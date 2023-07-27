Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Роман Семёнов
Представляем ирригатор usmile Soft Care Ultrasonic CY1 для бережного ухода за полостью рта
Сохраните здоровье зубов и дёсен без помощи жёстких зубных щёток

реклама


Желающие обеспечить своей полости рта надлежащий уход в качестве инструмента для этого могут отдать предпочтение ирригатору usmile Soft Care Ultrasonic CY1. В ирригаторах вместо жёстких щетинок зубных щёток применяется струя воды под давлением, что позволяет чистить полость рта в самых дальних уголках. Это же защищает эмаль и дёсны.



В модели CY1 есть четыре режима работы: стандартный, массажный, бережный и повышенной мощности. В резервуаре содержится до 180 мл воды, чего должно хватить на все процедуры по полноценной очистке полости рта, включая труднодоступные места и удаление частиц пищи между зубами.



Производитель предлагает двойную защиту, призванную обеспечить сохранность дёсен. Резервуар для воды съёмный, поэтому его легко можно очистить.



Корпус устройства пластиковый, его вес составляет не более 340 г. Поскольку ирригатор складной, он не займёт много места и его можно брать с собой в дорогу. Встроенный аккумулятор обеспечит 90 дней работы без зарядки, есть пользоваться им каждый день. Заряжать CY1 можно не только от розетки, но даже от внешнего аккумулятора.

Купить ирригатор usmile Soft Care Ultrasonic

#usmile
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
208
"Боевые шершни" - США отправляют на Украину крошечные беспилотники стоимостью по 200 тыс. долларов
1
Сверхзвуковая ракета П-800 "Оникс" поражает на Украине 100% целей - западное ПВО бессильно
1
Ryzen 5600 подешевел несмотря на падение рубля — собираем на нем выгодный игровой компьютер
15
Deepcool Assassin lV - достойный претендент или еще один аутсайдер
23
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
21
Как фанатики Linux эволюционировали от насмешек до имитации чужих аккаунтов
12
Небольшое тестирование в игре GYLT
1
Процессорозависимость дискретной видеокарты Intel, или выбор идеального процессора для i740
30
"Как нож в масло" - почему ПВО Украины оказалась бесполезна против ракет "Оникс"
5

Сейчас обсуждают

Igor Schatrov
14:59
УРА РОССИЯ УРА РОССИЙСКИЙ СОЛДАТ УРА РОССИЙСКИЙ НАРОД..;;;ДОЛОЙ нато,ДОЛОЙ зеленского, ДОЛОЙ фашистов-бандеру.
Т-14 Армата: передовой стелс-танк для сетецентрической войны
Араррло Сллщьпол
14:54
Есть AM4, зачем сборка на AM5?
Как собрать максимально выгодный игровой компьютер в июле 2023 года за 76870 рублей
KotSkripaley
14:51
Хм... Фигово. Я например жду 4080Ti. Хочу свою 3080Ti махнуть.
Google обещает понижать не предназначенные для планшетов приложения в магазине Play Store
KotSkripaley
14:47
А зерно с 404 туда вообще поставлялось?
Россия готова заместить всё украинское зерно в Африке
Noozie
14:38
Хорошая попытка, товарищ свин.
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
Михаил Дадеко
14:36
Даже я в своих фантазиях так далеко не захожу!😂😂😂😂😂😂😂
В Украине исчезли 4 гиперзвуковых «Кинжала» – куда полетели ракеты, и что говорят в Киеве
Noozie
14:36
Да видали мы на видосах пленных укров (типа славянины), все носатые и кареглазые. Вас уже давно турки, да поляки переебали. Ничего славянского не осталось. Вам даже ебанатам еврей наркоман праздник см...
Как только Китай закроет небо вокруг Тайваня, США потопят боевые корабли НОАК – американский генерал
JugadorGL
14:35
ну вот и до версий super дело постепенно доходит.
NVIDIA может отказаться от выпуска RTX 4090 Ti, но готовит новые RTX 4070 и 4060 — инсайдер
Lubitel 32
14:32
Каленое стекло спереди без единой отдушины и РыХыБы вентиляторы светят и что то там шевелят лопастями за стеклом. Зато красиво. Aerocool Python. Gamdias Apollo v1.0 в версии 1.1 исправили отодвинув с...
ТОП-12 неудачных технических решений в сфере компьютерной техники
FelsheR-BAN100905
14:31
Как свиней для убоя растят, уже не первое поколение. Им нравиться без мозгов в стране скотобазе.
NYT: Началась ключевая фаза контрнаступления ВCУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем