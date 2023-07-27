Сохраните здоровье зубов и дёсен без помощи жёстких зубных щёток

Желающие обеспечить своей полости рта надлежащий уход в качестве инструмента для этого могут отдать предпочтение ирригатору usmile Soft Care Ultrasonic CY1. В ирригаторах вместо жёстких щетинок зубных щёток применяется струя воды под давлением, что позволяет чистить полость рта в самых дальних уголках. Это же защищает эмаль и дёсны.В модели CY1 есть четыре режима работы: стандартный, массажный, бережный и повышенной мощности. В резервуаре содержится до 180 мл воды, чего должно хватить на все процедуры по полноценной очистке полости рта, включая труднодоступные места и удаление частиц пищи между зубами.Производитель предлагает двойную защиту, призванную обеспечить сохранность дёсен. Резервуар для воды съёмный, поэтому его легко можно очистить.Корпус устройства пластиковый, его вес составляет не более 340 г. Поскольку ирригатор складной, он не займёт много места и его можно брать с собой в дорогу. Встроенный аккумулятор обеспечит 90 дней работы без зарядки, есть пользоваться им каждый день. Заряжать CY1 можно не только от розетки, но даже от внешнего аккумулятора.