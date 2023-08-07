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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
FOSSiBOT анонсирует защищённый флагманский смартфон FOSSiBOT F102 с очень ярким фонариком
Также любители активного отдыха получат камеру с разрешением 108 Мп

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Известная своими защищёнными мобильными устройствами компания FOSSiBOT представила очередной флагманский смартфон FOSSiBOT F102. Производитель называет этот аппарат лучшим для походов на природу, чему способствует очень яркий фонарик мощностью 3 Вт, продвинутая камера с разрешением 108 Мп и камера ночного зрения 20 Мп. Также здесь есть 8-ядерная система на чипе Helio G99, созданная на техпроцессе 6 нм. Объём оперативной памяти достигает 20 ГБ, хранилище 256 ГБ, ёмкость батареи составляет 16500 мАч. Такие характеристики делают устройство подходящим для любителей путешествовать и для работающих в суровом окружении людей.





Флагманские фотографические возможности

Основная камера с разрешением 108 Мп использует сенсор Samsung S5KHM2SP03. Также есть камера ночного зрения 20 Мп на основе сенсора Sony IMX350 и камера макро 5 Мп с сенсором HI-556. С их помощью можно получать фотографии высокого качества с достаточным уровнем яркости и детализации. Камеры поддерживают алгоритмы ИИ при распознавании определённых сцен, вроде тёмного времени суток, дня, портретов, зданий, текстов, домашних животных, цветов, пляжей, еды и т.д. Основная камера с разрешением 12000 x 9000 пикселей снимает фото с высоким уровнем детализации, что способствует получению ещё более качественных снимков после редактирования.



Камера ночного зрения способна снимать фотографии в темноте с расстояния до 45 м. Чем темнее вокруг, тем более чёткие снимки она может выдавать. Разрешение передней камеры на основе сенсора Sony IMX616 составляет 32 Мп.

Фонарь мощностью 3 Вт поддерживает световой поток до 495 люмен

Во время путешествий или при работе на открытом воздухе важно иметь мощный источник света. Именно такой источник есть на обратной стороне смартфона F102. Мощность его фонарика на основе 300 светодиодов составляет 3 Вт. Полная яркость достигает 495 люмен, половина яркости 246 люмен и четверть яркости 120 люмен. Такой фонарик может осветить весь лагерь. Кроме трёх уровней освещения, есть возможность отправить световой сигнал о помощи и указать своё местоположение.



Производительность

F102 работает на 8-ядерной системе на чипе MediaTek Helio G99, которая производится на техпроцессе 6 нм. В состав процессора входят два ядра Cortex A76 с тактовой частотой 2,2 ГГц и шесть Cortex A55 2 ГГц. Доступно 12 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ виртуальной памяти. Устройство работает на операционной системе Android 13 со всеми современными функциональными возможностями для развлечений и работы. Для хранения фото, видео, музыки и любых других файлов есть хранилище на 256 ГБ. Поддержка карт памяти TF даёт ещё 2 ТБ дискового пространства.



Автономность

Защищённые смартфоны FOSSiBOT отличаются высокой продолжительностью работы благодаря своим аккумуляторам с большой ёмкостью. В данном случае ёмкость составляет 16500 мАч. Такой аккумулятор был выбран с учётом необходимости обеспечить защиту от падений, долговечность и минимально возможный вес. Аппарат способен работать в режиме ожидания со вставленной SIM-картой до 50 дней. Мощность зарядного устройства 33 Вт, от 0 до 90% смартфон заряжается за 3 часа, до максимума за 4 часа. Корпус аппарата отвечает требованиям стандартов защиты IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Это делает его неуязвимым перед влагой, пылью и падениями с определённой высоты.

F102 будет доступен для приобретения в магазине FOSSiBOT на AliExpress. В рамках распродажи 21-27 августа первые 500 экземпляров можно будет приобрести по цене $169,99 при использовании купона магазина. Покупатели под номерами 8, 88, 188, 288...888 получат смартфон бесплатно. Перед релизом в официальном магазине FOSSiBOT будет проведена акция, в рамках которой можно будет бесплатно получить спортивные часы. Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт FOSSiBOT.

Купить FOSSiBOT F102

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fynjy_2005
11:50
Нет, не он
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
fynjy_2005
11:50
Еще больше скажу, если брать отчет по графическимадаптерам там будет топ уже интел,т.к. у процессоров есть встройка
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Денис Бобровский
11:49
Не гони х.... Клоун, если бы Россия била по вам дырявым, вас бы петушар давно бы не было на белом свете. А надо давно вас всех пустить под ноль, всех фашистов от мала до стара всю шваль бандеровскую.
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Deneb inside
11:49
Падриоты, все же ок у нас? Все по плану, зарплата сотка - это 1000к баксов. 12к в год, охрененно на фоне США, где нормальный спец 60-100 получает
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fynjy_2005
11:48
Цены завышены, т.к. Хуанг ох..ел
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
fynjy_2005
11:47
Какой к хер.. мидл за 800 баксов, ты прикалываешься? Т.е. опять Хуанг кинул фанатов, когда сказал что с 2080ти можно поиграть в 4к? Не надо дурочкой прикидываться. Так киданул фанов, как с 4070 и 4070...
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Денис Бобровский
11:47
А что наше правительство дремлет в очередной раз??? Дырявая Усраина давно должна быть уничтожена вся, под Ноль!!! Оу чего ждём-с???🧐
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Serezhka
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Да я вижу это и сам. Фанатики они такие фанатики. Даже G-Sync умудряются припомнить, сетуя на то что он платный, а вот FreeSync бесплатный. Ню-ню. Они даже не в курсе что есть бесплатный кастрированны...
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
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