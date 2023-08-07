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Известная своими защищёнными мобильными устройствами компания FOSSiBOT представила очередной флагманский смартфон FOSSiBOT F102. Производитель называет этот аппарат лучшим для походов на природу, чему способствует очень яркий фонарик мощностью 3 Вт, продвинутая камера с разрешением 108 Мп и камера ночного зрения 20 Мп. Также здесь есть 8-ядерная система на чипе Helio G99, созданная на техпроцессе 6 нм. Объём оперативной памяти достигает 20 ГБ, хранилище 256 ГБ, ёмкость батареи составляет 16500 мАч. Такие характеристики делают устройство подходящим для любителей путешествовать и для работающих в суровом окружении людей.
Флагманские фотографические возможности
Основная камера с разрешением 108 Мп использует сенсор Samsung S5KHM2SP03. Также есть камера ночного зрения 20 Мп на основе сенсора Sony IMX350 и камера макро 5 Мп с сенсором HI-556. С их помощью можно получать фотографии высокого качества с достаточным уровнем яркости и детализации. Камеры поддерживают алгоритмы ИИ при распознавании определённых сцен, вроде тёмного времени суток, дня, портретов, зданий, текстов, домашних животных, цветов, пляжей, еды и т.д. Основная камера с разрешением 12000 x 9000 пикселей снимает фото с высоким уровнем детализации, что способствует получению ещё более качественных снимков после редактирования.
Камера ночного зрения способна снимать фотографии в темноте с расстояния до 45 м. Чем темнее вокруг, тем более чёткие снимки она может выдавать. Разрешение передней камеры на основе сенсора Sony IMX616 составляет 32 Мп.
Фонарь мощностью 3 Вт поддерживает световой поток до 495 люмен
Во время путешествий или при работе на открытом воздухе важно иметь мощный источник света. Именно такой источник есть на обратной стороне смартфона F102. Мощность его фонарика на основе 300 светодиодов составляет 3 Вт. Полная яркость достигает 495 люмен, половина яркости 246 люмен и четверть яркости 120 люмен. Такой фонарик может осветить весь лагерь. Кроме трёх уровней освещения, есть возможность отправить световой сигнал о помощи и указать своё местоположение.
Производительность
F102 работает на 8-ядерной системе на чипе MediaTek Helio G99, которая производится на техпроцессе 6 нм. В состав процессора входят два ядра Cortex A76 с тактовой частотой 2,2 ГГц и шесть Cortex A55 2 ГГц. Доступно 12 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ виртуальной памяти. Устройство работает на операционной системе Android 13 со всеми современными функциональными возможностями для развлечений и работы. Для хранения фото, видео, музыки и любых других файлов есть хранилище на 256 ГБ. Поддержка карт памяти TF даёт ещё 2 ТБ дискового пространства.
Автономность
Защищённые смартфоны FOSSiBOT отличаются высокой продолжительностью работы благодаря своим аккумуляторам с большой ёмкостью. В данном случае ёмкость составляет 16500 мАч. Такой аккумулятор был выбран с учётом необходимости обеспечить защиту от падений, долговечность и минимально возможный вес. Аппарат способен работать в режиме ожидания со вставленной SIM-картой до 50 дней. Мощность зарядного устройства 33 Вт, от 0 до 90% смартфон заряжается за 3 часа, до максимума за 4 часа. Корпус аппарата отвечает требованиям стандартов защиты IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Это делает его неуязвимым перед влагой, пылью и падениями с определённой высоты.
F102 будет доступен для приобретения в магазине FOSSiBOT на AliExpress. В рамках распродажи 21-27 августа первые 500 экземпляров можно будет приобрести по цене $169,99 при использовании купона магазина. Покупатели под номерами 8, 88, 188, 288...888 получат смартфон бесплатно. Перед релизом в официальном магазине FOSSiBOT будет проведена акция, в рамках которой можно будет бесплатно получить спортивные часы. Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт FOSSiBOT.