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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Cubot представляет KingKong Star, Note50 и TAB KingKong с большими скидками
Компания Cubot зовёт в увлекательное путешествие с инновационными устройствами

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Известная своими мобильными устройствами компания Cubot готовит долгожданное событие Mega Deal! С 7 по 11 августа покупатели по всему миру получат возможность отправиться в необычное путешествие с появлением лучшего защищённого смартфона KingKong Star, революционного Note50 и пригодного для любителей приключений планшета TAB KingKong по значительно сниженным ценам. Это мероприятие позволит его участникам переосмыслить общение между людьми и исследование мира благодаря сочетанию инноваций и приключений.



KingKong Star: мечта любителя путешествий

KingKong Star создан для любителей приключений и путешествий, предлагая высочайшую вычислительную мощь. Он работает на 8-ядерном чипе, произведённом на техпроцессе 7 нм, поддерживая стандарт связи 5G. Именно это позволяет ему быть настолько быстрым и обеспечивать непрерывную связь. Экран размером 6,78 дюйма 2K FHD+ выдаёт изображение отличного уровня, чёткое и насыщенное цветами. KingKong Star отличается своей долговечностью, на что указывает наличие рейтингов защиты от влаги и пыли IP68/IP69K. С подобной защитой аппарат не страшно брать с собой в самое суровое окружение.



Основная камера с разрешением 100 Мп и камера ночного зрения 24 Мп позволяют получать шикарные снимки с качеством профессионального уровня. KingKong Star предлагает идеальное сочетание защиты и изысканности, что придётся по душе всем истинным любителям приключений.

Cubot Note50: качество в четырёх ярких цветах

Будущее смартфонов наступает с появлением аппарата Cubot Note50, который сочетает в себе стиль и производительность. Он предлагается в чёрном, фиолетовом, синем и зелёном цветовых вариантах, позволяя покупателям выбрать версию по своему вкусу. Очень мощный процессор, 8 ГБ оперативной памяти и хранилище 256 ГБ отвечают за быструю многозадачную работу и возможность сохранять на устройстве множество файлов.



Экран IPS размером 6,56 дюйма приносит насыщенный цветами контент. Камера с разрешением 50 Мп даёт возможность записывать интересные вам моменты с высочайшей детализацией и чёткостью. Высокие характеристики поднимают эффективность Cubot Note50 на новый уровень и делают его отличным компаньоном.

Отправляйтесь в путешествие с TAB KingKong: скадка в течение ограниченного времени

Защищённый планшет TAB KingKong станет отличным вариантом для тех, кто хочет взять мобильный компьютер в дорогу. 7-11 августа его можно будет приобрести по сниженной стоимости, получив беспрецедентный уровень долговечности и производительности. Путешествуете ли вы по дикой природе или занимаетесь работой, TAB KingKong может прийти на помощь. Он обладает сертификатами защиты IP68 и IP69K, что позволяет работать в любом окружении.



8-ядерный процессор MT8788 и 16 ГБ оперативной памяти отвечают за высочайший уровень производительности в любом сценарии применения. Панель IPS размером 10,1 дюйма с разрешением FHD+ выдаёт отличный уровень изображения, а передняя камера 16 Мп способна снимать в высоком качестве. Скидка составляет 36%, с $249,99 до $159,99, что делает TAB KingKong ещё более привлекательным предложением для активных людей.

Поставьте пометку в календаре и получите мобильное устройство высшего качества

Мероприятие Cubot Mega Deal является не просто ещё одной распродажей, а приглашением отправиться в интересное путешествие. С 7 по 11 августа не упустите свой шанс стать обладателем KingKong Star, Note50 или TAB KingKong по крайней привлекательным ценам. Идеальное сочетание инноваций, защиты и изысканности будут вашими дешевле обычного. Используйте коды для получения дополнительных скидок.

Код KingKong Star: KKSTAR10 (скидка $10), окончательная цена $189,99.

Код Note50: NOTE50 (скидка $5), окончательная цена $94,99.

Код TAB KingKong: CUBTABKK (скидка $10), окончательная цена $149,99.

Посетите магазин AliExpress и закажите одно из описанных выше защищённых устройств. Не пропустите мероприятие Mega Deal, получив сочетание инноваций и приключений.

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Международный релиз смартфона Cubot Note50 состоится 7 августа
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7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
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