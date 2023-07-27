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Официальный сайт производителя

На 7 августа запланирован международный релиз смартфона Cubot Note50, который популярный производитель называет революционным благодаря сочетанию высочайшей производительности и невысокой стоимости. Испытать его возможности первые покупатели смогут уже совсем скоро.Cubot Note50 переписывает рекорды доступности качественных смартфонов с самыми передовыми технологиями. Аппарат работает на очень быстром 8-ядерном процессоре и содержит 16 ГБ оперативной памяти. Это позволяет без проблем вести многозадачную работу без необходимости переплачивать за это.За высокое качество изображения отвечает сенсорный экран IPS размером 6,56 дюйма с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Задняя камера 50 Мп с фазовым автофокусом способна обеспечить точность и чёткость фото и видео. Передняя камера 8 Мп и камера макро 2 Мп расширяют возможности съёмки и приносят высокое качество каждого снимка.За счёт сочетания 8 ГБ физической памяти и 8 ГБ виртуальной оперативной памяти устройство обеспечивает высокий уровень многозадачной работы. Не забыли разработчики и о защите данных, предлагая быстро срабатывающий сканер отпечатков пальцев и стандарт связи NFC.