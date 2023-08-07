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Ведущий мировой производитель защищённых мобильных устройств, компания Oukitel, анонсировала появление в продаже в августе планшета Oukitel RT7 Titan. Данная модель предлагает аккумулятор с рекордной ёмкостью 32000 мАч, поддержку стандарта связи 5G и очень прочный корпус. Инновационное устройство RT7 Titan становится первым представителем нового поколения защищённых планшетов и лучшим выбором для тех, кому нужен очень прочный и долговечный мобильный компьютер.
Отличительный чертой планшета Oukitel RT7 Titan является аккумулятор с рекордной ёмкостью 32000 мАч. Большинство других планшетов, защищённых или нет, обладают аккумуляторами ёмкостью 7000-10000 мАч. В результате RT7 Titan способен работать в режиме ожидания до 2720 часов, в режиме звонков 220 часов, при воспроизведении видео 35 часов, значительно превосходя в этом плане конкурентов. Это позволит на протяжении длительного времени использовать планшет для работы или развлечений без необходимости заряжать его. Поддерживается функция обратной зарядки, благодаря которой от планшета можно заряжать другие устройства.
Благодаря своим характеристикам RT7 Titan является отличным выбором для строителей, автомехаников, фотографов и видеоблогеров, спасателей, полиции и военных, любителей активности на открытом воздухе и работников промышленных отраслей. Кроме представителей этих профессий, планшет пригодится тем, кто собирается брать его в дорогу и пользоваться на открытом воздухе, где не исключено воздействие влаги, пыли и ударов. Помимо прочного корпуса, от этих неприятностей защитят усиленный экран и запечатанные порты, такие как разъёмы для зарядки и наушников.
Планшет работает на процессоре MediaTek Dimensity 720, у него 24 ГБ оперативной памяти и хранилище 256 ГБ. Это позволяет Oukitel RT7 Titan без проблем справляться с многозадачной работой, играми и просмотром видео. Также впервые среди защищённых планшетов RT7 Titan поддерживает современный стандарт связи 5G, что означает уменьшенную задержку при передаче данных, большую пропускную способность и ёмкость по сравнению со стандартом связи 4G. В результате пользователи этого планшета всегда смогут оставаться на связи. Современный стандарт связи обеспечивает всестороннюю поддержку разнообразных инновационных приложений и устройств интернета вещей.
Планшет обладает экраном размером 10,1 дюйма с разрешением Full HD и яркостью 400 нит. Это позволяет получать чёткое изображение как в помещении, так и за его пределами. В отличие от обычных планшетов, RT7 Titan способен выдержать падения, удары и экстремальные температуры, на что указывает наличие сертификатов IP68, IP69K и MIL-STD-810H.
Планшет получил основную камеру с разрешением 48 Мп и камеру ночного видения 20 Мп. Это позволяет снимать в любое время суток, сохраняя ценные для пользователя моменты. Передняя камера обладает разрешением 32 Мп и основана на сенсоре Sumsung S5KGD1SP03, выдавая чёткие селфи. Среди аксессуаров доступна ручка из высококачественного сплава, надеваемый на руку ремешок и ремень на плечо. Последний позволяет равномерно распределить вес устройства, чтобы его обладатели чувствовали себя более комфортно, когда носят планшет с собой. Также ремень оставляет свободными руки. Вы сможете выбрать аксессуар в зависимости от вашего сценария использования планшета.
Oukitel сообщает, что RT7 Titan поступит в продажу 20 августа. Чтобы получить дополнительную информацию, следите за будущими новостями Oukitel. Также вы можете подписаться на страницы Oukitel в социальных сетях Facebook, Youtube и Twitter.