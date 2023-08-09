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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Представлен защищённый смартфон Ulefone Armor X13 с экраном 6,52 дюйма
Устройство с инфракрасной камерой ночного зрения

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Линейка защищённых смартфонов Ulefone Armor X Series представляет собой мобильные устройства средней ценовой категории для молодых покупателей. Из этого следует, что характеристики представителей серии Armor X обычно не самые высокие. Это правило нарушает недавно выпущенный аппарат Armor X13. Он обладает большим экраном, приличными камерами, в том числе инфракрасной камерой ночного зрения, большим объёмом памяти. Всё это делает его интересным для разных групп потенциальных покупателей.



Ромбовидный дизайн

Отличительной чертой внешнего вида Armor X13 является выступ камеры в форме ромба на задней стороне корпуса. Это делает устройство более привлекательным, как и оранжевая рамка в промышленном стиле. Разработчик говорит о применении алмазной резки при производстве данного устройства.



Экран стал самым большим в линейке аппаратов Armor X

Обычно смартфоны линейки Armor X обладают диагональю экранов 5-5,45 дюйма, что позволяет удобно держать их в руке. Armor X13 впервые получает более крупный дисплей, размер которого равен 6,52 дюйма при разрешении 760 x 1600 пикселей. Увеличение размера экрана усиливает визуальные эффекты при просмотре мультимедийного контента вроде видеороликов, игр и фотографий. Любители мобильных игр получат более удобную навигацию и эффект погружения.

Лучшие камеры в серии Armor X

Новинка обладает основной камерой с разрешением 50 Мп на сенсоре Samsung S5KJN1 с апертурой ƒ/1.8. Она собирает больше света, что повышает качество фотографий, насыщенность цветов и детализацию даже при слабом освещении. По сравнению с прошлыми поколениями аппаратов Armor X, на этот раз камеры выдают больше пикселей. Среди режимов съёмки есть «Портрет», «Ночной режим», «Красота», Gif, профессиональный, панорамный, UHD, замедленная съёмка, интервальная съёмка, умное сканирование.

Впервые смартфон Armor X предлагает инфракрасную камеру ночного зрения

Помимо основной камеры, Armor X13 имеет инфракрасную камеру ночного зрения с разрешением 24 Мп. Камера подобного рода входит в состав аппарата Armor X впервые. Она получила улучшенный инфракрасный сенсор и продвинутый алгоритм NightElf 2.0. Вместе с пониженным уровнем помех это даёт Armor X13 возможность снимать более чёткие и чистые фотографии при слабом освещении, ночью или на открытой местности.

Рекордный для аппаратов Armor X объём памяти

Armor X13 содержит 6 ГБ физической оперативной памяти и столько же виртуальной. Объём хранилища у него 64 ГБ, который можно увеличить на 256 ГБ, чего должно хватить для хранения многочисленных файлов и многозадачной работы. Подобное сочетание делает Armor X13 отличным современным мобильным устройством для работы и любых других сценариев применения.

Прочие характеристики Armor X13

Ulefone сообщает, что Armor X13 обладает аккумулятором ёмкостью 6320 мАч и 8-ядерным процессором MediaTek Helio G36. Устройство работает на чистой версии Android 13. Предлагая подобные современные характеристики, аппарат сохраняет доступную большинству покупателей стоимость.



Посетить страницу Armor X13 на сайте производителя https://www.ulefone.com/armor-x13.html

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