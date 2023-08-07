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Компания MAXSUN предлагает вниманию пользователей персональных компьютеров свою очередную материнскую плату, модель iCraft Z790 WIFI. Она получила флагманскую систему цифрового питания PWM RAA229131, отвечающую требованиям Intel по мощности. Это позволяет обеспечивать полноценное питание процессоров этого производителя, давая возможность эффективно работать мощным и экономичным вычислительным ядрам и планировщикам потоков. Высококачественные 19+1 фазы обеспечивают питание, при этом каждая фаза использует классический Dr.Mos: ISL99390 с возможностью выдержать силу тока 90 А. Поддержка мощности более 400 Вт позволяет работать с процессорами вплоть до i9-13900K, раскрывая их полный потенциал, в том числе при разгоне.
Такая мощная система питания требует использования качественных материалов для обеспечения нормального температурного режима. Два крупных теплопроводящих радиатора соединены между собой медными трубками диаметром 6 мм и обладают высококачественными тепловыми полосками из силикона для эффективного отвода тепла. На слотах M.2 для твердотельных накопителей тоже установлена защита от тепла, чтобы обеспечить стабильность работы быстрых SSD последнего поколения. За привлекательность внешнего вида отвечает подсветка Skylight RGB.
Спереди и сзади есть порты USB Type-C со скоростью передачи данных до 20 Гбит/с. Они могут пригодиться при подключении аксессуаров к вашему компьютеру.
Интерфейсы последнего поколения PCIe 5.0 и DDR5 также не прошли мимо платы MAXSUN iCraft Z790 WIFI. Память XMP способна достигать тактовой частоты 700 МГц. Интерфейс PCIe x16 усилен прочном сплавом, что повышает долговечность этой платы.
Среди расширений представлены четыре слота SSD M.2 с поддержкой интерфейса PCIe 4.0 x4 у каждого и протокола NVMe, а также массивов RAID. Имеется усиленный сплавом слот PCIe 5.0 x16, один полноразмерный PCIe x4, один открытый PCIe x4 и слот PCIe x1, так что вариантов расширения на этой плате хватает.
Ещё есть две сетевые карты 2,5 Гбит/с с поддержкой агрегации каналов, повышенной пропускной способностью, гибкостью и избыточной передачей по каналу. Поддерживаются независимый/групповой режимы, что даёт возможность создавать домашние локальные сети и использовать NAS.
Среди другой функциональности уровня флагманских материнских плат можно отметить цифровой диагностический дисплей для отладки, распределённые диагностические индикаторы DEBUG, одну клавишу CLR_CMOS, клавишу Flash BIOS, защитную заднюю панель из прочного сплава.
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