать уведомления, смотреть статистику своих занятий или просто время, получая удовольствие от качества экрана.Благодаря поддержке GPS часы A2 способны создавать карты маршрутов во время каждой тренировки. Это даёт более полную информацию о занятиях и прогулках на открытом воздухе.В рамках начинающейся 9 августа акции часы Mibro Watch C3 и A2 будут доступны по сниженным ценам. Не упустите шанс стать обладателем функциональных и изящных часов по умеренной стоимости.Приобретя эти часы, вы сможете усовершенствовать свой образ жизни благодаря стилю и функциональности современных мобильных технологий.