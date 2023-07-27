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Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Начинаются продажи первого многофункционального моющего вертикального пылесоса Redkey W12 Pro
Одно устройство способно очищать ткань, стекло и полы

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Известный своими качественными устройствами для глубокой уборки помещений бренд Redkey предлагает выйти за пределы возможностей пылесосов для сухой и влажной уборки. Поможет в этом первый в своем роде многофункциональный пылесос Redkey W12 Pro с поддержкой сухой и влажной уборки. Помимо полов, он умеет чистить ткань и мыть стёкла. Пропылесосив и помыв полы, можно будет сделать стёкла в квартире чистыми, устранить пятна на тканях и диванах.



Появление этого продукта меняет представление о вакуумных чистящих устройствах. Полы, ковры, стёкла, зеркала, диваны и многое другое можно эффективно очистить при помощи сочетания влажной и сухой уборки.

В чём заключаются инновации этого многофункционального пылесоса?

Redkey W12 Pro приносит продвинутую способность пылесосить и мыть пол. Он поддерживает мытьё стёкол, очистку тканей и устранение пятен, умея максимально быстро и легко сделать дом чище без применения разных устройств и чистящих средств.

Диваны и ковры убирать обычно сложнее всего. Если случайно что-то пролить на них, избавиться от пятен может быть непросто. Redkey W12 Pro обладает тканевой щёткой, мощностью всасывания 11 кПа и регулируемым уровнем подачи воды объёмом 45-85 мл/мин. Пылесос сначала засасывает грязь внутрь ткани, затем моет и полностью удаляет пятна. Ковры, диваны, занавески и прочие ткани в вашем доме всегда будут чистыми.



Стеклянные поверхности в доме постоянно подвергаются воздействию пыли, пятен, отпечатков рук, что не лучшим образом сказывается на их внешнем виде. Обычно для очистки таких поверхностей используют распылитель и тряпку, в результате чего вода может попасть на другие поверхности, откуда её придётся вытирать. Redkey W12 Pro получил специальную щётку для стекла, которая распыляет воду, протирает и собирает грязную воду, устраняя пятна. Для распыления воды на устройстве есть специальная кнопка. После грязная вода всасывается с мощностью 11 кПа, оставляя стекло чистым и прозрачным, а дом делая светлее и уютнее.



W12 Pro оснащён баком для грязной воды объёмом 380 мл, а вместимость отсека для чистой воды 500 мл. Во время уборки пола влажная роликовая щётка протирает его со скоростью 450 раз/мин. Лишнюю воду с поверхности пола устройство убирает благодаря мощности всасывания 11 кПа. Эта вода попадает в резервуар для грязной воды. Такая конструкция позволяет устранить даже самые стойкие пятна, делая полы максимально чистыми. Головка роликовой щётки спроектирована таким образом, что может без зазоров прилегать к стенам, позволяя сделать чистым любой уголок помещения.



Когда вы пылесосите пол, роликовая щётка очищается за счёт непрерывной подачи чистой воды, которая затем попадает в резервуар для грязной воды. Это означает, что с полом контактирует всегда чистая щётка.

Завершив уборку, установите Redkey W12 Pro на базу и нажмите на кнопку автоматической очистки, чтобы не очищать роликовую щётку вручную.

Многофункциональный дизайн модели Redkey W12 Pro упрощает и ускоряет уборку дома. С ним больше не нужны отдельные пылесосы, швабры, средства для мытья окон, тканей и прочие инструменты. Одно устройство берёт на себя все задачи по уборке и чистке разных поверхностей.

Что Redkey W12 Pro приносит в сферу чистящих устройств?

Redkey W12 Pro представляет собой первый многофункциональный пылесос с возможностью сухой и влажной уборки, который также способен чистить стёкла. Одно устройство заменяет собой сразу несколько устройств прежних поколений. Передовой многофункциональный дизайн снимает существовавшие ранее ограничения, согласно которым нужен пылесос для полов, швабра или тряпка для влажной уборки, отдельные средства для очистки стёкол и тканей. Можно быть уверенным, что при существовании подобного многофункционального пылесоса многие производители будут двигаться в сторону создания комплексных устройств для уборки и очистки дома.

Купить Redkey W12 Pro

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