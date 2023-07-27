Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Международный релиз смартфона Cubot Note50 состоится 7 августа
Производительное устройство по доступной цене

реклама


На 7 августа запланирован международный релиз смартфона Cubot Note50, который популярный производитель называет революционным благодаря сочетанию высочайшей производительности и невысокой стоимости. Испытать его возможности первые покупатели смогут уже совсем скоро.



Отличное соотношение возможностей и цены

Cubot Note50 переписывает рекорды доступности качественных смартфонов с самыми передовыми технологиями. Аппарат работает на очень быстром 8-ядерном процессоре и содержит 16 ГБ оперативной памяти. Это позволяет без проблем вести многозадачную работу без необходимости переплачивать за это.



Визуальное качество

За высокое качество изображения отвечает сенсорный экран IPS размером 6,56 дюйма с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Задняя камера 50 Мп с фазовым автофокусом способна обеспечить точность и чёткость фото и видео. Передняя камера 8 Мп и камера макро 2 Мп расширяют возможности съёмки и приносят высокое качество каждого снимка.



Новая планка производительности

За счёт сочетания 8 ГБ физической памяти и 8 ГБ виртуальной оперативной памяти устройство обеспечивает высокий уровень многозадачной работы. Не забыли разработчики и о защите данных, предлагая быстро срабатывающий сканер отпечатков пальцев и стандарт связи NFC.

Получите шанс стать обладателем Note50 бесплатно

В рамках международного релиза Note50 производитель проводит специальную акцию. Приняв в ней участие, вы получите возможность стать бесплатным обладателем Cubot Note50. Не упустите свой шанс!



Не пропустите появление Cubot Note50 на международном рынке 7 августа. С этим аппаратом в ваших руках будут современные возможности мобильных устройств по доступной цене.

Принять участие в розыгрыше Cubot Note50

Купить Cubot Note50

Официальный сайт производителя
#cubot
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Знакомьтесь с TAB KingKong: защищённый планшет для активных людей
Первым защищённым смартфоном Cubot с поддержкой 5G становится KingKong Star
Воплотите в реальность свои желания с Cubot Super Brand Day: скидки достигают 80%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
197
"Боевые шершни" - США отправляют на Украину крошечные беспилотники стоимостью по 200 тыс. долларов
1
Сверхзвуковая ракета П-800 "Оникс" поражает на Украине 100% целей - западное ПВО бессильно
1
Ryzen 5600 подешевел несмотря на падение рубля — собираем на нем выгодный игровой компьютер
12
Deepcool Assassin lV - достойный претендент или еще один аутсайдер
23
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
21
Небольшое тестирование в игре GYLT
1
Процессорозависимость дискретной видеокарты Intel, или выбор идеального процессора для i740
30
"Как нож в масло" - почему ПВО Украины оказалась бесполезна против ракет "Оникс"
5
Как фанатики Linux эволюционировали от насмешек до имитации чужих аккаунтов
9

Сейчас обсуждают

Lubitel 32
11:59
+
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
Andri Klin
11:59
То есть по сути ответить нечего? Только перевод стрелок на Россию? Да они даже Вьетнаму проиграли! А вот недавно как задорно из Афганистана бежали, бросив всю технику? Победа? Финансовые потоки? Вы пр...
«Вагнеровец» рассказал о минусах армии Беларуси и целях, которые преследует ЧВК "Вагнер"
Борис Иванов
11:59
Ты жди бутылку, на которую тебя посадят)) что там Одесса норм? Все смотришь укро тв- а Россия уже наступает..
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
Борис Иванов
11:58
Тупорылому " учителю" захотелось выпендрица, знанием 2х правил русского языка)))
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
Lubitel 32
11:58
Почему же нет опыта, есть и не малый 30 летняя гражданская война в формате "королевской битвы" все против всех. Где вторая мировая только эпизод. окончилась тем что проигравшие сбежали на острова Гонк...
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
Борис Иванов
11:56
Позор человечества такие как ты, имеющий интимные отношения с животными..
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
Борис Иванов
11:55
Тут тут, по губам тебе водят, ты только рот приоткрой
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
Борис Иванов
11:53
Дибил
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
Mur
11:51
Да у них там уже бабка банкой огурцов сбивает кинжалы. Ганс Христиан Андерсен позавидовал бы фантазии украинских сказочников.
В Украине исчезли 4 гиперзвуковых «Кинжала» – куда полетели ракеты, и что говорят в Киеве
Dzhereli
11:49
Ну то что критикуют мод за сложность это норма. Есть ещё ребалансный мод, в сторону урона. Там уже под пиво не постреляешь, так как впитывание урона как губка, убрана у гг и нпс.
Новый мод для Fallout 4 делает игру максимально реалистичной
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем